Annabell und ihr unbezahlbarer Schulweg - Thüringer Familie streitet mit Behörden um Hilfe

Annabell Horn ist im Oktober 13 Jahre alt geworden und wohnt mit ihrer Familie in Solsdorf. So weit, so normal. Doch das Schicksal hat Annabell noch anderes in den Lebensweg gelegt. Deswegen ist sie auf besondere Hilfe angewiesen. Darüber, wie diese aussehen und auch, wer sie bezahlen soll, gibt es Streit zwischen der Familie und den Behörden. In den Schreiben der die Familie beratenden Rechtsanwältin wird der besondere Förderbedarf so erklärt: „Annabell ist in ihrer geistigen Entwicklung verzögert, was auf die Frühgeburtlichkeit zurückgeführt werden kann. Ihre Leistungsfähigkeit liegt daher weit unter der gleichaltriger Kinder, was einer Lernbehinderung gleichkommt.

Dies betrifft insbesondere Persönlichkeitsreife, Ausdauer und auch das Lerntempo, weshalb sie nach wie vor besondere Lernunterstützung benötigt. Eine Unterrichtung nach Lernförderkriterien ist daher angezeigt. Durch die Beschulung in kleineren Klassen und mit sonderpädagogischen Fachkräften würde dem am besten entsprochen.“Inhaltlich sind sich alle Seiten einig in dieser Beurteilung der Lage. Der Haken liegt woanders.

Unterstützung stößt an Landkreisgrenzen

Die Emil-Petri-Schule des Marienstifts in Arnstadt bietet, so die Anwältin der Familie, hierfür die besten Voraussetzungen, da dort auch durch das praktizierte Schulkonzept (Montessori Pädagogik) und den zusätzlichen Bildungsgang zur individuellen Lebensbewältigung mit religiöser Ausrichtung der Lern- und Förderbedarf des Kindes umfassend gedeckt wird.

Zwar gibt es auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Schulen, die auf Kinder mit solchen Problemen eingestellt sind, doch garantiert der Gesetzgeber den Eltern ohne Ausnahme die freie Schulwahl. Schwieriger wird es bei der Frage der Kostenübernahme. Hier hat das Schulgesetz festgelegt, dass die Schulverwaltungsämter gehalten sind, Kosten nur bis zur nächsten geeigneten Schule im eigenen Landkreis zu erstatten. Weil die Emil-Petri-Schule nicht im Landkreis liegt, sieht die Behörde ein Problem. Sie will die Kosten nur in Höhe einer Monatskarte von 78,70 Euro für den Bus zur nächsten geeigneten Schule erstatten.

Das finden die Eltern ungerecht. Sie verweisen auf die ärztlichen Gutachten der behandelnden Rudolstädter Kinderärztin, in der ausdrücklich eine Umschulung als gefährdend für Annabell eingestuft wird. Zwar verlangt die Behörde den Schulwechsel nicht direkt, will aber auch nicht die höheren Transportkosten übernehmen. Denn von Solsdorf nach Arnstadt gibt es für Annabell, die nicht allein mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurecht kommt, nur die Möglichkeit einer Taxibeförderung.

Bisherige Ausnahme fällt neuerdings weg

Dies führt automatisch zur Frage, warum dies in den zurückliegenden Jahren möglich war. Und hier wird es kompliziert: Einer von den Behörden bereits genehmigten, schultäglichen Taxi-Tour von Bad Blankenburg nach Arnstadt, durfte sich Annabell seit dem Sommer 2017 mit dem Schlenker über Solsdorf anschließen. Ausnahmsweise. Seit diesem Sommer aber werden diese beiden Schüler in einem Förderzentrum im Landkreis beschult. Das Taxi allein für Annabell ist den Behörden zu teuer. Und für die Eltern von Annabell natürlich auch. 78,70 Euro für eine Schülermonatskarte, so lautete das erste Angebot. Nach dem ärztlichen Hinweis, dass Annabell nicht allein fahren kann, ändert das Schulverwaltungsamt das Angebot und bietet 7,38 Euro pro nachgewiesenen Schultag nach Thüringer Reisekostengesetz an. Die Summe bezieht sich auf die Fahrstrecke nach Saalfeld von gut 21 Kilometern.

Die Horns haben bei Taxiunternehmen nachgefragt. Sie bieten Tagespauschalen - immerhin muss das Taxi zwei Mal hin und wieder heimwärts - von um die 100 Euro an. Ob das Taxi nach Saalfeld oder nach Arnstadt fährt, macht in den Angeboten kaum einen Unterschied. Seit das neue Schuljahr begonnen hat, herrscht bei den Horns Ausnahmezustand. Für sie war klar, dass sie Annabell ihren Schulbesuch in Arnstadt weiter ermöglichen wollen. Weil aber das Taxi als Option derzeit unbezahlbar ist, muss Sven Krüger, Lebensgefährte von Annabells Mutter, seinen Weg zur Arbeit nach Stadtilm über Arnstadt nehmen, was für das Kind bedeutet, dass sie 6 Uhr aus dem Haus muss. Am Nachmittag fahren die Großeltern, sie wohnen in Stadtilm, mit dem Bus nach Arnstadt und holen Annabell ab und nehmen sie mit nach Hause, wo sie Sven Krüger nach der Arbeit holt und heimfährt. 12 Stunden sind da schnell beisammen.

Auf die Nachfrage, wie die Behörde dazu stehe, dass die Familie von 7,38 Euro nicht einmal ein Zehntel der Kosten gedeckt bekommt, erklärt Sven Krüger, man habe ihnen mündlich zugesichert, die Kostenübernahme in voller Höhe zu organisieren, allerdings nur, falls der Schulort Saalfeld heißt. Für Sven Krüger schwer verständlich: “Wir würden ja selbst das übernehmen, was es an Kosten über die Saalfelder Summe hinaus bis nach Arnstadt kosten würde, doch dort hinein führt offenbar kein Weg.”

Auskünfte an die Zeitung erteilt die Behörde mit Hinweis auf das noch nicht abgeschlossene Widerspruchsverfahren nicht. Auch der Petitionsausschuss des Thüringer Landtags befasste sich schon mit dem Thema, wollte Entscheidungsfristen abwarten, lief allerdings im Herbst vor den Wahlen in sein eigenes Ende hinein. Wann die Nachfolger sich eingearbeitet haben ist völlig ungewiss.