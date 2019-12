Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auszeichnungen für die Thüringer Allgemeine

Die Thüringer Allgemeine ist beim 21. European Newspaper Award, dem größten europäischen Zeitungswettbewerb für Konzeption und Design, mit zwei Awards ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Cover- and Coverstory Regional Newspaper“ wurde die Art und Weise der Berichterstattung am 10. August über die komplizierte Situation des Waldes geehrt.

Das übermäßig große Titelfoto entstand im Naturpark Hainich aus der Vogelperspektive. Chefredakteur Jan Hollitzer benutzte dafür eine Drohne. Die Thematik des millionenfachen Baumsterbens – vor allem ausgelöst durch Trockenheit und Schädlingsbefall – setzte die Redaktion im hinteren Teil der Ausgabe mit einer Doppelseite im Panoramaformat fort. Hier wurde der Leser unter anderem mit Luftaufnahmen, einer Reportage sowie verschiedenen Erklärstücken weitergehend informiert. Mit der Auszeichnung reiht sich die TA in die Reihe von Preisträgern aus Spanien, Luxemburg, Tschechien, den Niederlanden, Finnland und Österreich ein. Einen weiteren Preis gab es in der Kategorie „Podcast“. Die besondere Würdigung erteilte die Jury für „Podcast Hollitzer trifft“. Im Interview mit dem Chefredakteur verraten bekannte sowie spannende Menschen aus Thüringen und darüber hinaus ihr persönliches Erfolgsrezept. Sie sprechen allerdings zugleich auch über ihren Weg, mit Niederlagen umzugehen. Gepaart mit vielen privaten Einblicken lädt der Podcast dazu ein, von den Erfahrungen und Biografien der außergewöhnlichen Charaktere zu lernen. Zu den Gesprächspartnern zählten bisher beispielsweise Sportlerin Kristina Vogel, Sängerin Ute Freudenberg und Köchin Maria Groß. Der „European Newspaper Award“ will dazu beitragen, den Informationsaustausch über Zeitungstrends, Konzeption und Design europaweit zu fördern. Die Preisverleihung findet vom 26. bis 28. April 2020 im Schloss Schönbrunn in Wien statt.