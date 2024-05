Heimat, Zusammenhalt, Fortschritt – das sind die Säulen der Wohnungsbaugenossenschaft UNION eG, die am 13. Mai 2024 ihren 70. Geburtstag feierte. Als älteste Wohnungsbaugenossenschaft Geras verbindet UNION Tradition mit modernem Wohnkomfort und steht als Beispiel dafür, wie Wohnen auch in Zukunft aussehen kann.

Sieben Jahrzehnte – ein starkes Fundament für die Zukunft

Bereits im Jahr 1954 sammelte die UNION eG ihre ersten Mitglieder und Meilensteine. Mit genossenschaftlichem Gemeinschaftssinn und dem Ziel, Wohnraum für jeden zu schaffen, hat sie sich als wichtiger Teil der Geraer Stadtgeschichte etabliert. Diese besondere Reise ehren wir heute und schauen mit Stolz auf die feste Basis, auf der wir stehen.

Wurzeln im Wandel – Beständigkeit in der Veränderung

Von den ersten Richtfesten in den 50ern, über den Aufschwung im Plattenbau der 60er Jahre, bis hin zur Expansion in neue Stadtteile in den 70ern – die UNION eG hat stets flexibel auf die Bedürfnisse ihrer Mitglieder reagiert. Besonders der Übergang zu mehr Selbstbestimmung nach 1989 zeigte, wie Wandel und Beständigkeit Hand in Hand gehen.

Das UNION-Gebäude im Herzen Geras. © Wohnungsbaugenossenschaft UNION

Modernisierung mit Herz – Wohnen im 21. Jahrhundert

Mit zukunftsorientierten Projekten wie Servicewohnanlagen und barrierefreien Umbauten trägt die UNION eG der demografischen Entwicklung Rechnung und stellt sich den Herausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft. Die Realisierung von Gemeinschaftsvorhaben und der fortlaufende Ausbau des Wohnungsbestands demonstrierten ihre Innovationskraft.

Gemeinsam in die Zukunft – der Blick nach vorn

Mit über 3.200 Mitgliedern, nahezu 3.000 Wohnungen und zahlreichen Gewerbeeinheiten spielt die UNION eG auch in Zukunft eine tragende Rolle für das Wohnen in Gera. Der genossenschaftliche Geist wird dabei stets großgeschrieben, denn hier stehen Menschen und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt.

Die Wohnungsbaugenossenschaft UNION eG beweist, dass genossenschaftliches Wohnen mehr ist als ein Modell der Vergangenheit – es ist ein zukunftsweisendes Konzept für Lebensqualität andauernden Gemeinschaftssinn. Entdecken Sie die UNION eG und werden Sie Teil einer Bewegung, die seit 70 Jahren für Zusammenhalt steht.

