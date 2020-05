In der Herressener Promenade in Apolda läuft neuerdings ein Autokino.

Apolda. Die Autokino-Premiere erlebt die Herressener Promenade in Apolda derzeit. Zahlreiche Autos stehen auf der Festfläche. Es läuft: „A Star Is Born“.

Autokino-Premiere in Apolda läuft

„A Star is Born“ lief am Donnerstagabend anlässlich der Auto-Kino-Premiere in der Herressener Promenade auf einer 60-Quadratmeter-LED-Wand. Ab sofort können durch die Frontscheiben täglich ein oder zwei Filme gesehen werden. Der Ton ist über eine bestimmte Frequenz übers Autoradio zu hören, die der Online-Ticket-Inhaber am Eingang erhält. Der Festplatz in der Promenade war zur Premiere gut gefüllt. Nicht nur AP-Kennzeichen sah man, sondern auch solche aus Jena, Weimar oder Gera.

