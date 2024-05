Vor 30 Jahren luden Schumann Reisen erstmals zu einer Kreuzfahrt auf der Donau ein. Jetzt wird Jubiläum gefeiert! Ein Spitzen-Schiff und einzigartige Eindrücke erwarten Sie.

Zwischen Felsen, Stiften und Burgen durch die sagenhafte Wachau treiben, an uralten Stätten Kulturgeschichte greifbar nah erleben, sich von majestätischen Metropolen königlich verzaubern lassen...

Es erwarten Sie Exkursionen und Ausflüge, die man sonst nirgends buchen kann, einmalige Erlebnisse, die man so schnell nicht vergisst – einem Jubiläum würdig.

Entdecken Sie osteuropäische Highlights

Auftakt ist in Passau mit echt Bayerischen Schmankerln über der Dreiflüssestadt. In der Bruckner Stadt Linz sind es Orgelklänge, die beeindrucken. Kulinarisch und mit edlen Tropfen werden Sie in der Wachau verwöhnt. In Budapest lockt das Café New York. Und Pusztaerlebnisse und Operettenmusik sorgen für die romantischen Momente in Ungarn. In Bratislava in der Slowakei werden die Reisenden mit kulturellen und kulinarischen Momenten verwöhnt. Doch der einmalige Höhepunkt folgt in Wien: Ein ganz besonderer Ohrenschmauß – die Wiener Sängerknaben nur für Sie im Konzert.

© Schumann Reisen

Bei dieser Jubiläumsfahrt reisen Sie auf einem Kreuzfahrtschiff, das seinesgleichen sucht: Die Amadeus Queen ist eines der neuesten Schiffe der Reederei Lüftner. Es feierte gerade erst den fünften Geburtstag. Komfort und Ausstattung setzen Maßstäbe. Sogar ein kleines Hallenbad erwartet Sie hier. Und mit an Bord sind wieder Experten und Künstler – alte Bekannte eben.

Genießen sie den Goldenen Herbst auf Amadeus Queen

Termin:

27.10. - 04.11.2024

Leistungen :

Fahrt im Fernreisebus ab/an Haustür

Schumann Reiseleitung

8x Übernachtung in der gebuchten Kabinenkategorie auf der Amadeus Queen

8x Frühstück, Mittag- und Abendessen

Exklusives Konzert der Wiener Sängerknaben

Programm wie beschrieben, alle Transfers, Eintrittskarten und Führungen

Halbe Kabinen auf Anfrage buchbar

Ausführliche Infos zu der Reise finden Sie online unter www.schumann-reisen.de . Das Team von Schumann Reisen steht bei allen Fragen gerne persönlich unter der Telefonnummer 036 482 / 35 60 zur Verfügung.

© Schumann Reisen

Über Schumann Reisen

Schumann Reisen wurde 1990 von Thomas Schumann in Triptis in Thüringen gegründet. Gestartet mit Tagesfahrten in einem Kleinbus hat der Veranstalter sein Portfolio kontinuierlich erweitert und bietet heute Gruppenreisen auf allen Kontinenten an. Die Touren von Schumann Reisen zeichnen sich durch die von dem Firmengründer und seinem Team persönlich ausgearbeiteten Programme, exklusive Ausflüge sowie ein qualitativ hohes Niveau bei den Unterkünften und der Verpflegung aus. Alle Bestandteile der Reisen, die immer von Thomas Schumann, einem Mitglied seiner Familie oder langjährigen Mitarbeitern begleitet werden, sind im Reisepreis enthalten, inklusive der Haustürabholung. Unternehmerisches Handeln ist für Schumann Reisen – seit 2010 eine Marke der A-Z Touristik GmbH – nicht ausschließlich auf die Umsetzung wirtschaftlicher Zeile beschränkt, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber der Umwelt und den Menschen, in den bereisten Ländern.