90-jähriger Unternehmer aus Ronneburg: „Ich bin ein verrückter Typ“

70, höchstens 80 Jahre ist der Mann mit dem glatt nach hinten gekämmten Haar so denkt, wer Hans-Günther Barth das erste Mal sieht. Aber weit gefehlt. Der Ingenieur führt mit seinen 90 Jahren das Unternehmen Barth-Hydraulik mit 12 Mitarbeitern und ist um sechs Uhr morgens der Erste im Betrieb und das jeden Tag. Aber wie 90 fühle er sich überhaupt nicht. „Da sind noch so viele Ideen, die mir durch den Kopf schwirren“, lacht er und erzählt:

Geboren zwischen zwei Weltkriegen, sind Kindheit und Jugend von Krieg und Mangel, Hunger und Tod geprägt. Im Januar 1945 wird der 15-Jährige zur Wehrmacht eingezogen. Er überlebt. „Ich wollte mein Abitur machen, träumte von einem Chemiestudium“, sagt Barth. Aber diese Wege sind ihm als Unternehmerkind verschlossen. Denn sein Vater besitzt eine Maschinenschlosserei. Schließlich kommt die Ansage von seinem Vater: „Was willst du hier noch herumlungern? Geh bei mir in die Lehre.“ Er folgt dem Rat seines Vaters. Aber das reicht ihm nicht. „Ich wollte mehr wissen.“ Schon mit 21 hält Hans-Günther Barth seinen Meisterbrief in den Händen, macht in einem dreiviertel Jahr den Industriemeister, überspringt dafür die ersten Ausbildungsabschnitte und das neben der Arbeit.

„Ich war damals kolossal überzeugt von mir.“

Der 90-jährige Hans-Günther Barth kommt jeden Tag in seine Firma Barth-Hydraulik und steht manchmal noch selbst an den Maschinen, wenn Not am Mann ist. Dieses Prüfgerät für hydraulische Teile hat er selbst entwickelt. Foto: Conni Winkler / OTZ

1956 übernimmt er den Betrieb des Vaters und spezialisiert sich auf Hydraulik, eine Technik zur Kraftübertragung mit Flüssigkeiten. Rückblickend sagt er: „Ich war damals kolossal überzeugt von mir.“ Deshalb wollte Hans-Günther Barth unbedingt noch ein Ingenieurstudium machen, „denn so ganz ohne Abitur und als Selbstständiger, das war mir alles noch zu wenig.“Er wird Mitglied im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB). Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, als Selbstständiger studieren zu können. „Stellen Sie sich das mal vor: Eine Gewerkschaft delegiert einen Unternehmer in der DDR zum Studium.“ Aber, so betont Barth ausdrücklich, sei er nie ein politisch aktiver Mensch und nie in einer Partei gewesen, bis heute nicht. Auch im Ingenieurstudium überspringt er vier Semester.

„Ich bin zufrieden mit meinem Leben“, sagt Barth. Er hat geheiratet, eine Tochter und übernimmt das Elternhaus. Das große Gartengrundstück bewirtschaftet er mittlerweile allein. Vor sechs Jahren ist seine Frau gestorben. Er pflegte sie neben der Arbeit viele Jahre. Etwas anderes sei für ihn einfach nicht in Frage gekommen. Schließlich arbeiteten seine Frau und er gemeinsam im Unternehmen. Sie regelte die Buchhaltung und Finanzen, er „den Rest“.

Wenn das Alleinsein nicht wäre, dann wäre der Hans-Günther Barth rundum zufrieden mit dem Leben. Aber es fehle ihm, sich mit einem Partner austauschen zu können. „Das ist nichts für mich, alleine verreisen oder ausgehen.“ Hoffnung auf eine Partnerin mache er sich aber nicht. Auch die Jugendfreunde leben mittlerweile nicht mehr. Neue Freundschaften seien vom Altersunterschied geprägt. „Die Arbeit jedoch gibt mir eine Aufgabe, einen Sinn, wenn man so will.“ Er streicht sich durchs Haar. Der Kamm steckt griffbereit im blauen Arbeitskittel.

Mit 12 Mitarbeitern Millionenwerte geschaffen

Bei Barth-Hydraulik werden hydraulische Anlagen und Teile instand gesetzt. Lothar Grützner wechselt gerade die Dichtung an einem Hydraulikrohr. Foto: Conni Winkler / OTZ

Der Mann, der nur sechs Stunden Schlaf brauchte, stand zu DDR-Zeiten oft noch mitten in der Nacht zwischen Maschinen, Prüfgeräten und Hydraulikpumpen. „Manchmal haben wir durchgearbeitet“. Seine Frau habe immer gesagt: „Dich werden sie noch mal aus dem Betrieb heraustragen.“ Bis zur Wende ist Barth-Hydraulik der einzige Betrieb in der DDR, der bestimmte Hydraulik-Baureihen reparieren und instand halten kann. Ganze Industriezweige sind auf ihn angewiesen. Über 4000 Kunden hat er gehabt. „Wir haben Millionenwerte für die Wirtschaft geschaffen und das mit 14 Mitarbeitern.“ Verstaatlicht wurde der Handwerksbetrieb nie.

Jetzt regelt Barth die Nachfolge

Was denn aktuell Barths Pläne seien? „Ich regle gerade die Unternehmensnachfolge. Denn mir ist bewusst, dass jeder Tag der letzte sein kann.“ Andreas Scheffel wird übernehmen. Der 30-jährige kam zu Barth-Hydraulik, als er für seine Diplomarbeit ein Forschungsthema suchte und blieb nach seinem Abschluss gleich da. „Ich profitiere enorm von dem großen Erfahrungsschatz meines Chefs. Das erleichtert mir die Übernahme“, sagt Scheffel.

Barth findet, dass junge Menschen, die etwas schaffen wollen, im Handwerk immer seltener werden. „Wer es seit Kindertagen gewohnt ist, mit anzupacken und schwierige Situationen selbst meistern musste, der ist geprägt fürs Leben“, sagt der 90-Jährige. Das sei alles vorhanden beim Nachfolger. „Andreas Scheffel ist sich nicht zu schade, auch mal mit anzupacken, springt ein, wenn jemand ausfällt und arbeitet gern.“ Auch Scheffels Oma sei so eine, die mit 80 immer noch arbeitet. Und ja, „das hält jung“, bestätigt Barth. Diese „Arbeitswut“, die er schon immer gehabt habe, sei eine gute Voraussetzung für Unternehmertum. „Aber ich weiß schon, dass ich ein verrückter Typ bin. Denn heute wollen sich junge Leute dieser Herausforderung und den Risiken nicht mehr stellen.“

