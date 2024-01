Der „Eva-Maria-Dicken-Preis für Kinder- und Jugendkunst 2024“ ist ausgeschrieben! Junge Künstlerinnen und Künstler aus ganz Thüringen haben bis Ende März wieder die Möglichkeit, kreativ zu werden und ihr Talent einem breiten Publikum vorzustellen.

Das Jahresthema lautet dieses Mal „Erde an Mensch: ‚Wie geht es mit uns weiter?‘“. Der Wettbewerb richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 19 Jahren, die in Thüringen wohnen.

Einsendeschluss ist der 31. März 2024.

Viele interessierte Besucherinnen und Besucher besuchen jedes Jahr die Ausstellung der eingereichten Exponate für den Eva-Maria-Dicken-Preis im Herzoglichen Museum Gotha. © ©Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, Foto: Tilman Hochreither

Angelehnt ist das Thema an die diesjährige Jahreshauptausstellung der Stiftung „S.O.S. Grünes Herz! Unsere Natur im Wandel.“ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dazu aufgerufen, sich künstlerisch mit den Veränderungen der Umwelt, die meist durch den Menschen bedingt sind, auseinanderzusetzen. Josephine Doege, die den Eva-Maria-Dicken-Preis betreut, sagt: „Wir und die Erde: Wie geht diese gemeinsame Geschichte weiter? Ob aufrüttelnde Visionen oder eine ideale Welt – mögliche Zukunftsszenarien sind so vielfältig wie die Mittel der Kunst selbst. Welche hast Du?“

Der künstlerischen Freiheit sind keinerlei Grenzen gesetzt

Wie die Kinder und Jugendlichen das Thema künstlerisch umsetzen, bleibt ihnen selbst überlassen. Zugelassen sind künstlerische Werke von Einzelpersonen und Gruppenarbeiten, die außerhalb des Unterrichtes, in Jugendkunstschulen bzw. unter freier Trägerschaft oder an Schulen angefertigt wurden. Collage, Assemblage oder Fotokunst, Comic, Graphic Novel oder Stop Motion, Malerei, Zeichnung oder Plastik, Performance, Urban Art oder Medienkunst aus Video, Sound und Licht – bei der Wahl von Technik und Materialen sind keine Grenzen gesetzt.

Erstmals befindet sich auch eine Jugendjury im Gremium

Die Einreichungen werden von einer Jury und einem Kurator*innen-Team begutachtet und prämiert. Neu in diesem Jahr: 2024 sind erstmals Jugendjurys eingebunden, die eine Vorauswahl der Werke treffen. Die Auszeichnungen werden in zwei unterschiedlichen Altersklassen vergeben, 12- bis 15-Jährige (1. Preis: 300 Euro, 2. Preis: 200 Euro, 3. Preis: 100 Euro) und 16- bis 19-Jährige (1. Preis: 400 Euro, 2. Preis: 300 Euro, 3. Preis: 200 Euro ). Zusätzlich gibt es einen Publikumspreis, der mit 300 Euro dotiert ist und die Teilnahme an einem Workshop an einer Jugendkunstschule beinhaltet.

Ausgewählte Einreichungen werden vom 16. Juni bis zum 22. September 2024 im Herzoglichen Museum in Gotha ausgestellt.

Die Preisverleihung findet am 16. Juni um 11 Uhr im Herzoglichen Museum statt.

Abgabe der Arbeiten ab sofort an mehreren Orten möglich

Seit diesem Jahr können die Arbeiten auch an anderen Orten eingereicht werden: Auch an der Jugendkunstschule Nordhausen e. V., der Christophine Kunstschule Meiningen, der Künstlerischen Abendschule Jena e. V. und bei „Virtuosen und Schmierfinken e.V. – Verein für kulturelle Bildung in Gera“ können die Kunstwerke abgegeben werden. Die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha nimmt die Werke an der Kasse im Herzoglichen Museum entgegen. Digitale Werke können eingereicht werden unter: sekretariat@stiftung-friedenstein.de.

Weitere Kooperationen machen Verleihung noch attraktiver

Der Eva-Maria-Dicken-Preis ist mittlerweile über Gotha hinausgewachsen und hat sich zu einem thüringenweiten Wettbewerb gemausert: Bereits zum 13. Mal wird der Wettbewerb vom Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein e.V. und von der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha ausgelobt. Seit dem vergangenen Jahr wird der Wettbewerb in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Jugendkunstschulen Thüringen e.V. durchgeführt. Dank dieser Zusammenarbeit entstand die Neukonzeption, welche den Workshop als zusätzlichen Publikumspreis, die Jugendjurys und die weiteren Abgabeorte beinhaltet.

Weitere Informationen und das Formular gibt es hier.

Der Eva-Maria-Dicken-Preis 2024: Jahresthema: »Erde an Mensch: ‚Wie geht es mit uns weiter?‘« Zielgruppe: Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 19 Jahren aus Thüringen Preisverleihung: So., 16.06.2024, 11 Uhr Ausstellung: 16.06. – 22.09.2024

Herzogliches Museum Gotha Einreichung der Arbeiten: bis 31.03.2024*

(*pro Schule oder Jugendkunstschule: max. fünf Arbeiten) In Zusammenarbeit mit dem LAG Jugendkunstschulen Thüringen e.V.

Gemeinsam ausgeschrieben mit dem Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha e.V.

Über den Eva-Maria-Dicken-Preis

Stifter des Preises ist Familie Dicken aus Wuppertal. Im Jahr 2011 entschloss sich die Familie, im Rahmen einer Zuwendungsvereinbarung für den Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha e.V. und mit Unterstützung der Kreissparkasse Gotha Kapital für die Preisgelder zu stiften.