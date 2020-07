Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

25 Jahre MP3 – Die Musik-Revolution aus Deutschland

„1000 Songs in Deiner Tasche.“ Bei der Premiere des ersten iPods im Oktober 2001 brachte Apple-Chef Steve Jobs das revolutionäre Konzept des Musik-Dateiformats MP3 auf den Punkt. Das MP3-Verfahren ermöglichte es, dass tatsächlich 1000 Musikstücke auf einer kleinen Festplatte Platz fanden.

MP3 wurde aber nicht in Kalifornien erfunden, sondern in Deutschland. Heute vor 25 Jahren – am 14. Juli 1995 – einigten sich Forscher am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen darauf, die Dateinamenserweiterung „.mp3“ für den neuen Datei-Standard zu nutzen. Maßgeblich an der Entwicklung beteiligt und mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, war Karlheinz Brandenburg, der den größten Teil seiner Forscher-Karriere in Thüringen verbrachte.

Als Student widmete er seine Doktorarbeit bereits 1982 der Frage, wie man Musikdateien so klein machen kann, dass sie über eine digitale ISDN-Telefonleitung übertragen werden könnten. Bald schon ging es darum, Musik in Hifi-Qualität für Hörfunk und Fernsehen platzsparend zu speichern. Schließlich sollte die Entwicklung von Brandenburg und seinen Kollegen die Musikindustrie völlig umkrempeln. Ohne MP3 sind weder iPods noch Streamingdienste denkbar.

Arbeit an neuer Technologie

Fünf Jahre nach der MP3-Taufe kam Brandenburg nach Ilmenau, wo er den Lehrstuhl Elektronische Medientechnik an der Technischen Universität übernahm, im Mai 2000 wurde er Leiter der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Elektronische Medientechnologie.

Den Posten gab er im Juni 2019 ab. Mit einer eigenen Firma, den „Brandenburg Labs“, arbeitet er aber weiter, an einer neuen Technologie, die gezieltes Hinhören, Zuhören oder Weghören ermöglichen soll. Kopfhörer sollen beim Hören helfen, wie die Brille beim Sehen.

