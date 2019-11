Auf Ex-Freund eingestochen - Gericht will weitere Zeugen hören

Die Beweisaufnahme im Prozess um Beihilfe zu einem versuchten Mord zieht sich hin. Angeklagt ist Nisrin F. Die 21-jährige Irakerin soll ihren damaligen Freund in eine Falle gelockt haben - am Jenaer Saaleufer. Dort hat der Onkel der Angeklagten versucht, den jungen Mann zu töten. Ein Angler bemerkte das und verständigte die Polizei.

Der Onkel wird in einem anderen Verfahren für die Tat verfolgt. Nisrin F. wird Beihilfe vorgeworfen. Zweifel des Gerichts an ihren bisherigen Einlassungen konnte sie am dritten Verhandlungstag - hier hätte eigentlich schon ein Urteil fallen sollen - nicht gänzlich ausräumen. Sie schaffte es zum Beispiel nicht, plausibel zu erklären, warum sie bei ihrer polizeilichen Aussage gelogen und zunächst erklärt hatte, ihr Freund habe versucht, sie am Saaleufer zu vergewaltigen.

Kammer ist noch nicht zufrieden

Deshalb verlängert die Kammer die Beweisaufnahme und lädt Bruder und Vater der Angeklagten vor. „Die Kammer ist immer gehalten, soweit wie möglich aufzuklären, was hier geschehen ist“, sagt Richter Berndt Neidhardt zu den Hintergründen. Wohlwissend, dass die Kammer ins Risiko geht: Beiden Zeugen steht ein Aussageverweigerungsrecht zu.

Der Prozess wird nun im Dezember fortgesetzt. Dann könnte auch ein Urteil fallen.

