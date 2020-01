21 Polizeianwärter bei Nachprüfung erfolgreich

Die Thüringer Polizei konnte im vierten Quartal dieses Jahres ihr Personal um weitere 21 Beamtinnen und Beamte aufstocken. Diese haben laut Innenministerium seit Oktober ihre Wiederholungsprüfungen bestanden. Ende September konnten diese Anwärter deshalb nicht zum Ausbildungsende in den Thüringer Polizeidienst übernommen werden. Zwei Anwärterinnen und ein Anwärter scheiterten auch bei der Nachprüfung.

Laut Innenministerium haben damit in diesem Jahr 149 Polizeianwärter für den mittleren Dienst ihre Prüfungen bestanden und konnten von der Landespolizei übernommen werden. Im September hatte die Bilanz weniger gut ausgesehen, da knapp ein Viertel der Polizeianwärter und Bachelorstudenten die Ausbildung zum Polizisten oder Kommissar nicht im ersten Anlauf geschafft hatte.

Weniger Bewerber

Die Anforderungen an die Bildungseinrichtung der Polizei in Meiningen haben in den vergangenen Jahren mit der gestiegenen Anzahl von Polizeianwärtern in den einzelnen Lehrgängen deutlich zugenommen. Die Gewerkschaft der Polizei hatte angesichts der hohen Durchfallquote Anfang Oktober die Verlängerung der zweijährigen Ausbildung zum Polizeimeister um ein halbes Jahr gefordert. Auch der frühere Leiter des Bildungszentrums, Thomas Ley, unterstützt den Vorschlag.

Im September sind 260 Anwärterinnen oder Anwärter in die Ausbildung zum Polizeimeister eingestiegen. Hinzu kommen 50 Bachelorstudenten, die sich zum Kommissar befördern lassen wollen. 25 von ihnen sind Aufstiegsbeamte, die ihr Studium nach zwei Jahren beenden werden. Die Übrigen gelten als Seiteneinsteiger und haben ein dreijähriges Studium vor sich. In den nächsten Jahren sollen die Ausbildungszahlen in Meiningen ähnlich hoch sein. Allein zwischen 2021 und 2025 sollen insgesamt 1160 Polizeianwärter eingestellt werden.

Zusätzliche Sportstunden

Innenminister Georg Maier (SPD) wies kürzlich darauf hin, dass dafür aber die Bewerberzahlen jährlich immer weiter zurückgehen. Für den im September gestarteten Lehrgang haben sich nach Angaben des Bildungszentrums 1888 junge Frauen und Männer per Eignungstest beworben. Dass schon jetzt Abstriche bei den Absolventen gemacht werden, zeigt sich unter anderem darin, dass für die Lehrgänge zum mittleren Dienst zusätzlich Sport angeboten wird, damit die künftigen Beamtinnen und Beamten den physischen Anforderungen an Polizisten gewachsen sind.

Um die Bewerberzahl und auch die Qualität der Bewerber wieder zu erhöhen, wirbt die Thüringer Polizei seit dem Sommer mit einer großangelegten Kampagne, indem sie sich sowohl mit Plakate als auch mit einem jugendgemäßen Video und zahlreichen Auftritten in den sozialen Medien präsentiert.