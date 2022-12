Altgermanische Siedlung bei Mühlhausen -- ein Museum zum Feiern

Niederdorla Immer öfter wird auf dem Freigelände am Opfermoor Vogtei im Unstrut-Hainich-Kreis gefeiert. Das zeigen auch die Besucherzahlen für 2022. Nun sollen die Benutzungsgebühren überarbeitet werden.

Die Laufkundschaft blieb in diesem Jahr weitgehend aus im Museum und auf dem Freigelände des Opfermoors Vogtei, einer altgermanischen Siedlung. Dagegen fanden die Gruppen nach den Corona-Jahren wieder den Weg zurück nach Niederdorla. So fasst Kerstin Fernau das Jahr zusammen. Fernau ist seit August 2021 die Museumsleiterin.

Bis Ende September habe man 9500 Gäste gezählt. Ausgesprochen gut sei Mitte Juli das Germanenfest gelaufen – mit rund 80 Protagonisten und einem sehr interessierten Publikum. Gut 1100 Gäste waren nach Aussage von Fernau gekommen.

Trotz allem bleibt das Museum für die Landgemeinde Vogtei ein Zuschussgeschäft. Eine Analyse der Mühlhäuser Architektin Susanne Kreil-Kremberg schlug im Sommer ein Zusammenlegen von Museum und Freigelände vor. Die Ideen umzusetzen, das kostet Zeit – und auch Geld.

Drei Trauungen sind angekündigt

Anpassen will die Gemeinde gerne die Nutzungsentgelte fürs Freigelände. Das hat sich etabliert als Ort von Feierlichkeiten. So gab es 2022 eine standesamtliche Trauung dort; auch eine Hochzeit wurde gefeiert.

Für 2023 gibt es schon drei Anmeldungen für Trauungen, zwei der Paare wollen auch dort feiern. Anfang des Jahres will der Hauptausschuss des Gemeinderats das Thema noch einmal auf die Tagesordnung setzen, sagte Bürgermeister Christian Hecht (parteilos). Ende November hatte er es wieder vom Plan genommen; es waren noch einige Fragen zu klären.

Ein Höhepunkt im Jahr steht noch an: Am vierten Advent, 18. Dezember, ab 13 Uhr soll – erstmals seit 2019 – wieder Winter-Sonnenwende gefeiert werden. Auf dem Freigelände wird es gegen 14 Uhr eine märchenhafte Führung mit Susanne Merten geben. Etwa zur selben Zeit lädt Bettina Fischer aus Niederdorla zu einer Kinderführung ein. In Spitzenzeiten kamen zur Winter-Sonnenwende 700 Gäste. „In diesem Jahr wären wir wohl mit 300 recht zufrieden“, sagt Kerstin Fernau.

Ableger eine Mahllinde gepflanzt

Dann lässt sich auch ein Blick auf einen Ableger der Mahllinden werfen. Diese Woche wurde das Bäumchen mit Unterstützung der Kinder Luke Weingardt, Emma Trautwein und Paula Bräuer aus der Vogteischule Oberdorla gepflanzt.

Museumsmitarbeiter Rüdiger Nöthling hatte den Ableger vor Jahren bei den Mahllinden gefunden; Matthias Stollberg übernahm es dann, ihn in den letzten Jahren großzuziehen. Eines der drei zwischen Niederdorla und Oberdorla stehenden Prachtexemplare war im Sommer zum Nationalerbe-Baum ernannt worden.