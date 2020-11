Hallo und Tschüss: Als Basel Bubo (25) gemeinsam mit einem Freund in seine kleine Erfurter Wohnung einzog, beschränkte sich sein Deutsch auf zwei Worte. Inzwischen studiert er Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Erfurt; er hat einen Freundeskreis, der zur Hälfte aus Deutschen besteht; er tastet sich nicht mehr als Fremder durch den Alltag.

Wenn du ankommen willst, sagt er, brauchst du Sprache und Kontakte. Für die Sprache musst du dich schinden, um die Kontakte bemühen. Du kannst nicht warten, bis die Deutschen zu dir kommen. Er hatte sich damals bei der Diakonie gemeldet, wo sie Patenschaften vermittelten. Der Mann, den er dort kennenlernte, drückte ihm ein Asterix-Heft in die Hand. Er muss heute lächeln über seine ersten Leseversuche in Deutsch. Er besucht ihn und seine Familie bis heute. Diese Freundschaft hilft ihm, das Land zu verstehen, nicht in groben Zügen, sondern in den Zwischentönen.

Blicke, die dem Fremden gelten

Er spürt sie auch heute auf der Straße – die Blicke, die dem Fremden gelten. Aber das empfindet er nicht als kränkend. Manchmal nimmt er regelrechte Erleichterung bei den Deutschen wahr, wenn sie merken, dass er die Sprache kann.

Ist er angekommen? Ja. Zu 70 Prozent jedenfalls. Die restlichen 30 Prozent sind eine Fremdheit, die sich nicht auflösen lässt nach nur fünf Jahren, vielleicht auch nie. Aber so sagt er es nicht, spricht von Unterschieden, die wohl normal sind. Bevor er auf die Balkanroute aufbrach, bat er seine Eltern um ihr Einverständnis. Ich hätte auch auf dem Meer sterben können, sagt er. Sie hatten ein Recht, gefragt zu werden. Er ruft bis heute seine Eltern an, bevor er eine Entscheidung fällt. Das zu verstehen, bemerkt er, würde manchen seiner deutschen Freunde vermutlich schwerfallen.

Ein Leben in Deutschland ist für ihn vorstellbar, aber eines in Syrien wäre ihm lieber, wenn ein Frieden es möglich macht. Ich will mein Land wieder aufbauen, sagt er.

Nächte voller Sorgen und Tränen

Khetam Sharout (50) ist glücklich, dass ihre Kinder angekommen sind. Foto: Elena Rauch

Stark, schwarz, mit einer Prise Kardamom: Khetam Sharout (50) kocht den Kaffee nach arabischer Art. So halten sie es hier immer. Heimat ist auch ein Duft – und Menschen, denen man sich nicht erklären muss. Seit dem Sommer arbeitet sie hier als Betreuerin. Die Jugendlichen, die in das Arbeitsförderzentrum Otegau in Gera kommen, sind Geflüchtete, die es schwer haben, Fuß zu fassen.

Khetam Sharout kam allein in Deutschland an, ihr Mann und die drei Kinder sollten nachkommen, so schien es sicherer. Die Monate, bis es soweit war, erinnert sie sich, war sie kein Mensch. Nachts konnte sie nicht schlafen vor Sorgen und Tränen, am Morgen stand sie um 8 Uhr vor der Tür der Diakonie in der Hoffnung auf Neuigkeiten von den Ämtern. Sie erzählt das so ausführlich, weil Deutsche manchmal nicht verstehen, warum sich Geflüchtete so schwer tun mit dem Ankommen.

In Syrien hatte sie als Vermessungsingenieurin gearbeitet, nach so einer Arbeit hatte sie hier lange gesucht. Ein Ingenieurbüro stellte sie für eine Schwangerschaftsvertretung ein. Die Anforderungen waren anders, aber da konnte sie sich durchbeißen.

Was nicht gelang, war der Anschluss an die Kollegen. Sie hatte, erzählt sie, sich bemüht, aber da war kein Interesse, da war nur eine kränkende Kühle, die sie nicht verstehen konnte. Nach drei Monaten bekam sie die Kündigung. Eine harte Erfahrung, aber das ist vorbei. Sie hat auch andere Menschen kennengelernt, solche, die sagten: „Du schaffst das.“ Ein sehr deutscher Satz, findet sie, den sie sehr mag.

Die Kinder sprechen inzwischen Deutsch miteinander

Im Arbeitsamt boten sie ihr eine Stelle als Hilfskraft in einem Pflegeheim an. Die erste Konfrontation mit der Endlichkeit des Lebens hat sie schockiert. Das schaffe ich nicht, hatte sie gesagt. Aber dann arbeitete sie doch anderthalb Jahre in der Pflege. Es gab Bewohner, die waren fast wie Freunde, sagt sie. Sie versteht, dass die deutsche Gesellschaft anders organisiert ist, dass Familien, in denen mehr als zwei Generationen unter einem Dach leben, selten sind. Aber die Institution Pflegeheim ist ihr bis heute fremd.

Eine Arbeit als Ingenieurin hat sie nicht gefunden, dafür macht sie ein Fernstudium in Mathematik, um als Nachhilfelehrerin zu arbeiten. Ihr Sohn studiert inzwischen Maschinenbau, die Töchter gehen noch zur Schule, wollen Abitur machen. Die Kinder sprechen inzwischen Deutsch mit Gerschem Dialekt, wie sie betont. Sie haben einen Garten gemietet, in dem Rosen wachsen, Kirschen und Äpfel. Nur Olivenbäume wachsen dort nicht.

Sie ist angekommen, vor allem, weil ihre Kinder hier angekommen sind. Nur manchmal meldet sich aus der Tiefe ihrer Seele eine Angst, die sie in Syrien nicht hätte: die Angst vor der Einsamkeit im Alter.

Mit mehr persönlichen Kontakten ginge es besser

Nesrin Bakkour (39) wünscht sich mehr persönliche Kontakte zu Deutschen. Foto: Elena Rauch

Nesrin Bakkour (39) entschied nach ihrem ersten Gang zur Ausländerbehörde: Du lernst Deutsch, egal wie schwer es wird. Noch nie hatte sie sich so hilflos gefühlt, so ihrer Persönlichkeit beraubt. Das kann sie inzwischen in Deutsch erzählen, aber mit mehr persönlichen Kontakten, sagt sie, ginge es besser. Nicht, dass sie es nicht versucht hätte. Aber von den Nachbarn im Haus kommt selten eine Antwort, wenn sie „Hallo“ sagt. In Syrien ist es anders, es ist normal, normal, dass Nachbarn zusammen feiern, ihr Essen teilen und irgendwie auch ihr Leben. Aber ich kritisiere nicht, beeilt sie sich zu sagen, ich verstehe das. Es ist eine andere Kultur, andere Gewohnheiten. Sie trägt ein Kopftuch, vielleicht, bemerkt sie, verunsichert das die Menschen. Vielleicht sind sie auch nur in Eile, vielleicht später ...

Kürzlich saß sie im Wartezimmer eines Arztes und eine fremde Frau wünschte ihr ihm Gehen „Gute Besserung“. Das hat sie berührt. Deutsche sind höflich, sagt sie. Wenn ich auf der Straße einem Radfahrer Platz mache, bedankt er sich. Danke hier, Danke dort. Sie lacht. Dann wieder gibt es ungute Worte, wie unlängst in der Straßenbahn, von einer Fremden. Das kränkt, daran gewöhnt sie sich nicht.

Eine deutsche Freundin zu finden, wäre schön

Ihre Familie, sagt sie, ist angekommen. Die Kinder mehr als sie, aber um sie ginge es ja auch vor allem. Ihr jüngster Sohn hat einen deutschen Freund, sie besuchen sich oft.

Noch bis Juni absolviert sie einen Bundesfreiwilligendienst, derzeit in einer Kita, wo sie für arabischsprachige Kinder und ihre Eltern übersetzt. In Deutschland, sagt sie, ist jeder Mensch vor dem Gesetz gleich, das schätzt sie an diesem Land besonders. In arabischen Ländern ist das anders.

Angst macht ihr manchmal die Freiheit. Die Freiheit, Alkohol zu trinken, die Freiheit einer 18-Jährigen, aus dem Elternhaus zu ziehen. Ich akzeptiere das, natürlich, sagt sie. Aber es ist verwirrend, und einiges nicht denkbar für sie. Ihre Tochter trägt auch ein Kopftuch. Manchmal macht sie sich Sorgen, wie das später gehen wird. Sie hat gehört, dass es muslimische Frauen im Beruf schwer haben, weil nicht alle das Kopftuch mögen.

Sie träumt von einer Ausbildung, um in einer Kita arbeiten zu können. Und, sagt sie noch, von einer deutschen Freundin.

