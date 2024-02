Am Samstag, 24. Februar 2024, findet auf dem Domplatz in Erfurt wieder der beliebte Deutsch-Holländische Stoffmarkt statt.

Zahlreiche bunt dekorierte und teilweise behangene Stände hüllen den Domplatz wieder in tausend bunte Stoffe und locken unzählige Nähbegeisterte aus der gesamten Region zum beliebten Stoffmarkt im Herzen Erfurts.

In der Regel steht für die meisten DIY-Fans an erster Stelle die Intention, etwas Persönliches oder Originelles, Einzigartiges oder Kreatives zu gestalten. Fehlt die zündende Idee, was als nächstes gemacht werden soll? Dann lassen Sie sich auf dem Deutsch-Holländischen Stoffmarkt inspirieren. Nicht nur das richtige Material für das nächste Projekt ist hier schnell gefunden, auch zahlreiche Anregungen, Tipps und Tricks bekommen die Besucherinnen und Besucher des Stoffmarktes am kommenden Samstag.

© Expo Event Marketing GmbH

Insbesondere das umfangreiche Sortiment an Kinderstoffen lädt förmlich dazu ein, Kleidung für die Kleinsten selbst zu nähen und zu entwerfen. Der Fantasie sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt und Anregungen gibt es auf dem Stoffmarkt allemal!

Natürlich wird den Besucherinnen und Besuchern auch vieles für die Innenraumgestaltung geboten. Ein neuer Bezug für die Polster, modische Gardinen oder ein interessanter Tischläufer - was es auch sein soll, hier werden Sie fündig.

Neben der riesigen Auswahl an Stoffen und Nähzubehör, Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln oder Garn, bietet der Stoffmarkt Nähbegeisterten zudem ein kommunikatives Forum um zu fachsimpeln oder sich einfach auszutauschen. Umgeben von so vielen Farben, Mustern und anderen Stoffenthusiasten, kommt die Inspiration dann nahezu fast von ganz allein.

