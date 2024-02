Die weltweit erfolgreichste Pink Floyd Tribute-Band ist mit ihrem neuen Programm “The First Class Travelling Set“ auf großer Deutschlandtour. Am 7. März 2024 macht sie auch in der Messehalle Erfurt Station - noch sind einige Restkarten erhältlich!

Es wird bunt, es wird sphärisch, es wird melodiös, es wird psychedelisch – kurzum: Es wird spektakulär! THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW erobert derzeit mit ihrem neuen Programm THE 1ST CLASS TRAVELLING SET die deutschen Konzerthallen.

Bereits seit über drei Jahrzehnten ist die australische Band mit der Präzision eines Uhrwerks rund um den Globus auf Tour und präsentiert in verschiedenen eindrucksvollen Shows die Musik und das Lebensgefühl der englischen Vorbilder von PINK FLOYD. Weltweit begeisterten sie bereits weit über vier Millionen Fans - was sie somit zweifelsohne zur erfolgreichsten und bekanntesten Pink Floyd-Tribute-Band der Welt macht. The Times bezeichnete sie als „The Gold Standard“, The Daily Mirror als „The Kings of the Genre“.

© Semmel Concerts Entertainment GmbH

Nicht nur für PINK FLOYD-Fans ein Erlebnis – sowohl akustisch als auch optisch

Mit ihren von Tour zu Tour programmatisch wechselnden Live-Shows gelingt es THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW stets, den Klang und die Atmosphäre eines Pink Floyd-Konzertes perfekt wiederzugeben. In Kombination mit einer aufwändigen Licht- und Lasershow, passenden Animationen auf einer hochaufgelösten LED-Wand, die die Musik visuell untermalen, weiteren Spezialeffekten sowie riesigen, aufblasbaren Figuren auf der Bühne, werden die Auftritte von THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW auch 2024 wieder zu einem einmaligen Konzerterlebnis – nicht nur für Pink Floyd-Fans.

© Semmel Concerts Entertainment GmbH

Eine respektvolle Hommage der Band an ihre großen Vorbilder

Die aktuelle Tour steht unter dem Motto “The First Class Travelling Set” und führt THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW derzeit durch insgesamt vierzehn Städte in ganz Deutschland. Inhaltlich geht es diesmal schwerpunktmäßig nicht um ein bestimmtes Album oder ein musikalisches Jubiläum ihrer Vorbilder. Sondern um die Songs, die Pink Floyd-Fans auf der ganzen Welt so viel bedeuten. „The First Class Travelling Set” enthält Songs aus jeder Phase von Pink Floyds Schaffensreise und unterstreicht das Engagement und den Respekt von THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW vor dem Erbe von Barrett, Waters, Gilmour, Wright & Mason in Form einer Show, die eine aufrichtige und echte Hommage an legendäre Pink Floyd-Produktionen darstellt.

Mit authentischer Hingabe, Ehrfurcht, Professionalität und Liebe zum Detail präsentieren die Musiker der THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW das Oeuvre der britischen Kultband und lassen damit selbst Zweifler und Skeptiker sogenannter Tributebands verstummen. Musik, Gesang und Stimmen reichen originalgetreu an die ihrer großen Vorbilder heran, der Sound der Australier ist gleichermaßen satt und sensibel ausgesteuert. Über die Jahrzehnte ist THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW längst zu einer musikalischen Institution geworden, die Maßstäbe setzt. Kein Wunder, lautete das Credo der Australier doch von Anfang an: So nah am Original wie nur möglich. Dass sie ihr Handwerk perfekt beherrscht, hat die Formation mittlerweile millionenfach bewiesen und selbst kritische Fans überzeugt.

Tickets für das Konzert in der Erfurter Messehalle am Donnerstag, 7. März 2024, 20 Uhr gibt es hier.