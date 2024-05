Die malerische Steiermark öffnet ihre Pforten zu einem Erlebnis der besonderen Art: Zu jeder Jahreszeit ist die Region eine Reise wert!

In der Mitte dieses Naturparadieses liegt das historische Schloss Thannegg, ein Juwel, das zum charmanten Ausgangspunkt für drei exklusive Reiseangebote von Schumann Reisen wird. Erleben Sie die Vielfalt der Steiermark: vom satten Grün des Sommers über die bunten Farbenspiele des Herbstes bis hin zum Zauberglanz der Weihnachtszeit – es erwarten Sie Genuss, Kultur und pure Natur!

Alpensommer: Den Zauber der Berge erleben

Eine Woche voller Schlossromantik und Alpenabenteuer (24.06. - 30.06.2024)

Die Alpen in ihrer Sommerpracht zu erkunden, bedeutet, sich auf ein Fest für die Sinne einzulassen. Ihr siebentägiger Aufenthalt im sorgfältig restaurierten Schloss Thannegg bietet nicht nur Erholung in adliger Atmosphäre, sondern auch ein Aktivprogramm, das Sie vom grandiosen Dachstein bis zu versteckten Bergseen führt. Dabei genießen Sie steierische Schmankerln und begeben sich auf die Spuren alten Handwerks, indem Sie selbst traditionell Krapfen backen.

Jeder Tag ist eine Hommage an die Naturschönheiten und kulinarischen Genüsse der Region.

ALPENSOMMER AUF SCHLOSS THANNEGG – die Reise im Überblick Leistungen Fahrt im Fernreisebus ab/an Haustür einschließlich Reiseleitung

6x Übernachtung, Frühstück und Abendessen im Hotel Schloß Thannegg in Gröbming/Moosheim - Steiermark

5x Mittagessen (Steirische Spezialitäten)

1x Kaffee & Kuchen

Eintritt, Führung, Bergbahnen, Programm laut Beschreibung

1/2 Doppelzimmer ohne Aufpreis Termine 24.06. - 30.06.2024 Hier gibt es weitere Infos zum ALPENSOMMER AUF SCHLOSS THANNEGG.

Herbstzauber: Bunte Blätter und kulinarische Höhepunkte

6 Tage des Genusses im malerischen Herbstkleid (06.09. - 11.09.2024)

Wenn die Blätter sich verfärben, ist es an der Zeit, den "Goldenen Herbst" auf Schloss Thannegg zu erleben. Die sechstägige Reise entführt Sie in eine Welt der Sinnesfreuden – mit Weinverkostungen in der Südsteiermark, Gaumenkitzel wie Ziegenkäse und Latschenkieferdelikatessen, und spektakulären Ausflügen wie Schiffsfahrten auf dem Hallstätter See und einer Entdeckungsreise zum atemberaubenden Dachstein.

Der Herbst in der Steiermark ist eine Sinfonie aus Farben, Düften und unwiderstehlichen Geschmäckern, die Schumann Reisen exklusiv für Sie arrangiert hat.

GOLDENER HERBST AUF SCHLOSS THANNEGG – die Reise im Überblick Leistungen Fahrt im Fernreisebus ab/an Haustür mit Schumann Reiseleitung

5x Übernachtung, Frühstück und Abendessen im Hotel Schloß Thannegg in Gröbming/Moosheim - Steiermark

3x Mittagessen (Steirische Spezialitäten)

Eintritt, Führung, Bergbahnen

Schlossprogramm auf Thannegg

1/2 Doppelzimmer ohne Aufpreis Termine 06.09. - 11.09.2024 Hier gibt es weitere Infos zum GOLDENEN HERBST AUF SCHLOSS THANNEGG.

Wintermärchen: Festliche Stimmung im Schlossambiente

Weihnachten im Schloss Thannegg – ein Traum in Weiß (19.12. – 26.12.2024)

Was könnte festlicher sein, als Weihnachten in einem echten Märchenschloss zu verbringen? Inmitten winterlicher Alpenlandschaften bietet Schloss Thannegg einen Rückzugsort voller Wärme und Charme. Im Acht-Tage-Programm erfahren Sie authentische Traditionen, genießen hausgemachte Leckerbissen und erkunden die verschneite Region – sei es beim Skifahren, auf einer romantischen Pferdeschlittenfahrt oder beim genüsslichen Rückzug in die Schloss-Sauna.

Der weihnachtliche Zauber des Schlosses mit seinen historischen Erzählungen und der festlichen Stimmung bildet den perfekten Rahmen für unvergessliche Feiertage.

WEIHNACHTSTRAUM AUF SCHLOSS THANNEGG – die Reise im Überblick Leistungen Fahrt im Fernreisebus ab/an Haustür

Schumann Reiseleitung

7x Übernachtung, Frühstück und Abendessen auf Schloss Thannegg in Moosheim - Steiermark

5x Mittagessen, 1x Kaffee & Kuchen

Programm, Bergbahnen, Eintritt wie beschrieben

1/2 Doppelzimmer ohne Aufpreis Termine 19.12. – 26.12.2024 TIPP: Bleiben Sie doch über Neujahr hier: Weihnachten und Silvester auf Schloss Thannegg Hier gibt es weitere Infos zum WEIHNACHTSTRAUM AUF SCHLOSS THANNEGG.

Lassen Sie sich von Schumann Reisen in die Märchenwelt von Schloss Thannegg entführen und wählen Sie Ihr persönliches Reisehighlight.

Verbringen Sie magische Momente in der Steiermark – zu jeder Jahreszeit ein unvergessliches Erlebnis!