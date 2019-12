Apoldas „Hansdampf“ wird 80

Mai 1984, rund 11.000 Meter Höhe überm Atlantik: Ein 45-Jähriger steht urplötzlich zwischen den Sitzreihen einer Interflugmaschine und beginnt, eine Art Tanz aufzuführen. Mitreisenden und Stewardessen, es lässt sich lebhaft vorstellen, waren angesichts der Spontanität herzlich amüsiert. – Kein Wunder, handelte es sich bei diesem Spaßvogel doch um einen gewissen Günter Ramthor. Der nämlich vollführte die Show auf dem Flug Havanna-Berlin mit Schwimmflossen, Taucherbrille und Schnorchel . . .

Heute wird dieser „Hansdampf in allen Gassen“ bei bester Gesundheit 80 Jahre alt. – Gratulation!

Dass sich die Geschichte in der sowjetischen Iljuschin seinerzeit genauso zutrug, wie eingangs beschrieben, versichert Ehefrau Regina schmunzelnd. Sie muss es wissen, ist sie mit ihrem Günter doch seit 1964 verheiratet. – Und seither irgendwie auch mit dem Bier.

Denn der gelernte Brauer, der in Berga hinterm Kyffhäuser als älterer von zwei Jungs geboren wurde, begann 1954 bei Mammut-Bräu Sangerhausen seine Lehre und qualifizierte sich nach der Abendschule via Fernstudium zum diplomierten Gärungstechnologen.

Mit 27 Jahren avancierte der damals aktive Gerätturner bereits zum Chef der Sangerhäuser Brauerei.

Ohne den Gerstensaft ist Apoldas bekanntester Rentner nicht vorstellbar. Nicht, weil er dem Bier zeitlebens so stark zusprach. Im Gegenteil. Er, der bis heute ein mildes Glockenhelles bevorzugt und stets an der Quelle saß, kannte und kennt sein Maß. Betrunken, betont er heute wie in früheren Gesprächen, sei er nie gewesen. Das Bier als Produkt und Volkskulturgut indes verkörpert bis heute den „Roten Faden“, an dem entlang sein bodenständig zu nennendes Leben führt, das die kleine Familie im Jahre 1968 berufsbedingt nach Apolda führte, wo er zunächst als Braumeister begann.

Aber zurück zum Anfang: Kurz nach der innerhalb von 14 Tagen auf Geheiß von Günters Vater quasi holterdiepolter in Kelbra durchgezogenen Trauung bezog das junge Paar eine Betriebswohnung – auf dem Brauereigelände in Sangerhausen. In aller Herrgottsfrühe drang bereits das Flaschengeklapper bis ins eheliche Schlafzimmer, mussten die Lkw doch beladen werden. Dass Ramthors sich Jahrzehnte später hoch über der Vereinsbrauerei Apolda den Traum vom Eigenheim erfüllten, nachdem sie zuvor Jahre auf dem Firmengelände am Topfmarkt wohnten, darf als Beleg einer lebenslangen Konsequenz interpretiert werden.

Sein Lebensweg weist zahlreiche markante Punkte auf: Von größter Bedeutung sei ihm bis heute aber, sagt der Träger der Medaille für besondere Verdienste um die Stadt Apolda, dass es zusammen mit verlässlichen Partnern gelang, die Vereinsbrauerei nach der Wende in die neue wirtschaftliche Zeit zu retten, Millionen zu investieren und somit Arbeitsplätze zu sichern. Zweifel, dass das nicht gelingen könnte, habe er nie gehabt. Zuversicht sei er stets gewesen, versichert er auch angesichts des hohen privaten Risikos, das er und seine Frau eingingen.

In den 1970-er Jahren übernahm er als Technischer Leiter Verantwortung, 1982 wurde er Betriebsleiter. Bereits 1972 hatten er, der später das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekam, und der damalige Braumeister Werner Keyser nach langem Tüfteln das DDR-Diätbier erfunden.

Seinen Abschied als Brauereichef nahm er 2001, aus freien Stücken, wie er versichert. Schließlich, ein Ramthor lässt sich nicht zwingen, schon gar nicht zum Abgang. Dass er ausschied, habe mit seiner Frau zu tun. Die sei kurz zuvor in Rente gegangen. Um den Ruhestand gemeinsam genießen zu können, habe man den Entschluss gefasst.

Dass das Verhältnis zum Nachfolger in der Geschäftsführung, Detlef Projahn, heute gänzlich ungetrübt ist, solch Einschätzung würde der Wahrheit widersprechen. Die Suche nach einem Nachfolger für diesen hätte diplomatischer ablaufen können, ja. Auch mit 80 Jahren Lebenserfahrung, das weiß der Jubilar, sei man nicht gänzlich fehlerfrei. Es gebe eben, resümiert Brauereigesellschafter Günter Ramthor, unterschiedliche Ansichten dazu, wie die Zukunft der Brauerei zu sichern ist.

Dass ihm das Wohl des Unternehmens und damit der Mitarbeiter niemals egal ist, weiß jeder, der diesen agilen Senior kennt. Deshalb verweist er auch auf die anderen Gesellschafter Helmut Kreißel, Familie Schürmann und Detlef Projahn. Nur zusammen sei man stark, könne man zukunftsweisende Entscheidungen treffen, betont er.

2019 ließ er sich der Parteilose, der in seinem Leben auch mal der SED angehörte, erneut für den Stadtrat aufstellen und fuhr zugunsten der CDU das beste Ergebnis aller Kandidaten ein. Seit 2004 gehört er dem Rat an. Zu seinen Hochzeiten holte er 4600 Wählerstimmen.

Der Günter, weiß Ehefrau Regina, sei pflegeleicht. Er mag Roulade, Klöße, Rotkohl, trinkt zum Abendbrot nie mehr als eine Flasche Bier und macht abends etwas Gymnastik vorm Fernseher. Und: Sachbücher sind seine Leidenschaft.

2004 gründete das Paar eine Stiftung. Deren Zweck: Unterstützung des Studiums von Best-Abiturienten der Bergschule. Die Geförderten gehören quasi zur Familie, was regelmäßige Kontakte belegen.

Und was unterscheidet den alten Günter vom neuen? Nicht viel. Er bleibt sich treu, ist aktiv wie eh und jeh. – Hansdampf von Apolda eben.