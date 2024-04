Veränderung beginnt hier: METALL-KONTOR bietet eine Welt, in der Präzision auf Leidenschaft trifft und wo der tägliche Einsatz zählt. Die Experten suchen engagierte Lagerfachkräfte und bieten nicht nur Jobs, sondern Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit, die Zukunft der Lagerlogistik mitzugestalten?

In einer Zeit des Wandels und fortschreitenden technologischen Fortschritts ist die artgerechte Lagerung und Verarbeitung von Metallen nicht nur eine komplexe Wissenschaft für sich, sondern auch eine Branche mit vielseitigen Berufsmöglichkeiten. METALL-KONTOR, ein Name, der für Qualität und Zuverlässigkeit sowie für ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen steht, öffnet seine Tore für engagierte Talente und Interessierte im Bereich der Lagerlogistik.

© METALL-KONTOR

Gemeinsam für Innovation und Erfolg

Möchten Sie Teil eines Teams werden, das gemeinsam mehr als nur Arbeit leistet? Ein Team, das Innovationen aktiv gestaltet? In der Niederlassung Emleben bietet METALL-KONTOR mehr als nur einen Arbeitsplatz – das Unternehmen bietet eine familiäre Atmosphäre mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl.

Wenn Monotonie und Eintönigkeit für Sie Fremdwörter sind, dann sind Sie hier genau richtig. Anstatt Tag für Tag dieselben Tätigkeiten auszuüben, werden Sie bei METALL-KONTOR zum Spezialist innerhalb Ihres Gebietes. Vom Umgang mit automatischen Hochregallagern über Aluminiumplattensägen bis hin zu Stangensägeautomaten und Rohr- sowie Blechschleifmaschinen, die Edelstahl schleifen können – Ihre Entwicklung steht nie still.

Das Besondere an METALL-KONTOR: Jeder Mitarbeiter, jeder Handgriff trägt zur Gemeinschaft und zum Erfolg des Unternehmens bei. Ob Sie als Sicherheitsbeauftragter den Arbeitsschutz mitgestalten, als Ersthelfer Gesundheitsschutz betreiben oder bei qualitätssichernden Maßnahmen mitwirken – Sie prägen den Charakter und das Ansehen der etablierten Marke. Die tägliche Zusammenarbeit ist von einem Geist der Wertschätzung und Unterstützung geprägt, der auch für einen dauerhaften Erfolg sorgt. Dirk Eberling, Niederlassungsleiter Staufenberg, stellt fest: „Das Team ist nicht nur die Summe seiner Teile. Jeder Einzelne ist wichtig und hat Einfluss auf unser hoch gestecktes Qualitätsversprechen gegenüber unseren Kunden.“

© METALL-KONTOR

Karrierechancen bei METALL-Kontor

Bei METALL-KONTOR erwarten Sie täglich Herausforderungen, die Ihre Fähigkeiten schärfen und Ihr Engagement belohnen. So ist das Unternehmen auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die etwas zu den zukunftsweisenden Zielen beitragen möchten:

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d): Legen Sie den Grundstein für Ihre berufliche Zukunft mit einer fundierten und vielseitigen Ausbildung. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen, komplexe Lagerprozesse zu bewältigen und wachsen über sich hinaus. Werden Sie der Profi, der gebraucht wird.

Lagermitarbeiter/-in / Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d): Sie haben bereits Erfahrung im Lager und möchten Ihre Karriere weiter vorantreiben? Hier werden engagierte Fachkräfte gesucht, die Verladungen, Lagerhaltung und Organisation wie kein anderer beherrschen und immer ein Auge für Effizienz und Sicherheit haben.

Maschinenbediener/-in / Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d): Als Maschinenbediener haben Sie mehr als nur ein Bedienpult vor sich. Sie arbeiten mit hochmodernen Maschinen, die die Waren für den Versand vorbereiten. Ihr technisches Know-how ist das Zahnrad, das den reibungslosen Betrieb des Lagers antreibt.

Alle weiteren Informationen zu den Stellen an den Standorten finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.metall-kontor.de/karriere-jobboerse . Ihr Platz im Lager von METALL-KONTOR wartet auf Sie, ob als angehende Fachkraft für Lagerlogistik, erfahrener Lagermitarbeiter oder Maschinenbediener. Mit fachspezifischen Weiterbildungen, flexiblen Arbeitszeiten und weiteren zahlreichen Vorteilen bildet METALL-KONTOR den perfekten Rahmen für Ihr professionelles Wachstum.

© METALL-KONTOR

Das bietet Ihnen METALL-KONTOR:

Übertarifliche Ausbildungsvergütung und leistungsgerechte Bezahlung

30 Urlaubstage pro Jahr für eine ausgewogene Work-Life-Balance

Ein angenehmes Betriebsklima in einem motivierten und unterstützenden Team

Fachbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten, die Ihre Kompetenzen und Ihre Karriere voranbringen

Flexible Arbeitszeitmodelle, die zu Ihrem Leben passen

Die Chance auf Übernahme nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss

Eine Arbeitskleidung, die nicht nur schützt, sondern auch Zugehörigkeit symbolisiert

Eine Philosophie der Wertschätzung und Modernität

Gestalten Sie Ihr berufliches Schicksal neu, indem Sie sich den Herausforderungen eines zukunftsorientierten und wachsenden Unternehmens stellen. Profitieren Sie von umfangreichen berufsfördernden Kursen, dem Erwerb eines LKW-Führerscheins und der Aussicht auf eine berufliche Laufbahn voller Vielfalt und persönlicher Entwicklung.

Sind Sie bereit für eine zukunftssichere Karriere mit Herz und Hand? Dann senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail im PDF-Format an das engagierte Team. Es ist Zeit, zusammen Großes zu bewirken. Die Experten freuen sich darauf, Sie bei METALL-KONTOR Familie willkommen zu heißen!

Kontakt: