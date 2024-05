Mit einem aufregenden Mix aus Sport, Spaß und Gemeinschaft kündigen sich die Deutschen Tischtennis-Finals an, die vom 13. bis 16. Juni 2024 die Augen der Tischtenniswelt auf die thüringische Landeshauptstadt richten werden. Bei dem Fest, das Sportler und Fans aller Altersklassen zusammenführt, dürfen sich die Besucher auf eine einzigartige Veranstaltung voller Attraktionen freuen.

Die Vorfreude wächst: Im Sommer 2024 verwandelt sich Erfurt in den Treffpunkt für Europas Tischtennis-Community. Doch der Wettkampf ist weit mehr als ein Turnier – er ist ein Fest, das mit einem vielfältigen Programm, das auch außerhalb der sportlichen Wettbewerbe für Unterhaltung sorgt, begeistern wird. Beim Familienturnier, dem Live-Podcast oder der ausgelassenen Finals-Summer-Party kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.

Ein Festival des Sports

Wenn die Crème de la Crème des deutschen Tischtennis an einem Ort zusammenkommt, dann kann das nur eines bedeuten: Die Deutschen Meisterschaften erweitern ihren Horizont und vereinen die besten Spielerinnen und Spieler aller Alters- und Leistungsklassen an einem Ort. Zum ersten Mal in der Geschichte des Sports werden auf der gleichen Bühne sowohl Amateure als auch Nationalspieler um die begehrten Titel ringen – ein Tischtennisfest, das echte Heldengeschichten verspricht.

Mit 40 Tischen und rund 500 akkreditierten Teilnehmenden wird das sportliche Event nicht nur auf dem Court, sondern auch online für Furore sorgen: Über 100.000 Livestreaming-Aufrufe werden erwartet, während bis zu 8.000 Zuschauer vor Ort den Highspeed-Duellen beiwohnen können.

© TMG

"Ich bin total gespannt auf das neue Format und bin mir sicher, dass es ein Riesen-Event werden wird. Ich erwarte viel Trubel und Action. Eines ist sicherlich klar: Langweilig kann es dort nicht werden! Ich freue mich schon drauf und bin überzeugt, dass es ein unvergessliches Wochenende mit einer Bombenatmosphäre wird!", so Sabine Winter, neunfache Deutsche Meisterin.

Krämerbrückenfest rundet das Rahmenprogramm ab

Die Multi-DM mit großem Rahmenprogramm plus Krämerbrückenfest in der Innenstadt kommt auch beim Topgesetzten der Herren hervorragend an. "Es wird ein großes Event für viele tischtennisbegeistere Fans", sagt Benedikt Duda, der zweifache Team-Europameister und -WM-Finalist von 2022. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr soll für den nationalen Champion im Einzel von 2021 nicht im Viertelfinale Schluss sein. "Das Ziel wird sein, den Deutschen-Meister-Titel zu holen."

Am Donnerstag, 13. Juni, starten die U19-Jugendlichen ins Turnier, am Freitag kommen U15 und Deutschlands beste Spielerinnen und Spieler aus Verbands-, Bezirks- und Kreisklassen hinzu. Am Samstag und Sonntag beginnen die Damen- und Herren-Klassen. Wer unter den Profis sich die Titel in Einzel, Doppel und Mixed holt, entscheidet sich am Sonntag, 16. Juni, ab 13:30 Uhr mit den Endspielen in fünf Konkurrenzen hintereinander.

© TMG

Sport zum Anfassen: Tickets sichern

Wer den Nervenkitzel der Deutschen Meisterschaften schätzt, sollte die Deutschen Tischtennis-Finals nicht verpassen. Dieses Turnier kombiniert spannende Matches mit der Möglichkeit, den Stars des Sports ganz nahe zu kommen. Im Jahr der Olympischen Spiele verspricht dieses Event, das nationale Highlight für alle Tischtennisbegeisterten zu werden.

Noch sind Tickets verfügbar, die Nachfrage ist hoch. Jetzt die Chance nutzen, einen Platz bei Europas größtem Tischtennis-Fest sichern und sportliche Höchstleistungen, inspirierendes Rahmenprogramm sowie eine ausgelassene Festivalatmosphäre hautnah erleben.

Mehr dazu online unter www.tt-finals.de