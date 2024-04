Richtung Zukunft nach Komplettumbau: Erleben Sie ein neues Einkaufserlebnis, mehr Service und die großartige Wiedereröffnungsparty am 11. April 2024.

Der moderne Look des Ladendesigns, die helle und freundliche Atmosphäre sowie die optimierte Produktpräsentation lässt ahnen: Es weht ein frischer „Frühlingswind“ im komplett umgebauten MediaMarkt in Jena.

„Die Zeit des Umbaus war echt spannend. Ein Dankeschön möchte ich an meine Mitarbeiter richten, die während dieser anstrengenden Phase alle an einem Strang gezogen haben und auch über ihre Grenzen gegangen sind. Unser Lohn für die Mühe ist ein topmoderner Markt, in dem wir jetzt arbeiten dürfen“, erzählt Geschäftsführer Danny Werowski, der sich schon auf die Wiedereröffnung am 11. April freut. „Wir bieten nicht nur ein großartiges Einkaufserlebnis, sondern es wird natürlich gefeiert.“

Mehr Auswahl, mehr Service, mehr Kompetenz

Viel Neues gibt es in den Abteilungen zu entdecken – zum Beispiel im Spielwarenbereich und der neuen Fotowelt. In der Gaming-Zone locken voll ausgestattete Gaming-Plätze mit Screens, Controllern und VR-Brillen. Mehr Fläche, mehr Auswahl, mehr Service und mehr Kompetenz zeichnen nun auch den Bereich der Einbauküchen- und Haushaltsgroßgeräte aus. Highlight ist die neue Kaffeewelt mit Barista- Bar. Während man sich über die Vielfalt an Kaffeevollautomaten, Kapselmaschinen und Zubehör informiert, kann man sich frisch zubereitete Kaffeespezialitäten servieren lassen und genießen.

Das Motto „Anschauen, Anfassen, Ausprobieren“ innovativer Produkte zieht sich durch den gesamten Markt. Die Vorführmöglichkeiten für aktuelle Technik-Highlights wurden optimiert, die kompetente Beratung gibt’s in bewährter Weise stets dazu. Zum Service gehören nun zusätzlich die Smartbar für die Sofortreparatur von Smartphones ohne Anmeldung sowie der Startklar-Service für die schnelle Einrichtung von neugekauften Produkten wie Smartphone, PC, Notebook oder Spielekonsole. Mehr noch: für gebrauchte Elektrogeräte bietet MediaMarkt Jena jetzt ein attraktives Ankaufsmodell für ein mögliches zweites „Leben“ bzw. die fachgerechte Entsorgung. Neugierig? Einfach nachfragen, wie’s funktioniert.

Zwischen Angeboten und Autogrammstunde

Bestenfalls gleich bei der großen Wiedereröffnung am Donnerstag, 11. April 2024, zu der Danny Werowski und sein Team herzlich einladen. Ab 10 Uhr wird gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden gefeiert. Die erwartet neben tollen Eröffnungsangeboten, Coupons, Gutscheine, gute Stimmung mit einem DJ, Glücksrad, Gewinnspiel und für Ostrockfans gibt am 12. April um 16 Uhr Dieter „Maschine“ Birr eine Autogrammstunde zum seinem neuen Album „Mein Weg“.

Wer am 11., 12. und 13. April vor Ort etwas einkauft, kann am Gewinnspiel teilnehmen. Top-Preise winken: eine Sony Playstation 5, ein DeLonghi Kaffeevollautomat sowie Bluetooth-Kopfhörer von Sony. Die Kleinen dürfen auf der Hüpfburg toben, Leckermäuler Zuckerwatte und Eis genießen. „Hereinschauen lohnt sich also in vielerlei Hinsicht. Wir freuen uns sehr, Ihnen den neuen Markt zu präsentieren und natürlich auf angeregte Gespräche“, so Danny Werowski.

Alle weiteren Informationen

Wo?

MediaMarkt Jena – direkt an der A4

Stadtrodaer Straße 105

Wann?

Ab Donnerstag, 11. April 2024

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag täglich von 10 bis 19 Uhr