80.000 Euro Schaden: 70-Jähriger kracht mit Auto in Apotheke

In Wasungen ist ein Mann mit dem Auto in eine Apotheke gefahren.

Wasungen In Wasungen ist ein 70-Jähriger mit seinem Auto in eine Apotheke gefahren. Es blieb zum Glück nur bei Sachschaden.

In Wasungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 70 Jähriger mit seinem Wagen in eine Apotheke gekracht. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hatte der Mann am Dienstag vorher noch die Apotheke besucht. Als er wieder losfahren wollte, habe er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt, schnellte nach vorn und prallte gegen das Tor des Versandbereiches der Apotheke. Erst im Gebäude selbst stoppte die Fahrt.

Der 70-Jährige fuhr danach selbstständig zurück auf die Straße. Neben dem Schaden am Fahrzeug wurde auch das Tor zerstört und eine Verpackungsmaschine beschädigt. Der Fahrer und seine 66-jährige Begleiterin konnten nach der Untersuchung im Krankenhaus unverletzt entlassen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 80.000 Euro.