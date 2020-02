15-jähriger Ilmenauer holt Silber bei der Naturwissenschaftsolympiade in Katar

„Ich bin glücklich über die Silbermedaille“, sagt Tim Enders. Der 15-jährige Ilmenauer nahm erfolgreich an der Naturwissenschaftsolympiade der Junioren (IJSO) in Doha (Katar) teil und gehört damit zur Weltspitze seiner Altersklasse. Der Schüler einer Spezialklasse der Ilmenauer Goetheschule hatte nicht damit gerechnet, so erfolgreich zu sein. In den vergangenen Monaten nahm Tim aus der Klasse 10spez am Auswahlverfahren der IJSO teil. Dazu absolvierte er mehrere Klausuren und setzte sich gegen die Konkurrenz von einigen Tausend Teilnehmern aus Deutschland durch. Schließlich gelang es ihm, sich für das Deutschlandteam zu qualifizieren.

Bevor Tim nach Katar flog, hatte er wöchentlich umfangreiche Vorbereitungsaufgaben zu lösen und zu lernen. Neben den normalen Schulaufgaben setzte er sich mit den Fachgebieten Biologie, Physik und Chemie auseinander, um beim internationalen Wettbewerb Mitte Dezember bestehen zu können. In Doha galt es, anspruchsvolle Aufgaben in einem Antwort-Wahl-Verfahren, einer Theorie-Klausur und in einer Experimentalklausur zu lösen. Das gelang Tim von den deutschen Teilnehmern am besten. Ein wenig bedauert Tim, dass es nur zehn Tage in Katar waren. „Das ist zu wenig Zeit, um die anderen Leute kennenzulernen.“

In welche Richtung es später beruflich gehen soll, weiß das Ausnahmetalent noch nicht. Es könnte Richtung Physik oder Chemie gehen. Ein Studium der Ingenieurwissenschaften an der Technischen Universität seiner Heimatstadt ist auch vorstellbar. Zwei Jahre bleiben ihm für die Entscheidung.

In der Grundschule war Mathe sein Lieblingsfach

Angefangen hatte alles mit dem Mathematik-Unterricht in der Grundschule. Das Fach machte Tim am meisten Spaß. In der fünften Klasse war es dann Mensch-Natur-Technik. Physik und Chemie wurden es ab Klasse 7.

Wie Tim sagt, zählt auch der Wille. „Wenn man keinen Bock hat, muss man sich zwingen.“ Ein wenig hat er vielleicht auch von seinen Eltern, sagt er. Der Vater arbeitet als Beamter im Forstbereich, die Mutter leitet ein Pflegeheim. Zur Familie gehören noch ein Halbbruder und drei Stiefschwestern, von denen eine sehr erfolgreich auf dem Sportgymnasium ist.

Zum normalen Schultag gehören acht Stunden Unterricht. Zwei bis drei Stunden werden für Hausaufgaben und Lernen gebraucht, wobei das Lernen die meiste Zeit beansprucht. Manchmal hat Timm auch weniger zu tun. Kommt darauf an, ob Arbeiten anstehen, für die extra gelernt werden muss.

Akkordeon passt besser als Karate

Einmal in der Woche geht Tim in die Musikschule, um Akkordeon zu lernen. Mit Karate hatte er vor eineinhalb Jahren aufgehört. Das wären sonst nochmal zwei Termine in der Woche mehr gewesen. Zuhause packt er auch mit an. Die Spülmaschine ausräumen oder sein Zimmer aufräumen, gehört wie Badputzen zu seien Aufgaben. „Das nimmt aber nicht viel Zeit in Anspruch.“

Wie wohl die meisten Jungs seines Alters beschäftigt sich Tim auch mit Computerspielen. „Nicht jeden Tag und vor allem erst, wenn die Sachen für die Schule erledigt sind.“ Mit Freunden trifft er sich auch. So beispielsweise einmal in der Woche im Ilmenauer Stadtpark. „Ich mache eigentlich das, was andere Jugendliche auch machen. Vielleicht setze ich die Prioritäten anders.“

Dass er in der Spezialklasse ist, sieht er als Vorteil. Zwar ist sie mit 26 Schülern relativ groß, aber das Klima ist anders. „Es geht deutlich ruhiger und aufmerksamer zu. Wir halten zusammen, es gibt weniger Feindschaften.“ Bei den regionalen Olympiaden war Tim schon immer vorn dabei. Bei den Noten nicht unbedingt. Aktuell liegt sein Notendurchschnitt bei 1,4.

Sich selbst würde er als einen ruhigen Zeitgenossen beschreiben, der besser zuhören als reden kann. „Ich mag mehr tiefgründige als oberflächliche Gespräche.“

Jetzt freut sich Tim auf die Winterferien. Es geht nach Österreich zum Skifahren.

Zur Sache

Die Internationale Junior-Science-Olympiade (IJSO) bietet Nachwuchsförderung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Jedes Jahr registrieren sich bundesweit etwa 4000 Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren für den vierstufigen Aufgabenwettbewerb.

Nach dem Bundesfinale wurden bei der Preisverleihung die besten sechs Starter für das deutsche Nationalteam nominiert.

Das Nationalteam Deutschland erhielt in einem Trainingsseminar den letzten Schliff für Olympia. Im Dezember reiste die Schülerdelegation zum internationalen Wettbewerb nach Doha in Katar, wo sie auf etwa 300 Jugendliche aus 50 Nationen traf.

Sowohl theoretisches Fachwissen in Biologie, Chemie und Physik als auch Geschick im Experimentieren waren gefragt.

Aktuell hat die IJSO 48 Mitgliedstaaten, die regelmäßig an der Schülerolympiade teilnehmen.

Tim Enders fährt nach Doha