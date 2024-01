Seit 20 Jahren stärkt Kieser Erfurt den Rücken und durfte schon über 18.000 Aktive willkommen heißen. Dafür herzlichen Dank!

Am 16. Januar 2004 öffnete Kieser in Erfurt seine Türen. Dienstleistung des Unternehmens ist, aus schwachen Menschen starke zu machen. Dieser Gewinn an Kraft dient der allgemeinen Gesundheit.

Hier werden keine modisch wechselnden Fitnesstrends ausgelebt. Auch das Vorurteil, Muskeltraining sei nur etwas für eitle Menschen, verschwand glücklicherweise schnell. Im Mittelpunkt steht ausschließlich der medizinisch erwiesene Nutzen. Eine stabile Wirbelsäule ist beispielsweise beim verbreiteten Rückenschmerz sowohl aktive Vorsorge als auch wirksame Therapie.

Der Arzt und Geschäftsführer Dr. med. Frank Horlbeck erläutert: „Wir halten hier das größte Organsystem des Menschen in Schuss, seine Muskulatur. Zwar putzen wir regelmäßig die Zähne und kämmen uns die Haare. Dass eine starke Haltung, aber auch unsere Knochen und Gelenke ebenfalls regelmäßiger Pflege bedürfen, wird häufig ignoriert.“

© © Verena Meier Fotografie

Muskeltraining sei essentiell, um die aus dem bequemen Alltag verschwundene Belastung auszugleichen, meint der Mediziner. Dabei werde moderate Bewegung leider gern mit Training verwechselt. „Wir verstehen unser Training als Medikament und dosieren es individuell und sicher“, so Dr. Horlbeck weiter. „Starke Menschen sind meist auch gesunde Menschen. Kraft ist Lebensqualität und eine wertvolle Altersvorsorge.“

Das Training findet an 35 speziell entwickelten Geräten statt, die natürlich meist mehrfach vorhanden sind. Diese garantieren ein präzises, wirksames und sicheres Vorgehen. Zwar stehen Hals- und Lendenwirbelsäule im Mittelpunkt, aber eine effektive Kräftigung sei ebenso für Schulter, Hüftgelenk, Knie oder Sprunggelenk möglich. Selbst der Beckenboden könne hier stabilisiert werden.

„Fast monatlich gibt es neue wissenschaftliche Beweise für den Nutzen unseres Angebotes“, berichtet Dr. Horlbeck. „Vor 20 Jahren sahen wir Muskeln lediglich als Motoren an, die unseren Körper bewegen und stabilisieren. Heute wissen wir, dass diese über Botenstoffe jedes Organsystem positiv beeinflussen und unsere biologische Uhr neu stellen. Ich glaube, dass keine Aktivität mehr zur Lebensqualität beiträgt als ein regelmäßiges intensives Training.“

© © Verena Meier Fotografie

An 365 Tagen im Jahr sind 12 Mitarbeiter/innen, darunter auch medizinisches Personal, für die Trainierenden da. Im Angebot ist ebenfalls eine ärztliche Trainingsberatung. Da mit dem sogenannten hochintensiven Training (HIT) gearbeitet wird, beträgt der wöchentliche Zeitaufwand lediglich 30 bis 60 Minuten.

Kieser nutzen Jugendliche und Senioren, Büroangestellte, Pflegekräfte, Ärzte und Sportler. Selbst Olympioniken machten sich hier fit. Häufig sind jedoch körperliche Beschwerden der entscheidende Grund für diese regelmäßige Aktivität.

Aktuell kommen über 1.650 Trainierende in das Erfurter Kieser-Studio. Dieses macht aus Anlass seines 20. Firmenjubiläums im Januar allen Interessierten ein attraktives Startangebot. Informieren Sie sich darüber am besten vor Ort. Die Experten freuen sich auf Sie.