Die Thüringer Job- und Karrieremesse präsentiert am 15. Juni 2024 Berufsperspektiven und attraktive Stellenangebote in Thüringen.

Die Karrieremesse academix Thüringen und die comeback – Thüringer Jobmesse für Pendler:innen & Rückkehrinteressierte waren in den vergangenen Jahren hervorragende Gelegenheiten für angehende und erfahrene Arbeits- und Fachkräfte, um ihre beruflichen Perspektiven in Thüringen auszuloten. In diesem Jahr werden beide Messeformate erneut zu einer Thüringer Job- und Karrieremesse zusammengefasst.

Karrierechancen für Studierende bis Profis

Absolventen, die kurz vor dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums stehen und nach attraktiven Einstiegspositionen Ausschau halten sowie Studierenden, die daran interessiert sind, durch Praktika bei renommierten Unternehmen praktische Erfahrungen zu sammeln und Berufstätigen mit vorhandener Berufserfahrung, die nach neuen Herausforderungen in ihrer Karriere suchen, bietet die kommende Job- und Karrieremesse zahlreiche Chancen, den persönlichen Traumjob zu finden.

© ThAFF

Am Samstag, den 15. Juni 2024, von 10 Uhr bis 15 Uhr können im COMCENTER Brühl in Erfurt rund 70 attraktive Arbeitgeber unterschiedlicher Branchen aus ganz Thüringen kennengelernt werden, um so unkompliziert einen direkten Austausch zu ermöglichen. Egal ob Job, Praktikum, Abschlussarbeitsthema oder Ausbildungsplatz – bei dieser Jobmesse ist für alle Interessierte das Passende dabei.

Folgende Arbeitgeber und Firmen sind unter anderem vor Ort:

Carl Zeiss AG

TEAG Thüringer Energie AG

IBYKUS AG

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG

TMMJV - Justiz und Justizvollzug im Freistaat Thüringen

Deutsche Bahn AG

Zalando Logistics SE & Co. KG

Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH

dotSource SE

GLATT INGENIEURTECHNIK GMBH

SPIE Versorgungstechnik GmbH

Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e. V.

© ThAFF

Jobmesse Plus: Rahmenprogramm mit Bewerbungscheck, Fotoaktion und Insider-Vorträgen

Ergänzt wird die Messe durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. So erhalten Jobsuchende im Bewerbungsmappen-Check Feedback zu den entsprechenden Bewerbungsunterlagen. Zudem gibt es die Möglichkeit, kostenfreie Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen.

In verschiedenen Vorträgen werden vielfältige Informationen und Tipps rund um die Themen Jobsuche, Bewerbung und Berufseinstieg geteilt. Zudem zeigen die Jobwalls einen ersten Überblick zu den Stellenangeboten der Unternehmen.

© ThAFF

Alles Wichtige auf einen Blick

Thüringer Job- und Karrieremesse

Wann: Samstag, 15. Juni 2024, 10 bis 15 Uhr

Wo: COMCENTER Brühl, Mainzerhofstraße 10, Erfurt

Die Teilnahme an der Messe ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Die Thüringer Job- und Karrieremesse wird organisiert von der Thüringer Agentur Für Fachkräftegewinnung (ThAFF).

© ThAFF

Gut zu wissen

2024 findet die Messe zeitgleich mit dem Krämerbrückenfest Erfurt, dem größten Altstadtfest in Thüringen, statt.

Jährlich lockt das abwechslungsreiche Programm beim Krämerbrückenfest circa 100.000 Besucher:innen an – so lohnt sich der Ausflug nach Erfurt am Messetag gleich doppelt.