Begeben Sie sich auf eine exklusive Reise nach Cornwall und erleben Sie das blühende Erwachen im historischen Pentillie Castle am Fluss Tamar. Genießen Sie eine limitierte Auszeit mit einzigartigen Natur- und Kulturerlebnissen sowie kulinarischen Genüssen. Jetzt Ihren Platz für ein unvergessliches Frühjahrserlebnis in Südwestengland reservieren!

Die Tage werden länger, die ersten Blüten sprießen und warme Sonnenstrahlen locken erstes Vogelgezwitscher hervor: Der Frühling ist angebrochen – und mit ihm eine neue Urlaubsaison voller lockender Destinationen. So öffnet im Frühjahr 2024 auch Cornwall erneut seine Tore für ein einzigartiges Urlaubserlebnis. Denn wenn die Kamelien, Rhododendren, Magnolien und Bluebells in voller Blüte stehen, können Reisende die Pracht des South West Countrys in einem ganz besonderen Ambiente genießen.

© Reiseprofis A bis Z

Nicht nur wohnen, sondern residieren

Unterkunft findet man im stilvollen Pentillie Castle, einem Anwesen aus dem 17. Jahrhundert, das ruhig am Ufer des Flusses Tamar liegt. Dieses Schloss bietet nicht nur geschichtsträchtige Mauern, sondern hat auch Rosamunde Pilcher Fans als Kulisse für die Episode "Im Zweifel für die Liebe" ins Schwärmen gebracht. Die Dreharbeiten hinterließen einen so starken Eindruck, dass der eigentliche Name des Schlosses, Pentillie, Eingang in das Skript fand.

Für die Dauer der Sommersaison steht das Anwesen ausschließlich den Besuchern des Schumann-Reiseprogramms zur Verfügung, wodurch Gäste temporär in die Rolle der Schlossherren sowie -frauen auf Zeit schlüpfen können – ganz im Sinne der romantischen Verfilmungen Pilchers.

Aber die Wahl des Aufenthaltsortes ist nicht das einzige, was diese Reise herausstellt. Ein sorgsam ausgearbeitetes Erlebnisprogramm führt die Teilnehmenden zu herausragenden Plätzen in der Region und bietet sowohl kulturelle als auch naturbezogene Erfahrungen. Zudem bietet die Reiseroute überraschende kulinarische Entdeckungen, die das Klischee der britischen Küche widerlegen. So können Besuchende in die Fußstapfen der berühmten Schriftstellerin treten, prachtvolle Gärten besuchen und die atemberaubende Vielfalt der cornischen Küsten, Flüsse und Inseln entdecken.

© Reiseprofis A bis Z

Neun Tage Blumentraum: Einige Highlights auf einen Blick

Teilnehmende können sich auf eine faszinierende Reise gespickt mit den Highlights Südenglands und Cornwalls freuen, bei der kulturelle und historische Schätze mit der natürlichen Schönheit einer einzigartigen Landschaft verschmelzen.

Die mittelalterliche Pracht Brugges und der UNESCO-geschützten Altstadt, das historische Winchester mit seiner imposanten Kathedrale und Erkundungen des mystischen St. Michael's Mount bilden nur einige nennenswerte Anhaltspunkte. Doch auch zu Wasser lässt sich Vieles erleben: Es erwarten Sie eine exklusive Boots- und Schiffsfahrt sowie eine idyllische Flusskreuzfahrt, gefolgt von einem unvergesslichen Sommerfest.

Die Reise erstreckt sich zudem bis zu den zauberhaften Isles of Scilly mit ihren exotischen Gärten und paradiesischen Stränden. Abschließend genießen Sie den Panoramablick über Portsmouth, bevor die Rückreise ein reichhaltiges Spektrum an frisch gewonnenen Eindrücken und bezaubernden Erinnerungen zu einem stimmigen Abschluss bringt.

© Reiseprofis A bis Z

Die Reise ist auf 18 Teilnehmer limitiert, was eine exklusive und persönliche Atmosphäre schafft. Interessierte sollten daher nicht zögern, sich einen Platz zu sichern, um Teil dieses Frühlingserlebnisses zu werden.

Alle ausführlichen Informationen zum detaillierten Ablauf, den Terminen und den Inklusiv-Leistungen finden Sie online unter www.schumann-reisen.de/pentille-castle