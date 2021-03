Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 12. bis 14. März lesen Sie hier

14. März

21.03 Uhr: Virtuelle Partymusik aus dem Nordhäuser Fitnessloft

Die regionale Partyszene befindet sich wegen des Lockdowns am Boden. Keine öffentlichen Veranstaltungen bedeutet jedoch nicht, dass es keine Musik gibt. Darum gab es am Samstag einen XXL-DJ-Livestream aus dem Nordhäuser Fitnessloft. DJs legten im Fitnessstudio ohne Publikum auf:

XXL-DJ-Livestream aus dem Nordhäuser Fitnessloft Dabei waren u.a. Patrick Börsch, Brothers of Evil und die Oldschoolrockerz Foto: Sven Gämkow

20.34 Uhr: Ramelow fordert mehr Impfstoff für Saale-Orla-Kreis - Inzidenz steigt auf 271,4

Gleich 51 Neuinfektionen für den Saale-Orla-Kreis waren zum Sonntag durch das Robert-Koch-Institut mitgeteilt worden. Der Inzidenzwert stieg auf 271,4, womit die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tage beschrieben wird. Geht es nach Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), würde der Saale-Orla-Kreis zusätzliche Impfdosen aus einem EU-Sonderkontingent erhalten.

19.14 Uhr: 161 Neuinfektionen am Wochenende im Landkreis Greiz

Im Landkreis Greiz gab es am Wochenende 161 Neuinfektionen.

Greizer Statistik:

Infektionen am Wochenende neu registriert: 161

Gesamtzahl: 4428

Aktiv: 946

Inzidenz: 500

18.44 Uhr: Landeselternvertretung gegen Besondere Leistungsfeststellung in diesem Jahr

Die Landeselternvertretung fordert, die "Besondere Leistungsfeststellung" für Zehntklässler in diesem Jahr auszusetzen. Eine Sprecherin sagte laut MDR Thüringen, durch das Homeschooling in Kreisen mit hohen Inzidenzen gebe es landesweit keine Chancengleichheit. Schüler, die sich auf ihre Besondere Leistungsfeststellung vorbereiten, müssten wie Abschlussklassen behandelt und in Präsenz unterrichtet werden.

17.55 Uhr: Inzidenzwert im Landkreis Greiz steigt auf 500

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 500 ist der Landkreis Greiz derzeit deutschlandweit am stärksten vom Coronavirus betroffen. Dieser Wert geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes von Sonntagnachmittag hervor.

17.46 Uhr: 21 Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha ist laut RKI auf 5235 (+ 21) angestiegen, davon aktuell erkrankt sind 461 (+ 21). 51 Personen (+ 3) werden stationär behandelt, neun liegen mit schweren Krankheitsverläufen auf Intensivstationen der Kliniken im Landkreis. Inzwischen genesen sind 4587 (+/- 0), verstorben sind 187 Personen (+/- 0). Der Inzidenzwert steigt auf 169,0.

17.42 Uhr: Aggressive Stimmung bei "Querdenken"-Demo in Dresden - Zwölf Polizisten verletzt

In mehreren deutschen Großstädten hat es am Samstag bei Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei gegeben. Bei einer verbotenen "Querdenken"-Demonstration in Dresden wurden zwölf Beamte verletzt, wie die Polizei mitteilte. In Stuttgart griffen Demonstranten Medienvertreter an, von Protestierenden attackierte Polizisten setzten kurzfristig Pfefferspray ein. Mehrere Demonstrationen löste die Polizei auf, darunter in München.

Sog. „Querdenker“ zeigen ihr wahres Gesicht: Gewaltbereite Extremisten am Werk. Solche Typen müssen die ganze Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen! #dd1303 https://t.co/KdjcXJDcQs — Alexander Dierks (@AlexDierksMdL) March 13, 2021

17.27 Uhr: Probelauf für Corona-Schnelltests im Landkreis Sömmerda

Ab 15. März bieten der Kreisverband Sömmerda/Artern des Deutschen Roten Kreuzes und der ASB-Kreisverband an neun Standorten im Landkreis Corona-Schnelltest-Stationen an. Bürger haben dort einmal in der Woche kostenlos die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Dagmar Teich war eine der ersten, die das Testmobil des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Sömmerda aufsuchten. Die Freude stand ihr nach dem Test ins Gesicht geschrieben.

17.15 Uhr: Ilm-Kreis rüstet sich für flächendeckende Corona-Testungen

Kostenlose Schnelltests für jeden: Lange wurden die Testungen angekündigt, seit der vergangenen Woche werden sie im Ilm-Kreis angeboten. Während in Ilmenau, Gräfenroda und Ichtershausen schon getestet wird, starten in dieser Woche auch Apotheken in Arnstadt und Stadtilm.

17.07 Uhr: Corona-Inzidenz von Weimar kratzt wieder an der 50

Ein eher unauffälliges Auf und Ab vollzog Weimars Inzidenz-Wert der Corona-Infektionen übers Wochenende. Gegenüber Freitag (59,79) stieg er bis Samstag auf 61,32, bevor er bis Sonntag auf 50,59 sank. Im Weimarer Land sank der Inzidenz-Wert am Samstag nach langer Zeit unter die 100er-Marke (99,8), bevor er bis Sonntag wieder leicht auf 104,7 stieg.

16.30 Uhr: Kostenlose Corona-Tests im Raum Apolda ab Montag

Der Kreis Weimarer Land hat unter anderem die Apotheke am Darrplatz in Apolda damit beauftragt, bei jedem Bürger einmal wöchentlich einen kostenlosen Coronatest durchzuführen (Mo, Mi, Fr 9-13 Uhr und Di und Do 14-18 Uhr). Ab Dienstag gibt es diesen Service auch im Rathaus Bad Sulza (Di und Do 8-11 Uhr) und immer mittwochs von 16-19 Uhr in der Sporthalle in der Lessingstraße.

16.01 Uhr: Ramelow fordert von Merkel für Thüringen Vorrang beim Impfen mit Biontech

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine bevorzugte Behandlung bei der Zuteilung des Impfstoffs Biontech für Thüringen gefordert.

15.34 Uhr: Erfurter Unternehmer verärgert: Verwaltung verlangt Vergnügungssteuer 2018

Ein Jahr Lockdown zeigt gravierende Folgen für viele Branchen. Auch Veranstalter von Konzerten, Tanzveranstaltungen und anderen Feiern sind seit 365 Tagen auf Null gesetzt. Umso verärgerter sind mehrere Erfurter Unternehmer. Sie erhielten Post von der Verwaltung: Vergnügungssteuer 2018.

15.16 Uhr: 19 Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Im Kyffhäuserkreis sind innerhalb von 14 Stunden 19 Neuinfektionen gemeldet worden.

Die Kyffhäuser Statistik:

Bestätigte Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden: 19

Gesamtzahl der bisher Infizierten: 2419

Patienten in stationärer Behandlung: 24

Verstorbene in Verbindung mit Corona: 107

Genesene in den vergangenen 24 Stunden: 20

Gesamtzahl der Genesenen: 2033

Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania von Covid-19 genesen

Steffen Kania (CDU) ist von seiner Corona-Erkrankung genesen, wieder im Dienst und will auch Termine wahrnehmen. Das postete der Saalfelder Bürgermeister am Samstag auf seinem Facebook-Profil mit der Statusmeldung „fühlt sich optimistisch“. „Ob schon der volle Umfang möglich ist, muss ich sehen, ich hoffe aber weitestgehend ja“, so Kania.

15.14 Uhr: Inzidenzwert im Landkreis Sömmerda steigt auf 180 an

Im Landkreis Sömmerda ist die Zahl der Corona-Infektionen weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie mit 2438 an. Am Freitag lag die Zahl noch bei 2386. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) gibt das RKI für den Landkreis Sömmerda aktuell mit 180,0 an, am Freitag lag der Wert noch bei 139,7. Laut RKI sind im Landkreis 96 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben. Auch hier gab es eine Zunahme. Am Freitag wurden noch 95 Todesfälle gemeldet.

13.12 Uhr: Inzidenzwert in Thüringen steigt nun auf 162

Das Coronavirus ist in Thüringen weiter auf dem Vormarsch: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Sonntag im Freistaat erneut gestiegen - auf 161,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Damit bleibt die Inzidenz im Freistaat mehr als doppelt so hoch als der bundesweite Wert, der am Sonntag bei 79,1 lag, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Sonntag hervorgeht. Noch vor einer Woche lag die Inzidenz in Thüringen bei 132.

Den aktuellen Daten zufolge steht der Landkreis Greiz mit einer Inzidenz von 462 bundesweit an der Negativ-Spitze. Auch die Landkreise Schmalkalden-Meiningen (301,8) und der Saale-Orla-Kreis (271,4) weisen im bundesweiten Vergleich hohe Werte auf.

13.01 Uhr: Inzidenzwert in Gera steigt rasch

In Gera ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert übers Wochenende auf 162,1 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Sonntag hervor. Am Freitag lag der Wert noch bei 110,6. Seit Freitag wurden demnach 71 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb über das Wochenende unverändert bei 120.

12.47 Uhr: Die Corona-Zahlen aus dem Ilm-Kreis:

25 Neuinfizierte in 24 Stunden

Inzidenz nun bei

Verstorbene bisher: 152

12.44 Uhr: 42 neue Infektionen am Eichsfeld: Inzidenz bei 123

Seit Freitag, 12. März, sind laut Angaben des Gesundheitsamtes 42 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Eichsfeld ermittelt worden. Als genesen galten über das Wochenende insgesamt 25 Personen. Damit sind laut Angaben aus dem Landratsamt aktuell 420 Eichsfelder nachweislich mit dem Virus infiziert. 16 Personen müssen deshalb stationär behandelt werden, bei zwei davon wird von einem schweren Verlauf gesprochen. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Inzidenz aktuell bei 123,0.

12.21 Uhr: Trotz steigenden Werten will Wartburgregion Handel möglichst nicht schließen

Nicht nur bei den Schulen könnte es im Wartburgkreis demnächst zu differenzierten Maßnahmen zur Eindämmung des teils heftigen Anstieges der Corona-Infektionszahlen kommen. Vor allem in einigen Rhöngemeinden sei er, so Landrat Reinhard Krebs (CDU), gesetzlich verpflichtet, wegen der hohen Inzidenzwerte strengere Verbote zu erlassen. „Mein Ziel ist es aber zu verhindern, dort im Einzelhandel beispielsweise die Friseure wieder schließen zu müssen“, so Krebs. Daher wolle er in Kommunen wie Dermbach, Wiesenthal, aber auch Geisa, Vacha, Bad Salzungen und Bad Liebenstein möglicherweise eher mit einer erweiterten Maskenpflicht und Ausgangssperren von 22 bis 5 Uhr reagieren. Schon am Freitag hatte Krebs angekündigt, die angeordneten Schulschließungen in Regionen mit niedrigen Inzidenzwerten wieder aufheben zu wollen.

12.01 Uhr: Inzidenz steigt im Saale-Holzland-Kreis auf 124

Am 13. März wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 22 neue Corona-Fälle gemeldet. Mit den Neuinfektionen steigt auch die 7-Tage-Inzidenz wieder an, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, hochgerecht auf 100.000 Einwohner. Laut Robert-Koch-Institut lag der Inzidenzwert am Sonntagmittag bei 124,2. Die Gesamtzahl der Infizierten im Saale-Holzland-Kreis seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt jetzt 3086.

11.45 Uhr: Inzidenz in Erfurt leicht gesunken

Am Wochenende wurden in Erfurt 35 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Somit liegt die Gesamtzahl nun bei 5588 Personen. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 15 auf 5088 gestiegen. 202 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 298 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 91,1, sie ist leicht gesunken, am Samstagmorgen lag sie noch bei 99,5.

11.20 Uhr: Neue Corona-Verordnung tritt in Kraft

In Thüringen ist seit Sonntag eine neue Corona-Verordnung in Kraft getreten, die unter anderem Änderungen bei den Kontaktbeschränkungen im Lockdown vorsieht. Zwar bleibt es grundsätzlich dabei, dass sich ein Haushalt nur mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen darf. Allerdings gelten nun auch getrennt lebende Ehepartner oder Lebensgefährten als ein Haushalt. Außerdem werden Kinder bis einschließlich 13 Jahren nicht mitgezählt - bisher lag die Grenze bei drei Jahren. Mit der neuen Verordnung sind auch kleinere Öffnungen etwa im Bereich der körpernahen Dienstleistungen unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. Auch Buchläden, Bibliotheken und Anbieter von Kinderschuhen können dann ab Montag wieder öffnen (dpa).

10.21 Uhr: Rothe-Beinlich: Lehramtsstudenten könnten bei Lernrückständen helfen

Thüringens Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich kann sich den Einsatz von Lehramtsstudenten vorstellen, um Lernrückstände bei Schülern aufzuholen. «Wir setzen hier beispielsweise auf zusätzliche personelle Unterstützung der Schulen - unter anderem durch Lehramtsstudierende sowie Nachhilfeinstitute», sagte Rothe-Beinlich der dpa. Wenn es in einigen Fächern mehr Nachholbedarf gebe, seien aus ihrer Sicht auch Anpassungen in der Stundentafel denkbar. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sagte, dass noch nicht klar sei, wie groß der Schaden in der Bildung durch die Schulschließungen während der Corona-Pandemie sei. Sein Ministerium plane derzeit unterstützende Bildungsangebote. «Der Großteil davon soll in den Sommerferien stattfinden», sagte Holter. Nach Ansicht des Jenaer Unterrichtsforschers Alexander Gröschner werden Angebote in den Ferien aber nicht allen Schülern helfen. «Diejenigen, die interessiert sind, werden das sicherlich machen», sagte Gröschner. Er habe aber Zweifel, dass Schüler, die bereits während der Zeit des Distanzunterrichts kaum Lernerfolge verbuchten, solche Angebote annehmen würden. (dpa).

9.51 Uhr: Die aktuelle Corona-Lage in Jena:

• Aktive Fälle: 277

• davon in den letzten 24 Stunden: 8

• stationäre Fälle: 6

• davon schwere Verläufe: 2

• Infizierungen der letzten sieben Tage: 78

• Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 72,2

• Infizierte insgesamt seit Beginn: 3.047

• Bisher Verstorbene: 62

• Bisher Genesene: 2708

• davon in den letzten 24 Stunden: 1

• Quarantänezahl (Stand 8. März): 672

9.01 Uhr: Erste Apotheken testen ab Montag in Saalfeld-Rudolstadt

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat zunächst diese fünf Apotheken im Landkreis mit der

13. März

19.35 Uhr: Autokorso in Altenburg gegen Corona-Maßnahmen

In Altenburg hat ein Autokorso gegen die Corona-Maßnahmen mit 45 Fahrzeugen, jeweils mit zwei Personen besetzt, stattgefunden. Dort versuchten im Bereich des Altenburger Marktplatzes zehn Personen den Korso aufzuhalten, indem sich diese zwischen die Fahrzeuge stellten und umher liefen. Gegen die Personengruppe wurde ein Platzverweis ausgesprochen und gegen fünf Personen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei habe weitere Störungen unterbunden.

18.40 Uhr: Inzidenz im Landkreis Gotha liegt jetzt bei 155,7

Innerhalb von 24 Stunden sind im Landkreis Gotha die Fallzahlen weiter angestiegen. Die Pressestelle des Landratsamtes meldete Samstagnachmittag insgesamt 440 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind. Das sind 55 Personen mehr als am Freitag. Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen liegt laut Robert-Koch-Institut bei 5214 Personen, 65 mehr als am Vortag. Einen Zuwachs an Corona-Patienten vermelden die Krankenhäuser. So werden jetzt 48 Personen, acht mehr als am Tag zuvor, stationär behandelt. Davon liegen neun Personen mit schweren Krankheitsverläufen auf Intensivstationen. Inzwischen sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie 4587 Personen genesen. 187 Menschen sind an oder mit der Lungenkrankheit verstorben. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen der letzten sieben Tage anzeigt, liegt bei 155,7.

17 Uhr: Düstere RKI-Prognose: Fallzahlen Ostern höher als zu Weihnachten

Das Robert Koch-Institut prognostiziert für die Woche nach Ostern höhere Neuinfektionszahlen als rund um Weihnachten. Die Inzidenz könnte dann bei 350 liegen. Grund hierfür sei unter anderem die sich rasch ausbreitende Corona-Mutante B.1.1.7, die erstmals in Großbritannien nachgewiesen wurde, heißt es im Lagebericht von Freitagabend. Laut RKI zeigt sich bei der Variante B.1.1.7 ein exponentiell ansteigender Trend der Sieben-Tage-Inzidenz seit der zweiten Kalenderwoche. (dpa)

16.15 Uhr: 500 Menschen protestieren auf dem Erfurter Domplatz ggen Corona-Maßnahmen

Erneut wird am Samstagnachmittag auf dem Erfurter Domplatz gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Mittlerweile sind 500 Demonstranten, also die Höchstteilnehmerzahl, auf dem Domplatz. Viele stehen zusätzlich außerhalb der Absperrung.

15.50 Uhr: Sunna und Winter streiten sich diesmal nur virtuell

Das traditionelle Streitgespräch zwischen Sunna und Winter zum Eisenacher Sommergewinn gab es diesmal nur virtuell. Im Zunfthaus in der Gargasse wurden das Gespräch und auch das Verbrennen der Strohpuppe durch die Germanen aufgenommen. Am Samstagabend, 13. März, sollen die Aufnahmen dann auf der Homepage der Zunft abrufbar sein.

15.22 Uhr: 412 Eichsfelder aktiv infiziert: Inzidenz von 109

In den vergangenen 24 Stunden, von Freitag auf Samstag, wurden laut dem Eichsfelder Gesundheitsamt weitere zehn Infektionen mit dem Coronavirus erfasst. Eine Person gilt im selben Zeitraum als Genesen. Damit sind aktuell 412 Eichsfelder nachweislich mit dem Virus infiziert. Stationär behandelt werden müssen momentan 23 Personen, bei zwei von ihren wird von einem schweren Krankheitsverlauf gesprochen. Das Robert-Koch-Institut gibt mit Stand 13. März, 0 Uhr, einen Sieben-Tages-Inzidenz-Wert von 109,0 für das Eichsfeld an.

14.55 Uhr: Corona-Ausbruch in Bad Lobensteiner Kita

Durch von Eltern veranlasste Tests wurde festgestellt, dass mehrere Kinder in einer Kita in Bad Lobenstein am Ende der Quarantäne noch positiv waren.

Corona-Ausbruch im "Kinderland" Bad Lobenstein

14.26 Uhr: Inzidenz in Thüringen über 150

Thüringen entfernt sich bei der Sieben-Tage-Inzidenz immer weiter von der wichtigen Markierung von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Der Inzidenzwert im Freistaat lag am Samstag bei 152,1, wie die Thüringer Staatskanzlei mitteilte. Am Samstag vor einer Woche hatte der Wert noch bei rund 128 gelegen. Thüringen bleibt bundesweit das Land mit den höchsten Inzidenzwerten. Dagegen sank die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in Thüringen unter den als kritisch geltenden Anteil von 20 Prozent. Den Daten zufolge waren am Samstag 623 Intensivbetten belegt, 116 Covid-19-Patienten befanden sich in intensivmedizinischer Behandlung. Ihr Anteil an der Intensivbettenbelegung betrug rund 18,6 Prozent.

Unterdessen wurden in Thüringen mit Stand vom Samstag bisher 162.426 mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, rund 84.000 Menschen haben auch schon die zweite Impfdosis erhalten (dpa).

14.14 Uhr: Inzidenz springt in Gera auf 140

Nachdem sich der Corona-Inzidenzwert für Gera in den vergangenen Tagen um den Wert von 100 bewegte, ist die Zahl am Sonnabend auf 140,7 gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Institutes hervor. Demnach werden gegenüber Freitag 38 weitere, positiv auf das Coronavirus getestete Personen ausgewiesen.

13.54 Uhr: Greizer Bürgermeister: "Massive massive Test- und Impfstrategie benötigt“

Greiz braucht eine massive Test- und Impfstrategie“, so der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos). Mit der bundesweit höchsten Sieben-Tages-Inzidenz von 379,9 weise der Landkreis Greiz erschreckende Corona-Zahlen auf, schreibt Schulze am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung. Deshalb setze er sich „mit Nachdruck für ein Testzentrum in Greiz ein.“ Er wolle ein Zentrum für kostenlose Corona-Tests in der Kreisstadt etablieren.

Die Tests seien wichtig für mehr Sicherheit im Alltag. Zudem fordert Schulze mit Bezug auf das Impfen die Übernahme des vogtländischen Modells aus Sachsen nach Thüringen. Dabei gehe es darum, die bisherigen Altersvorgaben für Impfwillige aufzuheben und jedem Erwachsenen, der sich impfen lassen will, einen entsprechenden Termin einzuräumen.

„Vorausgesetzt natürlich, dass in der nächsten Zeit mehr Impfstoff für den Hotspot Greiz zur Verfügung steht“, schreibt Schulze. Wichtig sei darüber hinaus auch, die Hausärzte anders als bislang praktiziert ins Impfgeschehen mit einzubeziehen. Am Freitag wurde zumindest von Seiten der Landesregierung angekündigt, dass für den Landkreis Greiz die Impfpriorität 3 geöffnet und damit fortan mehr Menschen geimpft werden können.

13.20 Uhr: Inzidenz-Wert stagniert in Weimar

Gegenüber Freitag (59,79) stieg er bis Samstag minimal auf nun 61,32, bleibt damit aber deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Von Freitag zu Samstag registrierte das Gesundheitsamt der Stadt sechs neue Infektionen. Drei Mal steckten sich die Betroffenen innerhalb der Familie an. Bei den drei weiteren ist der Infektionsweg unklar. Damit sind aktuell 77 Weimarer nachweislich infiziert. Drei von ihnen müssen stationär in Kliniken behandelt werden. Die Zahl derer, die als genesen gelten, erhöhte sich seit Freitag nicht, zum Glück auch nicht jene derer, die an oder mit Corona verstarben.

13.13 Uhr: Die aktuelle Lage im Kyffhäuserkreis

Bestätigte Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden: 34

Gesamtzahl der bisher Infizierten: 2400

Patienten in stationärer Behandlung : 24

Verstorbene an oder mit Corona: 106

Genesene in den letzten 24 Stunden: 20

Gesamtzahl der Genesenen: 2013

Inzidenz: 157

12.46 Uhr: Zwölf Neuinfektionen, zwei Todesfälle in Saalfeld-Rudolstadt:

Über das Geschehen rund um den Kindergarten in Kaulsdorf hinaus, wo sich die britische Mutante des Coronavirus' in der vorigen Woche stark verbreitete, gibt es offenbar kaum neue Infektionsherde im Landkreis. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonnabend für Saalfeld-Rudolstadt lediglich zwölf Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt damit auf 102,7, womit der Landkreis über dem Bundesdurchschnitt von 76,1 liegt, aber deutlich unter dem Schnitt in Thüringen, der weiter auf 152,1 gestiegen ist. Außerdem meldete das RKI am Sonnabend zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der Coronatoten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt stieg damit auf 223. Von ihnen waren 152 zum Todeszeitpunkt 80 Jahre oder älter. Acht der Verstorbenen waren jünger als 60.

12.30 Uhr: Erfurt: Künstler demonstrieren auf dem Erfurter Domplatz

Vom Drahtseilakt der Künstler und der Veranstaltungswirtschaft - Kundgebung mal anders. So lautet der Titel einer großangelegten Demonstration, die am Montag ab 12.05 Uhr auf dem Domplatz stattfinden wird.

12. 24 Uhr: Zwölf neue Infektionen im Saale-Holzland

Bis Freitag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises zwölf Corona-Fälle gemeldet. Ein positiver Fall ist in einer Kindertagesstätte im südlichen Kreisgebiet festgestellt worden. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt 3.064. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 119,3.

12.13 Uhr: Ein Jahr im Landkreis Nordhausen im Ausnahmezustand

Der Grundstein der Nordhäuser Feuerwache ist gelegt, der Landkreis freut sich über sechs Millionen Euro fürs Harzer Hexenreich und das Theater über 6000 Gäste bei den Galanächten vorm Heringer Schloss. Der Sommer im Südharz ist relativ unbeschwert. Aber er ist Geschichte an diesem Septembertag. Amtsärztin Ingrid Francke steht am weit geöffneten Fenster ihres Büros und sagt: „Dieser Herbst wird eine Herausforderung für alle.“ Die Corona-Statistik für den Südharz weist Mitte September weniger als 80 Infektionen binnen sechs Monaten aus. Ahnt die Amtsärztin, dass ein weiteres halbes Jahr später die 23-fache Zahl vermeldet wird? Ein Jahr Corona im Landkreis: Der große Rückblick.

12.01 Uhr: Corona-Schock für Apoldaer Heim am Freitag, dem 13.

„Die vergangenen zwölf Monate waren einige der härtesten unserer Einrichtungsgeschichte“, erklärt Michael Söllner. Vor einem Jahr mussten erste harte Corona-Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Ausgerechnet an einem Freitag, dem 13. März, erreichte das DRK-Seniorenpflegeheim ein Schreiben der Heimaufsicht im Thüringer Landesverwaltungsamt über die sofortige Einstellung von Besuchen in stationären Pflegeeinrichtungen.





11.21 Uhr: "Absolut inakzeptabel": Thüringen stoppt Impfterminvergabe wegen Lieferproblemen

Wegen drastischer Lieferprobleme des Impfstoffs von Astrazeneca stoppt Thüringen vorerst die Terminvergabe für Impfungen. Doch auch die geplanten ersten Hausarzt-Impfungen sind betroffen.

11.11 Uhr: Wie geht es mit den Wallfahrten im Eichsfeld weiter?

Für das Wallfahrtsjahr im Eichsfeld werden die ersten Vorbereitungen getroffen. „Aktuell ist zwar unklar, ob wir in diesem Jahr Wallfahrten wieder mit vielen Wallfahrerinnen und Wallfahrern feiern können, aber wir wollen optimistisch sein“, erklärt Cornelia Kurth-Scharf vom Wallfahrtsteam in Germershausen. Mit Propst Thomas Berkefeld wurden die Termine für „Maria in der Wiese“ geplant. Auch die Wallfahrten auf den Höherberg sollen 2021 angeboten werden, so Pfarrer Matthias Kaminski aus Gieboldehausen. Zum Schutz würden in Germershausen die Senioren- und die Marienwallfahrt für Menschen mit Behinderung, Ältere und Kranke nicht angeboten. Beim Wallfahrtsteam könnten jedoch weiter Kerzen, Segenskarten und Weihwasserflaschen bestellt werden. Interessenten melden sich bitte per E-Mail unter info@wallfahrten-eichsfeld.de oder Tel. 0160/46 70 696. Zur Großen Wallfahrt jeweils Anfang Juli wurden schon bis zu 10.000 Gläubige gezählt, zuletzt nur rund 4000. 2020 wurde die Wallfahrt durch eine einwöchige Ausstellung auf dem Wallfahrtsgelände ersetzt. Auch zu anderen Zeiten im Jahr kommen viele Besucher. Die Wallfahrtskirche ist täglich geöffnet.

Wie geht es mit den Wallfahrten im Eichsfeld weiter?

11.01 Uhr: Die Corona-Nachrichten zum Tag im Newsletter

10.47 Uhr: In Schöndorf ist die Welt nicht mehr in Ordnung

Nur selten ereignen sich in Schöndorf Dinge, die auch außerhalb der 270 Einwohner zählenden Gemeinde von sich reden machen: Der Brand des Kälberstalls 2018 oder die halbjährige Umleitung wegen des Ersatzneubaus der Plothenbachbrücke auf halber Strecke nach Volkmannsdorf im Jahr 2019 gehörten dazu. Doch seit einigen Tagen verbreiten sich Nachrichten in Stille-Post-Manier bis nach Schleiz, wonach der in Quarantäne befindliche Bürgermeister eine Gemeinderatssitzung geleitet und zwei Ratsmitglieder mit dem Coronavirus angesteckt haben soll. Doch die Recherche dieser Zeitung ergab, dass es sich um böse Gerüchte handelt, zumal Bürgermeister Hans-Jürgen Wiedner (CDU) seit einigen Tagen auf der Intensivstation im künstlichen Koma liegt.

10.10 Uhr: Leicht sinkende Inzidenz in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit der Stadt wurden bis Freitag Mitternacht,neun neue Infektionen gemeldet. Gleichzeitig wurden neun Personen als genesen eingestuft. Damit sind aktuell 270 Infektionsfälle registriert. Sechs Personen werden stationär behandelt, bei zwei Patienten hat die Krankheit einen schweren Verlauf genommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 70,3. Für 672 Menschen wurde Quarantäne verhängt.

9.51 Uhr: Corona-Inzidenz bei Kindern in Thüringen sprunghaft gestiegen

Kathrin Vitzthum, Chefin der Erziehungsgewerkschaft GEW, blickt besorgt auf eine Statistik, die das Thüringer Bildungsministerium erst seit wenigen Tagen erhebt. Die zeigt: Im Bereich der Kindergartenkinder ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen. Waren am 23. Februar noch etwa 58 Kinder im Alter von null bis fünf Jahren pro 100.000 Einwohner in einer Woche mit Corona infiziert, zeigt die Statistik am Mittwoch einen Wert von 209.

9.33 Uhr: Jenaer Infektiologe im Podcast: Jeder achte Infizierte leidet an Post-Covid-Syndrom

Ist Thüringen noch Schlusslicht bei den Corona-Impfungen? Wie viele Menschen leiden auch nach überstandener Erkrankung weiterhin unter Abgeschlagenheit? Über brennende Fragen wie diese spricht der Chefinfektiologe der Uniklinik Jena, Mathias Pletz, im Podcast von TA-Chefredakteur Jan Hollitzer. Hier geht es zum Podcast

9.23 Uhr: Erfurter Wissenschaftler sagen Impflegenden den Kampf an

Ein internationales Forschungsprojekt "Jitsuvax" zur Impfverweigerung wird mit 3,1 Millionen Euro von der EU gefördert Erfurt. Ein internationales Wissenschaftlerteam unter Beteiligung der Erfurter Sozialwissenschaftlerin und Impfforscherin Cornelia Betsch will gegen gefährliche Fehlimformationen zum Impfen vorgehen und sich dabei vor allem auf medizinisches Fachpersonal konzentrieren. Betsch leitet ein Teilprojekt. Weitere Partner sind Forschungseinrichtungen in Großbritannien, Finnland, Frankreich und Portugal. In Zusammenarbeit mit der WHO und UNICEF sollen die Erkenntnisse global verbreitet und genutzt werden.

8.54 Uhr: Thüringer Kommunen beklagen Auflagen für Öffnungen

Der Unmut der Kommunen über den Umgang mit den Öffnungsplänen durch die Thüringer Landesregierung wächst. Erfurt und Weimar verschieben unterdessen ihre Termine, ab denen Einzelhandel, Museen oder Ausstellungen öffnen sollen.

8.21 Uhr: Flickenteppich bei kostenlosen Corona-Schnelltests in Thüringen

Weitere Regionen Thüringens wollen kommende Woche Testmöglichkeiten anbieten. Angesichts vieler Kommunen ohne Angebote bleibt der Freistaat aber ein Flickenteppich.

8 Uhr: Ein Jahr Corona im Landkreis Greiz: Es begann am Freitag, dem 13.

Vor einem Jahr wurde der erste Mensch im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet. Und wie im Frühjahr 2020

7.51 Uhr: In Telegram-Gruppe aus Triptis wird Holocaust geleugnet

In einer Telegram-Gruppe aus Triptis werden der Holocaust und die Corona-Pandemie als Lügen bezeichnet.

12. März

22.07 Uhr: Termine für Corona-Schnelltests in Bad Frankenhausen

Das Landratsamt des Kyffhäuserkreises hat die Termine für die nächsten Schnelltestungen am Standort der Abstrichstelle in Bad Frankenhausen an der Klosterstraße/Ecke Brauhausstraße (ehemaliges Kyffhäuser Gymnasium), bekannt gegeben. Diese gelten ab Montag, 15. März, und werden vorerst jede Woche angeboten. Tests sind möglich immer Montag von 16 bis 18 Uhr, Mittwoch von 16 bis 18 Uhr und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr.

21.46 Uhr: Testzentrum im Kreis Gotha startet Montag

Die Möglichkeit, sich einmal in der Woche kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen, gibt es seit 8. März. Eine Woche später geht im Kreis Gotha das erste Testzentrum an den Start. Mit Hinblick auf die Verzögerung verweist der Landkreis auf die jüngste Testverordnung, deren genauer Wortlaut erst am Mittwoch, zwei Tage nach Freigabe der kostenlosen Schnelltests, feststand. Ohne vorherige Terminvereinbarung soll werktags von 10 bis 18 Uhr jeweils ein Testzentrum in Betrieb sein.

20.58 Uhr: Inzidenz im Kreis Greiz über 400

Die Inzidenzzahl ist im Kreis Greiz erneut stark gestiegen und lag nach Angaben des Gesundheitsamtes mit Stand Freitag, 18 Uhr, bei 421. Im Vergleich zum Vortag kamen 59 Neuinfektionen dazu. Auf der Corona-Intensivstation des Krankenhauses Greiz liegen derzeit vier Patienten, auf der normalen Corona-Station 25. Das Thüringer Gesundheitsministerium meldete am Freitagmorgen keine schweren Krankheitsverläufe in den vergangenen sieben Tagen und eine verstorbene Person. Damit sind laut Gesundheitsamt Greiz 128 Menschen im Landkreis mit oder an dem Virus verstorben.

Corona-Inzidenzwert im Kreis Greiz erneut stark gestiegen

20.47 Uhr: Corona-Lockdown: Die neuen Regeln in Thüringen

Der aktuell in Thüringen geltende Lockdown wird mit wenigen Änderungen bis Ende März verlängert. Das ist der Kern der neuen, am Freitag veröffentlichten Corona-Verordnung der Landesregierung, die ab Sonntag gilt. Unter anderem dürfen Buchläden und Kosmetiker öffnen. Wir dokumentieren die Neuerungen.

20.32 Uhr: 19 Infektionen und ein Todesfall in Region Weimar

Mit vier nachgewiesenen Neuinfektionen in Weimar und 15 im Weimarer Land bis Freitagmittag ist die Region ins Wochenende gegangen. Im Kreis ist ein weiterer Covid-19-Patient gestorben. Abzüglich der Genesenen sank die Zahl der aktuell Infizierten in Weimar auf 66 (-6) und im Weimarer Land auf 169 (-2). Vier Patienten aus der Stadt und neun aus dem Kreis mussten in verschiedenen Kliniken behandelt werden.

Die 7-Tage-Inzidenz sank in Weimar auf 59,79 je 100.000 Einwohner (Vortag 67,46). Im Weimarer Land stieg sie leicht auf 112,0 (Vortag 107,1). Am Freitag konnten in Weimar 81 Quarantäneanordnungen aufgehoben werden. Damit sank deren Zahl auf 227. Im Landkreis waren 351 Kontaktpersonen und 85 Reiserückkehrer in Quarantäne.

20.19 Uhr: Erstes Testzentrum im Weimarer Land

In Apolda hat am Freitag das erste offizielle Corona-Testzentrum des Kreises Weimarer Land seine Arbeit aufgenommen. Vom Gesundheitsamt des Kreises wurde dafür die Apotheke am Darrplatz als Partner beauftragt. Insgesamt 15 Personen nutzten am Vormittag die Chance, sich kostenlos auf das Virus testen zu lassen. Weil der Probedurchlauf ohne Probleme vonstatten ging, kann ab kommenden Montag zu den Öffnungszeiten der Teststation quasi im Akkord gearbeitet werden.

20.02: Coronastab besorgt über Zahl der Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Die Zahl der aktiven Coronafälle lag bei 272 am Freitag. 20 neue Sars-CoV-2-Infektionen seien labordiagnostisch festgestellt worden: 18 bei Einzelpersonen, zwei bei Mitarbeitern von Seniorenheimen. Die Infektionen würden aus dem gesamten Kreisgebiet gemeldet. Der Corona-Krisenstab sei, nachdem in den Wochen zuvor ein Großteil der Infektionen auf Ausbrüche in Heimen zurückzuführen gewesen war, beunruhigt über die Entwicklung, heißt es aus dem Landratsamt.

19.43 Uhr: Weimar will nun am 22. März öffnen

Eine Öffnung von Geschäften, Galerien und Museen kann in Weimar am 15. März noch nicht erfolgen. Das hat auch die Stadtverwaltung jetzt bestätigt. Neues Ziel ist der 22. März. Vorausgesetzt, der Freistaat stimmt dem überarbeiteten Konzept zu, soll dann auch Freiluftsport ohne Körperkontakt unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich sein. – Das Papier wurde am Freitagnachmittag dem Thüringer Gesundheitsministerium zugestellt.

19.25 Uhr: Wechselmodell in Eichsfelder Schulen ist vom Tisch

Die Zahl der Corona-Infektionen liegt im Eichsfeld weiter über dem Bundesdurchschnitt. Infektionen treten vor allem im Privatbereich auf.

19.12 Uhr: Es lebe der Eisenacher Sommergewinn!

Auch wenn zum zweiten Mal in Folge Festzug und Rummel ausfallen müssen, findet das Frühlingsfest statt. Wenn auch in anderer Form. Das ist geplant.

19.01 Uhr: Schulen im nördlichen Wartburgkreis ab Dienstag wieder auf?

Aller Voraussicht nach können die Schulen und Kitas im Altkreis Eisenach ab frühestens Dienstag wieder öffnen. Der geänderte Erlass des Landes macht dies wohl möglich.

18.49 Uhr: Hygieneschleuse aus Schmölln geht in Serie

Temperaturmessung, Masken-Kontrolle, Handdesinfektion und Kontakt-Rückverfolgung – die Hygieneschleuse Hycos aus dem Hause SGS Ablängtechnik kann all das. Vorgestellt im November 2020, soll sie nun zum zweiten Standbein des im Gewerbegebiet Nitzschka ansässigen Familienbetriebes werden. „Die Chancen dafür stehen gut“, sagt Konstantin Kupka, der mit seiner Frau Petra Raßmann das Unternehmen führt.

18.43 Uhr: 50 Anrufe und immer noch kein Impftermin in Greiz

Dieter Trommer hört man es an, der es ihm schwerfällt zu atmen. Er hat Lungenfibrose und daher Angst um sein Leben. Eine Corona-Infektion wäre lebensgefährlich. Auch seine Frau Gudrun hat diverse Vorerkrankungen. Ein Auto hat das Ehepaar nicht. Seit Anfang des Jahres bemüht sich Dieter Trommer intensiv um einen Impftermin für sich und seine Frau.

18.31 Uhr: Corona-Alarm beim FC Carl Zeiss: Spiel gegen Chemie Leipzig abgesagt

Corona hat den FC Carl Zeiss Jena erreicht. Mehrere Spieler befinden sich vorsorglich in Quarantäne. Das am Sonnabend geplante Testspiel gegen die BSG Chemie Leipzig wurde abgesagt.

18.25 Uhr: Inzidenz in Greiz ist erneut gestiegen

Die Inzidenzzahl (Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100,000 Einwohner) lag nach Angaben des Gesundheitsamtes Greiz mit Stand Freitag, 18 Uhr, bei 421. Im Vergleich zum Vortag kamen 59 Neuinfektionen dazu. Auf der Corona-Intensivstation des Krankenhauses Greiz liegen derzeit vier Patienten, auf der normalen Corona-Station 25. Das Thüringer Gesundheitsministerium meldete am Freitagmorgen keine schweren Krankheitsverläufe in den vergangenen sieben Tagen und eine verstorbene Person. Damit sind laut Gesundheitsamt Greiz 128 Menschen im Landkreis mit oder an dem Virus verstorben.

18.02 Uhr: Britische Mutante grassiert im Kindergarten Kaulsdorf

Kita-Betreiber Awo und Elternbeirat widersprechen dem Sturm der Entrüstung im Netz, den es auf die Testungen der Kinder in der Einrichtung gegeben hatte. Auslöser der Testaktion war demnach der positive Covid-19-Befund zunächst nur eines Kindes am 5. März. „Natürlich war der Test absolut freiwillig und fand in Anwesenheit der Eltern statt“, versicherte Ute Salewski vom Awo-Kreisverband. Entgegen den umlaufenden Behauptungen seien die betroffenen Eltern „fristgerecht und umfassend“ zur geplanten Testung informiert worden, Nachfragen seien ausführlich beantwortet worden. Bei den Tests wurde die britische Virus-Variante B.1.1.7. erneut nachgewiesen. Im Landkreis sei dies der erste Fall gewesen, bei dem intensiv auf Corona-Mutationen getestet wurde.

17.45 Uhr: 19 Infektionen und ein Todesfall in Region Weimar

Mit vier nachgewiesenen Neuinfektionen in Weimar und 15 im Weimarer Land bis Freitagmittag ist die Region ins Wochenende gegangen. Im Kreis ist ein weiterer Covid-19-Patient gestorben. Abzüglich der Genesenen sank die Zahl der aktuell Infizierten in Weimar auf 66 (-6) und im Weimarer Land auf 169 (-2). Vier Patienten aus der Stadt und neun aus dem Kreis mussten in verschiedenen Kliniken behandelt werden. Die 7-Tage-Inzidenz sank in Weimar auf 59,79 je 100.000 Einwohner (Vortag 67,46). Im Weimarer Land stieg sie leicht auf 112,0 (Vortag 107,1). Am Freitag konnten in Weimar 81 Quarantäneanordnungen aufgehoben werden. Damit sank deren Zahl auf 227. Im Landkreis waren 351 Kontaktpersonen und 85 Reiserückkehrer in Quarantäne.

17.23 Uhr: Wirtschaft im Raum Eisenach und Gotha zeigt sich robuster als erwartet

Man sei diesmal nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung gewesen, sagt Sabine Schanzmann-Wey, Pressesprecherin der Commerzbank der Region Ost, beim Bilanzgespräch des Marktbereiches Eisenach/Gotha. Das tat sie vor dem Hintergrund des schweren Fahrwassers, in dem sich das Bankhaus befindet. Noch nie in einem Bilanzgespräch war der Begriff Arbeitnehmer-Gremien gefallen, am Donnerstag schon.

16.54 Uhr: Kunden aus Jena verhindern die Insolvenz

Für die Jenaer Friseurmeisterin Sandra Stenzel ist dies das schönste Erlebnis in trüben Tagen: Sie hat eine unglaubliche Anteilnahme erlebt, nachdem andere Menschen von den großen Lockdown-Sorgen des Ein-Frau-Betriebes gehört hatten.

16.20 Uhr: Fälle der Thüringer Polizei im Corona-Jahr

Ein Jahr liegt die Anordnung des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie zurück. Was Polizistinnen und Polizisten in der Zeit im Einsatz erlebt haben? Es hab kuriose und tragische Fälle, aber auch solche, die fassungslos machen. Eine Übersicht über ein Jahr, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, haben wir hier zusammengestellt.

16 Uhr: Weiteres Todesopfer im Landkreis Gotha

Laut Stand Freitag, 12. März, um 10.30 Uhr, liegen die Fallzahlen für den Landkreis Gotha bei 385 Erkrankten (+ 3) am Coronavirus. Die Gesamtzahl an bislang positiv getesteten Personen beträgt laut RKI 5149 (+ 41). Wie das Landratsamt mitteilte, werden 40 Personen (+ 1) stationär, davon acht (+ 1) mit schweren Verläufen auf Intensivstationen behandelt. Genesen sind 4577 (+ 37) Personen, das sind 37 mehr als am Vortag. 187 Menschen (+ 1) sind an oder mit Covid-19 verstorben. Der Inzidenzwert steigt um 8,9 Punkte auf 157,9.

15.40 Uhr: Inzidenz in Eisenach steigt

Die Corona-Inzidenzwerte steigen auch in der Stadt Eisenach wieder. Der 7-Tages-Wert liegt in der Stadt (Stand: 12. März, 0 Uhr) bei 85,2 und im Wartburgkreis bei 245,4. 72 aktive Infektionen sind (Stand: 12. März, 13 Uhr) in der Stadt registriert, 465 im Kreis. Die Schwerpunkte bleiben im Süden in den Orten Dermbach (87 Fälle), Bad Salzungen (74), Wiesenthal (51), Bad Liebenstein (26), Vacha (26) und Krayenberggemeinde (26). Im Nord ist vor allem die Stadt Ruhla (27) stärker betroffen. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen liegt bei 208 (48 in der Stadt Eisenach und 160 im Kreisgebiet). Im Eisenacher Klinikum werden 36 Corona-Patienten versorgt, davon fünf auf der Intensivstation.

15.31 Uhr: 39 neue Fälle lassen Inzidenz im Altenburger Land weiter steigen

Mit 39 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Altenburger Land weiter angestiegen. Sie liegt nun bei 146,5, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Wie Sprecherin Jana Fuchs dabei informierte, wurde die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus im Altenburger Land gestorben sind, um einen Fall nach unten korrigiert. „Hier gab es im Dezember vergangenen Jahres eine Doppelmeldung an das Gesundheitsamt“, erklärte sie. Aus verschiedenen Schulen und Kindergärten wurden am Freitag Neuinfektionen gemeldet.

15.05 Uhr: Schulen und Kitas im Wartburgkreis öffnen frühestens ab Dienstag

Aller Voraussicht nach können die Schulen und Kitas im Wartburgkreis ab frühestens Dienstag wieder öffnen. Nach einer Änderung eines Erlasses des Gesundheitsministeriums können die Landkreise nun auch ab Inzidenzwerten ab 150 aufwärts regionale Differenzierungen in dieser Frage vornehmen. Wartburgkreis-Landrat Reinhard Krebs (CDU) hat daher dem Landesverwaltungsamt eine neue Allgemeinverfügung vorgelegt, wonach die Schulen in den Regionen mit hohen Werten (Dermbach, Bad Salzungen, Bad Liebenstein, Vacha und Geisa) geschlossen bleiben, während die übrigen wieder öffnen können. Diese Verordnung muss erst noch vom Landesverwaltungsamt genehmigt werden. Ein Fragezeichen steht noch hinter Schulen und Kitas in der Stadt Ruhla.

14.53 Uhr: Corona-Krise trifft Geraer Vereinssport hart

Die Zahlen sind ernüchternd. Der Geraer Sportausschuss kennt sie seit Mitte Februar und ebenso das Positionspapier des Stadtsportbundes für die Perspektive nach dem Lockdown. Genau 1378 Mitglieder von Geraer Sportvereinen sind wegen der Corona-Krise ausgetreten. Das ist ein Verlust von 8,6 Prozent bei einem Ausgangswert von 16.100 Mitgliedern.

14.46 Uhr: Maskenpflicht im Sportunterricht in Gera

Auch im Sportunterricht an Geraer Schulen gilt in geschlossenen Räumen die Maskenpflicht für Schüler ab der siebenten Klasse. Das teilte Geras Schulsportkoordinator Thomas Schmohl mit. Sportlehrer sind sogar im Unterricht ab der fünften Klasse zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet.





14.30 Uhr: Termine in Greiz erst nach Impfstoff-Nachlieferung

Die Impfsituation in Deutschland und Thüringen bleibt weiter angespannt. Und ausgerechnet im Landkreis Greiz, der nun erneut zum Hotspot geworden ist, gibt es derzeit keine Impftermine mehr, auch nicht für ältere Menschen.

14.28 Uhr: Verstoß gegen Corona-Verordnungen: Polizei löst Zusammenkunft in Tautenhain auf

Einen Verstoß gegen die aktuellen Corona-Verordnungen mussten Polizisten gestern Abend in Tautenhain im Saale-Holzland-Kreis ahnden. Wie die Polizei heute informierte, hätten sich dort in einer ehemaligen gastronomischen Einrichtung acht Personen aus sechs verschiedenen Haushalten befunden und Alkohol konsumiert.

14.21 Uhr: Im Altenburger Land beginnen die Schnelltests

Ab Montag können sich Bürger des Altenburger Landes einmal pro Woche per kostenlosem Schnelltest auf Covid-19 testen lassen. In einem ersten Schritt wird am 15. März ein Testzentrum in der Lindenaustraße 31 in Altenburg öffnen. Es handelt sich dabei um die Turnhalle im Hof des Gesundheitsamtes, die vielen Bürgern bereits als Corona-Abstrichpunkt bekannt ist. Dieses Testzentrum hat derzeit eine Kapazität von etwa 60 Schnelltests pro Tag.

14.08 Uhr: Erfurt reicht Konzept für Einkaufstage ein

Die Stadtverwaltung Erfurt hat am Freitag dem Thüringer Gesundheitsministerium ihr Konzept zum „Erfurter Modell zur Ladenöffnung“ übermittelt. Oberbürgermeister Andreas Bausewein zeigte sich zuversichtlich, dass die Landeshörde das mehrseitige Papier schnell prüfen und genehmigen wird. Die Zeit dränge, heißt es aus der Stadtverwaltung, denn die zwei Einkaufstage für negativ auf Corona getestete Erfurterinnen und Erfurter sollen am 26. und 27. März stattfinden. Und das sieht das Konzept im Detail vor.

14 Uhr: Eltern bekommen Kita- und Hortbeiträge erstattet

Thüringer Eltern sollen unter bestimmten Voraussetzungen ihre Kita- und Hortgebühren zurück erstattet bekommen, wenn die Einrichtungen wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich schließen mussten. Das nun beschlossene Gesetz sieht unter anderem vor, dass Eltern, die keinen Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder in einem Kindergarten haben, die Kita-Gebühren für alle Monate im Jahr 2021 erstattet bekommen, in denen die Einrichtung der Kinder mehr als 15 Kalendertage pro Monat geschlossen war oder wird. Für die Horte gilt eine vergleichbare Regelung.

13.37 Uhr: Impfen für über 60-Jährige im Landkreis Greiz - Gesundheitsministerium öffnet die Impfpriorität 3

Für Thüringerinnen und Thüringer mit Hauptwohnsitz im Corona-Hotspot Landkreis Greiz wird die dritthöchste Impf-Prioritätsgruppe geöffnet. Damit sind im Landkreis alle über 60-Jährigen impfberechtigt, viele Menschen mit chronischen Erkrankungen und einige weitere Berufsgruppen wie beispielsweise Beschäftigte des Lebensmitteleinzelhandels, alle Lehrerinnen und Lehrer sowie Apothekerinnen und Apotheker. Gesundheitsministerin Heike Werner begründet den Schritt mit der besorgniserregend hohen Sieben-Tage-Inzidenz von 380. Aufgrund der weiterhin zu geringen Impfstofflieferungen habe das Land aber keine Reserven, um zusätzliche Impfdosen an den Landkreis zu geben. Fast alle Impftermine bis Ende März seien ausgebucht.

13.30 Uhr: Figurenstudio scheitert vor Gericht: Besitzerin wollte zeitgleich mit Friseuren öffnen

Daniela Koch ist vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht mit ihrem Eilantrag gegen die Corona-Verordnung des Landes von Mitte Februar gescheitert. Er wurde abgewiesen. Die Weimarerin betreibt in Weimar und in Erfurt zwei Figurenstudios und wollte deren Gleichbehandlung mit den Friseuren erreichen.

13.27 Uhr: Allgemeinverfügung für Saale-Orla-Kreis wird verlängert

Die noch bis einschließlich Montag gültige Allgemeinverfügung für den Saale-Orla-Kreis wird ohne inhaltliche Veränderungen bis Gründonnerstag verlängert. Das bedeutet, dass bis dahin nicht nur die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr bestehen bleibt, sondern auch dass Kindergärten und Schulen lediglich eine Notbetreuung anbieten dürfen. Offiziell verkündet wird die verlängerte Allgemeinverfügung am Montag, so dass sie am folgenden Dienstag in Kraft treten kann.

13.20 Uhr: 21 Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt ermittelt aktuell zu 285 bestätigten, aktiven Corona-Fällen. 21 sind seit Donnerstag hinzugekommen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 155,3. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden neun bestätigte Fälle, davon einer intensivmedizinisch, und vier Verdachtsfälle isoliert behandelt. In einer Grund- und Regelschule wurde je ein Kind positiv getestet, in einer Kita sechs Kinder, eine Erzieherin und ein Angehöriger. Auch in Pflegeeinrichtungen gab es weitere Fälle.

13 Uhr: Scharfe Kritik an Pandemie-Management des Landes aus Südthüringen

Kommunalpolitiker aus Südthüringen haben das Pandemie-Management der Landesregierung in einem offenen Brief scharf kritisiert. Nicht allein die Kommunikation zwischen Land und Kommunen sei «unterirdisch», heißt es in dem am Freitag von der Landrätin des Kreises Schmalkalden-Meiningen, Peggy Greiser (parteilos), ihren Amtskollegen aus Hildburghausen und dem Wartburgkreis, Thomas Müller und Reinhard Krebs, sowie dem Suhler Oberbürgermeister André Knapp (alle CDU) veröffentlichten Schreiben. Die Kommunen vermissten auch jegliche Unterstützung vom Freistaat in der Krise.

12.55 Uhr: Schnelltests nun auch für umliegende Landkreise von Jena

Der Krisenstab der Stadt Jena hat heute entschieden, die Schnelltests in den drei Testzentren für alle interessierten Bürger zu öffnen. Bisher war die Voraussetzung ein Haupt- oder Nebenwohnsitz in Jena. Man sei sehr froh, dass man diesen Service nun auch für die umliegenden Landkreise ausdehnen kann, teilte die Stadt mit. Dazu gab es sehr viele Anfragen.

Die Testzentren sind:

Nollgarten (Oberlauengasse)

F-Haus (Eingang Krautgasse)

Ernst-Schneller-Straße 10 in Lobeda-Ost

12.30 Uhr: 23 Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Sömmerda ist weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut beziffert die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie mit 2386 und damit 23 mehr als am Tag zuvor. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) gibt das RKI für den Landkreis Sömmerda aktuell mit 139,7 an, am Tag zuvor lag der Wert bei 129,6. Aktuell gibt es im 235 aktive Covid-19-Fälle, informierte das Landratsamt. 15 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Bislang sind im Landkreis 95 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben.

12 Uhr: Städte und Kreise freier bei Entscheidung zu Schulschließungen

Landkreise und kreisfreie Städte erhalten mehr Spielraum, wenn es darum geht, Kitas und Schulen wegen der Corona-Krise zu schließen. Seit Freitag müssen die Kommunen nicht mehr alle Schulen und Kitas schließen, sobald der Grenzwert von 200 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten wurde. Das geht aus einem der dpa vorliegenden Schreiben hervor, welches das Gesundheitsministerium Donnerstag an die Landräte und Oberbürgermeister verschickt hat.

11.40 Uhr: Schnellteststationen im Saale-Orla-Kreis sollen in einer Woche in Betrieb gehen

Nachdem die bundesweit angekündigte Ausweitung von kostenlosen Corona-Schnelltests im Saale-Orla-Kreis wie vielerorts in Deutschland mit vielen offenen Fragen hinsichtlich der konkreten Umsetzung verbunden war, kommt nun allmählich Bewegung in die Thematik. So ist laut Landratsamt vorgesehen, dass mehrere Schnellteststationen im Landkreis zum Ende der kommenden Woche ihren Betrieb aufnehmen, um den Bürgern der Region wöchentlich einen kostenlosen Schnelltest anbieten zu können.

11.21 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Gera bei 110,6

Die Stadt Gera vermeldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 110,6. Zwei aktive Fälle seien hinzugekommen, somit sind derzeit 168 Menschen aktiv infiziert. Seit Beginn der Pandemie werden nun 3255 Infektionen registriert.

10.55 Uhr: Erstes Corona-Testzentrum im Weimarer Land eröffnet

Heute nimmt das erste Corona-Testzentrum des Kreises in Apolda seine Arbeit auf. Als Partner für das Pilotprojekt konnte dafür die Apotheke am Darrplatz gewonnen werden. Einwohner des Landkreises können sich heute in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

10.30 Uhr: Apoldaer Buchladenbesitzer kritisiert Corona-Politik

Nach Ansicht des Buchhändlers Guido von Poellnitz aus Apolda sind die derzeitigen Einschränkungen für Buchläden in Thüringen nicht nachvollziehbar. In seinen Augen sei eine Öffnung des Einzelhandels mit einer Person pro 40 Quadratmeter schon die ganze Zeit möglich. Viele Ladenbesitzer hätten hier Hygienekonzepte weit über den Mindeststandards.

10 Uhr: Corona-Situation hat sich weiter verschlechtert

Die Situation in der Corona-Pandemie hat sich in Thüringen erneut verschärft. Am Freitag (Stand 0.00 Uhr) lag der Sieben-Tage-Wert je 100 000 Einwohner bei Neuinfektionen bei 146, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Am Donnerstag hatte die sogenannte Inzidenz noch bei gut 138 gelegen. Bundesweit liegt sie bei 72,4. Der Landkreis Greiz war mit einem Inzidenzwert von 380 der bundesweit am schwersten von der Pandemie betroffene Kreis. Der Freistaat Thüringen ist bereits seit Monaten der Corona-Hotspot Nummer eins unter den Bundesländern.

9.51 Uhr: Tränen im Sportstudio aus Dankbarkeit – Solidarität mit Jenaer Familienstudio "Satero" in der Pandemie

Manchmal werden ihre Augen feucht. Katrin Feistel kommen die Tränen vor Rührung. Gemeinsam mit Ronny Just leitet sie das Familiensportstudio "Satero", das im Januar sein zehntes Jubiläum begehen konnte. Die Pandemie hat die Sportler ausgebremst, aber nicht lahmgelegt. Dass Katrin Feistel und Ronny Just weiterhin positiv in die Zukunft schauen und sich von Corona nicht in die Knie zwingen lassen, liegt vor allem auch an der Unterstützung, die sie durch ihre Kunden erfahren. "Wir bekommen so viel Zuspruch, erhalten Mails mit mutmachenden Worten. Zu Weihnachten gab es eine Spendenaktion, bei der 1200 Euro zusammenkamen. Doch genauso wertvoll ist der emotionale Support. Bei all dem Negativen, was die Pandemie mitbringt, ist diese Solidarität etwas ganz Wunderbares."

9.30 Uhr: 25 Neuinfektionen im Eichsfeldkreis

Die aktuellen Coronazahlen aus dem Landkreis Eichsfeld:

Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden: 25

Gesamtzahl der Infizierten: 4455

Patienten stationär: 22

davon stationär/schwere Verläufe: 2

Verstorbene: 168

Genesene in den vergangenen 24 Stunden: 17

Gesamtzahl der Genesenen: 3884

7-Tages-Inzidenz: 146,00 (RKI, Stand: 12.03.2021, 00:00 Uhr)

Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten: 403

9.22 Uhr: Sieben neue Infektionen in Jena

Für Jena werden sieben neue SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet. 13 Personen wurden als genesen eingestuft. Die Infektionen sind vorwiegend auf familiäre Kontakte zurückzuführen. Insgesamt sind nun 82 der neuen Virusvariationen in Jena registriert. 30 Sequenzierungsergebnisse liegen vor – davon 22 britische und 8 südafrikanische Mutationen.





Die Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 270

davon in den vergangenen 24 Stunden: 7

stationäre Fälle: 6

davon schwere Verläufe: 2

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 84

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 77,8

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 3030

Gestorbene insgesamt: 62

Genesene insgesamt: 2685

davon in den vergangenen 24 Stunden: 13

Quarantänezahl: 672

8.40 Uhr: Linke und Grüne in Weimar kritisieren Kleines Öffnungsstrategie

Scharfe Kritik an der Öffnungsstrategie von Oberbürgermeister Peter Kleine haben Linke und Grüne in Weimar geübt. Die Ankündigungen seien weder mit den Stadtratsfraktionen noch mit dem Gesundheitsministerium abgesprochen gewesen, kritisiert Ulrike Grosse-Röthig, sachkundige Bürgerin der Fraktion Die Linke. Sie behauptet, das Konzept verstoße massiv gegen die geplanten Regelungen und habe falsche Hoffnungen geweckt.

8.15 Uhr: 41 Neuinfektionen in Erfurt

Stand Freitag, 12. März 2021, 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 5553 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb der letzten 24 Stunden um 41 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 101,9. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 15 auf 5088 gestiegen. 202 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 263 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

8.10 Uhr Pandemiebedingtes Schul-Hin-und-Her belastet Kinder sehr

Das pandemiebedingte Hin und Her von Schließen und Öffnen der Schulen und Kitas belastet junge Menschen sehr. „Kinder und Jugendliche brauchen klare Strukturen“, sagt Bernhard Strauß, Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie am Jenaer Universitätsklinikum. „Wenn sie nicht wissen, woran sie sind, werden sie verunsichert.“ Problematisch seien aber auch die fehlenden sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen. Hier lesen Sie mehr.

8 Uhr: Fitnessstudio scheitert mit Klage gegen Thüringer Corona-Verordnung

Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hat in einem Eilverfahren das Ansinnen des Schnepfenthaler Fitnessstudio-Inhabers Jens Schilling abgewiesen, die Thüringer Corona-Verordnung außer Kraft zu setzen, soweit diese den Betrieb von Fitnessstudios untersagt. Schilling hatte seinen Antrag damit begründet, dass angesichts sinkender Infektionszahlen das Argument des Gesundheitsschutzes nicht mehr zu rechtfertigen sei. Das Thüringer Gesundheitsministerium hielt dem entgegen, dass die Schutzmaßnahmen aufgrund des weiterhin besorgniserregenden Infektionsgeschehens verhältnismäßig seien.

7.50 Uhr: 27 Neuinfektionen und drei Todesfälle im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Einen Tag, nachdem Landrat Marko Wolfram (SPD) die Öffnung der Schulen für alle Schüler unabhängig vom Infektionsgeschehen gefordert hat, ist der Kreis Saalfeld-Rudolstadt bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wieder über die Zahl von 100 gerutscht. Für den neuen Inzidenzwert von 105,6 sorgten auch 27 Neuinfektionen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag meldete. Die Zahl der Menschen im Landkreis, die seit November im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind, erhöhte sich um drei auf 221.

7.45 Uhr: Darauf müssen Sie beim Reisen in der Pandemie achten

Zu Ostern beginnt die neue Reisesaison - vielleicht. Wann uneingeschränktes Reisen wieder möglich sein wird, ist unklar. Müssen gebuchte und bezahlte Reisen in der Pandemie ausfallen, ist es für Betroffene oft schwierig, Erstattungen durchzusetzen. Welche Rechte Leser gegenüber Reiseveranstaltern haben und worauf sie bei der Buchung achten sollten, erläuterten Silvia Georgi und Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen beim Telefonforum.

7.40 Uhr: 140 Millionen Euro Corona-Hilfen in Thüringen ausgezahlt

Die sogenannten November- und Dezember-Hilfen des Bundes sind in Thüringen weitgehend ausgezahlt. Insgesamt wurden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums dafür rund 140 Millionen Euro überwiesen. Damit seien gut 9000 Anträge bedient worden. Rund 240 Anträge seien noch offen.

7.30 Uhr: Intensivmediziner: „Wir müssen mit dem Coronavirus leben“

Noch immer gibt es keine wirkliche Entspannung auf den Corona-Stationen der Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt. Während die Belegungszahlen intensivpflichtiger Corona-Patienten deutschlandweit zurückgehen, nehmen sie in der Südthüringer Region wieder zu, sagt Hermann Schedel.

7.15 Uhr: „Die Pandemie traf uns unvorbereitet“ – ein Interview über das Thüringer Gesundheitswesen

Was folgt aus einem Jahr Pandemie? Wie gut war und ist das Thüringer Gesundheitswesen auf solche Herausforderungen vorbereitet? Wir sprachen mit der Präsidentin der Landesärztekammer, Ellen Lundershausen.

7 Uhr: Lokale Öffnungen nur mit Corona-Test

Geschäfte oder Kultureinrichtungen sollen regional nur mit verpflichtenden Corona-Tests erlaubt sein. Das bekräftigte Sozialministerin Heike Werner (Linke) gegenüber dieser Zeitung. Erfurt, Weimar und der Landkreis Nordhausen drängen darauf, in der nächsten Woche mindestens den Einzelhandel zu öffnen. Auch die Gemeinde Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) plant einen Sonderweg. Hier lesen Sie mehr.

6.30 Uhr: Immer mehr jüngere Covid-19-Patienten in Thüringer

Auf Thüringer Intensivstationen werden immer mehr jüngere Covid-19-Patienten behandelt. Das ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN unter sechs sogenannten Level-1 Kliniken, in denen vor allem Patienten mit schweren Covid-19-Verläufen behandelt werden. Wie etwa das Zentralklinikum Suhl mitteilte, sind die intensivmedizinisch behandelten Patienten im Schnitt 20 Jahre jünger als noch in der ersten Welle.