Die Bühne ist gesattelt, die Pferde bereit – Europas beliebteste Pferdeshow kehrt im April 2024 mit einem atemberaubenden neuen Programm nach Erfurt zurück: “CAVALLUNA - Land der Tausend Träume“.

Nach den Erfolgen von "CAVALLUNA - Legende der Wüste" und "CAVALLUNA - Geheimnis der Ewigkeit" verspricht diese Show ein episches Abenteuer auf dem asiatischen Kontinent, das Groß und Klein gleichermaßen begeistern wird.

Das kreative Team rund um Autor, Regisseur und Komponist Klaus Hillebrecht hat erneut sein ganzes Können aufgeboten, um die Zuschauer in eine ferne Welt zu entführen. "CAVALLUNA - Land der Tausend Träume" bietet eine unvergessliche Reise durch Asien, in der die Schönheit der Natur, tiefgreifende Emotionen und höchste Reitkunst verschmelzen.

Sylvie Willms in traumhafter Freiheitsdressur. © CAVALLUNA

Die Handlung der Show ist abenteuerlich und märchenhaft zugleich. Wir begleiten Yuen, die mit seltenen blauen Augen geboren wurde, ein Zeichen besonderen Talents. Verfolgt vom bösen königlichen Berater Merl und seinen Schergen, begibt sie sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen "Land der Tausend Träume", wo jeder seine Talente und Träume frei ausleben kann. Auf ihrer Reise trifft sie auf einen Shaolin-Meister, Kung-Fu-Kämpfer und einen Pferdeflüsterer, immer auf der Flucht vor ihren Verfolgern. Doch wird sie es schaffen, dieses mystische Land zu erreichen?

Beliebte Stars und unvergessliche Momente

Ein Höhepunkt dieser Show ist zweifellos die Rückkehr der beliebtesten Reitteams aus ganz Europa. Die portugiesische Equipe Valença beeindruckt mit hochklassiger Dressur, die französische Hasta Luego Academy verzaubert mit actionreichem Trickreiten, und Publikumsliebling Bartolo Messina zeigt eine traumhafte Freiheitsdressur. Die ungarische Post des italienischen Ausnahmetalents Diego Giona bietet rasante Unterhaltung, während die deutsche Equipe Pfeifer mit Feuereffekten und Frauenpower Groß und Klein in ihren Bann zieht. Der Spanier Alejandro Barrionuevo brilliert in der Rolle des Bösewichts Merl und sorgt mit beeindruckenden Schaubildern für Gänsehaut.

Dajana Pfeifer mit beeindruckendem Feuertrick. © CAVALLUNA

Die Show verspricht von Oktober 2023 bis Juni 2024 in insgesamt 33 Städten in ganz Europa unvergleichliche Unterhaltung. Freuen Sie sich auf spannende Action, tiefes Vertrauen und pure Leidenschaft für Pferde. CAVALLUNA ist weit mehr als nur eine Pferdeshow; es ist eine Reise in eine Welt der Träume und Abenteuer, die Jung und Alt gleichermaßen verzaubern wird.

Natürlich gastiert Europas beliebteste Pferdeshow auch wieder in der Messehalle Erfurt. Freuen Sie sich auf atemberaubende Shows am:

Samstag, 13. April 2024

um 14 und 19 Uhr

um 14 und 19 Uhr Sonntag, 14. April 2024

um 13 und 17:30 Uhr

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Teil eines fantastischen Ritts durch Asien zu werden. "CAVALLUNA - Land der Tausend Träume" wird Ihre Sinne berauschen und Ihnen unvergessliche Momente bescheren. Sichern Sie sich Ihre Tickets und erleben Sie dieses eindrucksvolle Spektakel live!

Informationen und Tickets zur Show gibt es unter www.cavalluna.com .