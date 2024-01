Schülerinnen und Schüler der Märzklasse berichten: Wieso der Ausbildungsbeginn im März genau richtig ist.

Zum ersten Mal startete im Jahr 2022 eine Frühjahrs-Klasse für die Pflegeausbildung in Südthüringens größtem Klinikum in Suhl. Der Ausbildungsstart im März kommt all jenen entgegen, die nicht bis September warten, die ihre Ausbildung wechseln, etwas Neues probieren oder den Quereinstieg in die Pflege wagen wollen. „Unsere Märzklasse hat außerdem den Charme, dass die Gruppe meist nicht so groß wie im September ist, sodass man noch besser lernen kann und schneller zueinander findet“, gibt Klassenlehrerin Sarah Riedl zu bedenken.

Einfach gestartet

Diese besondere Dynamik der Märzklasse ist es, die Nicole und Nadine überzeugt hat. Die beiden haben die 30 Lenze schon gerissen, die erste Ausbildung lange hinter sich und arbeiteten seit mehr als 12 bzw. 14 Jahren in ihrem bisherigen Job. „Der hat mich aber nicht mehr so zufrieden gemacht“, sagt Nadine, die direkt nach der Elternzeit mit ihrem zweiten Kind den alten Job an den Nagel gehängt und die Ausbildung im Klinikum begonnen hat. Nicole pflichtet ihr bei: „Ich war bisher im Büro tätig. Das war eine schöne Arbeit, klar. Aber mir hat zunehmend etwas gefehlt. Ich habe schon lange mit der Idee gespielt, eine Pflegeausbildung zu starten. Anfang des Jahres bin ich auf das Suhler Klinikum und den Ausbildungsbeginn im März aufmerksam geworden. Da dachte ich: Ich mach’s einfach.“ Nicole lächelt. Für sie und Nadine war es die richtige Entscheidung. Ihre Klasse ist toll, das Klinikum bietet kurze Wege, mit den Öffis kommt man gut hin und gut weg.

Außerdem sei das Gehalt für eine Ausbildung okay, vor allem wenn man auf die Möglichkeit nach dem Abschluss schaue, sagen die beiden. Ihre Entscheidung würden sie beide nochmal genauso treffen.

Adrian war nach seinem Abi reisen, hat ein halbes Jahr sich selbst gesucht – und gefunden. Als er Weihnachten 2022 nachhause kam, machten ihn seine Eltern leicht ungeduldig auf die März-Ausbildung im Klinikum aufmerksam. „Ich wollte immer ‚was mit Menschen‘ machen“, sagt er. „Und das war der Schubser, den ich gebraucht habe.“ Ihn überzeugten auch die preiswerten Wohnmöglichkeiten rund ums Klinikum.

Von Freunden hatte Vivian schon von der Ausbildung im Klinikum gehört. Sie hat nach ihrem Schulabschluss zunächst ein FSJ hier angefangen: „Mein FSJ hat im September gestartet. Ich wusste, dass ich im März die Ausbildung beginnen kann, wenn ich im Krankenhaus klarkomme“, sagt sie. Und so kam es dann. „Mir hat es echt gut gefallen. Klar, die Ausbildung ist schon knifflig. Aber das Klinikum bietet alle Einsatzbereiche, die man absolvieren muss und die Lehrerinnen kümmern sich richtig gut“, sagt sie.

So oder so ähnlich klingen sie alle, die Meinungen aus der ersten Märzklasse im SRH Zentralklinikum Suhl. Im März 2024 startet die nächste Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau. Mach’s einfach!

Alle Fakten auf einen Blick

Start: am 1. März

am 1. März Ausbildungsdauer: drei Jahre

drei Jahre Theorieteil: in der Schule direkt im Klinikum

in der Schule direkt im Klinikum Vergütung: 1.314 EUR bis 1.502 EUR

1.314 EUR bis 1.502 EUR Bewerbung an: ausbildung.zs@srh.de

Telefon: 03681 35-5210

