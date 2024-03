Ob es um die Inanspruchnahme von Leistungen, Begutachtung oder um individuelle Hilfestellungen geht – Seniorenwerk Ambulant ist Ihr vertrauensvoller Partner auf dem Weg zu optimaler Pflege und Unterstützung.

Eine Pflegeberatung ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Pflegebedürftige die bestmögliche Unterstützung erhalten. Sie spielt eine zentrale Rolle bei der Orientierung in einem komplexen System von Pflegeleistungen und -angeboten. Pflegebedürftigkeit betrifft aber nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch deren Angehörige.

Eine Stütze für Betroffene und Angehörige

Die individuelle Seniorenwerk-Pflegeberatung steht allen Personen im Nordthüringer Raum offen und bietet umfassende Informationen, Beratung und Hilfestellung rund um das Thema Pflege. Die Pflegeberatung vom Seniorenwerk Ambulant legt besonderen Fokus auf individuelle Unterstützung und bietet eine Vielzahl von Leistungen an.

Zu den Schwerpunkten der Beratung gehören :

Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung: Umfassende Aufklärung über mögliche Leistungen und deren Inanspruchnahme.

Umfassende Aufklärung über mögliche Leistungen und deren Inanspruchnahme. Verfahren der Begutachtung zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit: Beratung und Begleitung im Prozess der Feststellung von Pflegebedürftigkeit.

Beratung und Begleitung im Prozess der Feststellung von Pflegebedürftigkeit. Persönliche Beratung zu Leistungskomplexen des ambulanten Pflegedienstes: Individuelle Beratung, angepasst an die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen.

Individuelle Beratung, angepasst an die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen. Individuelle Beratung zu Entlastungsleistungen: Informationen und Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Entlastungsleistungen (125 EUR/monatlich) für Pflegegrade 1 bis 5.

Informationen und Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Entlastungsleistungen (125 EUR/monatlich) für Pflegegrade 1 bis 5. Beratungsbesuche nach §37 Abs.3 SGB XI: Erfüllung der von den Kassen vorgegebenen Beratungsbesuche zur Sicherstellung der bestmöglichen Betreuung.

Erfüllung der von den Kassen vorgegebenen Beratungsbesuche zur Sicherstellung der bestmöglichen Betreuung. Beantragung und Beanspruchung von Verhinderungspflege: Unterstützung bei der Antragstellung und Nutzung von Verhinderungspflege.

Unterstützung bei der Antragstellung und Nutzung von Verhinderungspflege. Vermittlung von Hilfen (Hilfsmittel, Notrufsystem): Beratung und Vermittlung von unterstützenden Hilfsmitteln und Notrufsystemen.

Das engagierte Team von Seniorenwerk Ambulant freut sich darauf, weiterhin einen wertvollen Beitrag zur Pflege und Betreuung in der Region leisten zu können. Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen steht die Pflegeberatung vom Seniorenwerk Ambulant gerne zur Verfügung.

Kontakt: Seniorenwerk Ambulant – Medizinischer häuslicher Pflegedienst Dana Sonntag

Pflegeberaterin, Gesundheits- und Krankenpflegerin Johann-Sebastian-Bach-Straße 1, 99755 Ellrich Telefon: 036332 70514 Handy: 0151 18803761 E-Mail: dana.sonntag@seniorenwerk.de Web: www.seniorenwerk.de

Über den Pflegedienst Seniorenwerk Ambulant

Seit 2010 engagiert sich der ambulante Pflegedienst Seniorenwerk Ambulant erfolgreich in der Betreuung hilfsbedürftiger Senioren in Ellrich und den umliegenden Ortschaften. Im Jahr 2015 wurde das Versorgungsgebiet auf die Gemeinde Harztor und den gesamten Nordhäuser Raum ausgeweitet. Heute erstreckt sich die Pflegeleistung sogar bis in die an Ellrich angrenzenden Gemeinden im benachbarten Niedersachsen. Neu im Versorgungsgebiet ist seit kurzem die Stadt Heringen, die nun ebenfalls durch den medizinischen häuslichen Pflegedienst von Seniorenwerk Ambulant betreut wird. Das erfahrene Seniorenwerk-Team von über 60 Mitarbeitern widmet sich täglich der Versorgung hilfs- und pflegebedürftiger Menschen, um diesen ein Leben in Würde und maximaler Selbstständigkeit zu ermöglichen.