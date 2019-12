Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beim Rundstricken in Apolda funkte es

Der eigentliche Festtag fällt für Lore und Erich Münchberg auf Heiligabend. Vor 65 Jahren nämlich wurden die heute 86-Jährige und ihr Ehemann, er ist inzwischen 85, in Apolda vom katholischen Pfarrer getraut. Einen Abend zuvor, am 23. Dezember nämlich, war die standesamtliche Eheschließung in Sulzbach erfolgt. Alles lief ohne großen Pomp und öffentliches Aufsehen ab, hatte das Paar doch schon Nachwuchs. Zu jener Zeit war das zumindest ohne Trauschein unüblich.

Dass es mit der Trauung gar nicht so einfach war, weil Erich lange keine Papiere hatte, auf der Flucht so ziemlich alles zurücklassen musste, erinnern beide. Während Lore aus Herressen stammt, kam ihr Mann nach dem Krieg im Zuge der Vertreibung nach Apolda. Beide arbeiteten in der Strickindustrie, sie später mehr zu Hause. Dass sie sich bei der Arbeit kennenlernten, bestätigt sie schmunzelnd. Weil sie zunächst nur in der Flachstrickerei firm gewesen sei, habe der Meister ihren späteren Mann beauftragt, ihr das Wissen in Sachen Rundstrickerei zu vermitteln. Dass mündete später ins Persönliche, habe ihr der Erich doch von Beginn an gefallen. Es sei eben Liebe auf der ersten Blick gewesen. Bis heute hält die Partnerschaft, schließlich habe man sich damals vor Gott etwas versprochen. – Nämlich zusammenzuhalten. Und das gelte bis heute, versichern beide. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor – ein Sohn und drei Töchter. Elf Enkel und sechs Urenkel listet das Jubelpaar stolz auf. Die Familie ist übers gesamte Bundesgebiet verstreut. Überhaupt: Bei Münchbergs war immer was los, brachten die Kinder doch oft Freunde mit nach Hause. Weil die frühen Jahre – es gab Lebensmittel auf Marken – hart waren, wurde da bei Bedarf die Suppe „verlängert“. – So wurden auch die „Gastkinder“ satt. Seit 1955 bewohnen Münchbergs in Apolda ihr Haus. An dem befindet sich ein 1200-Quadratmeter-Garten, den das Paar gemeinsam bewirtschaftet. Bis heute sind die Münchbergs der katholischen Kirche eng verbunden. Ihr Glaube und die Kraft der Liebe sind es wohl, die diese lange Ehe möglich machen.