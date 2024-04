Ein Rückzugsort für Erholungssuchende und Naturbegeisterte, das ist das MANOAH-Feriendorf am malerischen Zeulenrodaer Meer. Die Gäste erwartet eine gelungene Kombination aus luxuriösem Wohnen in ökologisch nachhaltigen Holz100-Häusern und einem vielfältigen Angebot an Wellness- und Freizeitaktivitäten – perfekt, um dem Alltag zu entfliehen und sich eine verdiente Auszeit zu gönnen.

Das Thüringer Vogtland, bekannt für seine sanften Hügel und klaren Gewässer, ist Heimat des besonders reizvollen Zeulenrodaer Meeres – einer Perle der Entspannung, die nun durch das MANOAH-Feriendorf noch an Glanz gewinnt. Hier spielt die Natur die Hauptrolle, während das Resort mit seinen fünf Sternen Komfort und Service auf höchstem Niveau verspricht.

© MANOAH

Luxusurlaub in der Natur trifft auf Familienurlaub mit Spaßfaktor

Urlauber, die sich nach Ruhe sehnen, finden im MANOAH ein Rundum-Sorglospaket, das kaum Wünsche offenlässt. Die morgendliche Stille am See erleben, die Seele in den therapeutischen Händen der MANOAH-EnergieQuelle baumeln lassen oder bei einer Yoga-Sitzung die innere Mitte finden – all das und mehr birgt dieser besondere Ort in sich.

Für Familien, die gemeinsame Zeit schätzen und zusammen Abenteuer erleben möchten, bietet das Feriendorf eine Vielzahl an Aktivitäten. Ob Schiffsausflüge auf Deutschlands größtem Stausee, abenteuerliche Entdeckungstouren in Kletterparks oder die Erkundung der lokalen Tierparks – die Region steht für qualitativ hochwertige Familienzeit.

© MANOAH

In der gemütlichen und naturbelassenen Umgebung am Zeulenrodaer Meer schätzen jedoch nicht nur Familien die vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung: Vor allem Paare finden hier auch einen Platz für erholsame Momente. Denn die abgeschiedene Lage der Ferienhäuser bietet den idealen Rahmen für einen romantischen Aufenthalt und Zweisamkeit. Durch die flexiblen Freizeitoptionen können Paare ihren Aufenthalt nach eigenen Vorstellungen gestalten und die entspannte Atmosphäre sorgt dafür, dem Alltag kurzzeitig zu entfliehen sowie gemeinsame Zeit in natürlicher Umgebung zu verbringen.

Frühbucher-Vorteile: Sichern Sie sich jetzt Ihren Traumurlaub

Derzeit lockt das MANOAH-Feriendorf mit einer attraktiven Rabattaktion: Gäste, die ihren Aufenthalt für das Jahr 2024 buchen und mindestens drei Nächte verweilen, erhalten einen zusätzlichen Rabatt zum ohnehin vergünstigten Frühbucherpreis: So können Interessierte insgesamt satte 20 Prozent sparen! Es lohnt sich also, rasch zu buchen und von diesem Angebot zu profitieren.

Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen unbegrenzter Zugang zum MANOAH SPA mit Fasssaunen und Hot Tub, ein reichhaltiger Obstkorb, süße Verführungen zur Begrüßung, Wasserflaschen und ein edler Tropfen Weißwein aus dem Thüringer Weingut Bad Sulza. Ein Gutscheinheft für Erlebnisse bei 20 Aktiv- und Kulinarikpartnern rundet das Paket ab und macht den Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Tagsüber lockt die Entdeckungslust: Gleiten Sie mit hauseigenen Stand Up Boards über das glitzernde Wasser oder erkunden Sie mit Tretbooten die stille Schönheit des Sees. Für Freunde des Festlands bieten eigens bereitgestellte E-Bikes die Freiheit, die umliegende Kulturlandschaft auf eigene Faust zu erkunden. Besichtigen Sie lokale Museen oder erklimmen Sie historische Burgen.

© MANOAH

Nicht nur Privatpersonen profitieren von den Annehmlichkeiten des Resorts. Das MANOAH – Häuser am See stellt ebenso einen idealen Veranstaltungsort für Firmen und Vereine dar, die auf der Suche nach einer Kombination aus professioneller Atmosphäre und inspirierendem Umfeld sind. Hier lassen sich Meetings, Trainingslager und Teambuilding-Maßnahmen planen, die durch das individuelle Rahmenprogramm und die hervorragende Kulinarik zu einem vollen Erfolg werden.

Kontakt und Buchung: Ihr direkter Weg zum Erholungsurlaub

Das MANOAH-Feriendorf am Zeulenrodaer Meer erhebt den Anspruch, nicht nur eine Unterkunft zu sein, sondern vielmehr eine Bühne für unvergessliche Erinnerungen. Aktivurlauber, Wellnessanhänger sowie Familien und Haustiere sind hier gleichermaßen willkommen. Beim Blick über das ruhige Wasser oder im wohltuenden Dampf der Sauna wird eines schnell klar: Hier findet jeder Gast seinen persönlichen Glücksmoment. Das derzeitige Rabattangebot ist das Tüpfelchen auf dem i für alle, die nach Exklusivität und Erholung streben.

© MANOAH

Für weiterführende Informationen und Buchungsanfragen stehen die Mitarbeitenden des MANOAH – Häuser am See gerne zur Verfügung. Interessierte erreichen das Team telefonisch, per E-Mail oder über die Website. Die Einladung zu einem unvergleichlichen Urlaubserlebnis am Zeulenrodaer Meer gilt – jetzt ist der perfekte Moment, um sich diesen Traum zu erfüllen.

Kontakt MANOAH – Häuser am See Bleichenweg 30c 07937 Zeulenroda-Triebes Telefon: +49 800 2003345 E-Mail: reservierung@manoah.haus Web: manoah.haus