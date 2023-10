Benefizauktion hat begonnen: In Goethe Galerie Jena gezeigte Bilder stehen bei Startgebot

Jena. Wer ein Jenaer Motiv ersteigern möchte, hat ab sofort die Chance dazu: Der Erlös fließt diesem guten Zweck zu.

Die Bilderauktionen zur Ausstellung in der Goethe Galerie haben begonnen. Seit Montagabend sind alle auf Aludibond ausbelichteten Motive bei Ebay eingestellt. Alle Auktionen laufen zehn Tage lang und enden zwischen Montag, 23. Oktober, und Donnerstag, 26. Oktober.

Das Zeitschema ist an allen vier Endtagen gleich. Die erste Auktion läuft um 19.15 Uhr aus. Weiter geht es jede Viertelstunde bis 20.45 Uhr mit den weiteren Motiven. Die Besonderheit: Jeweils um 20.15 Uhr endet die Versteigerung für eines der großen Panoramabilder, die 3 mal 1,10 Meter groß sind.

So funktioniert die Teilnahme an der Auktion

Die Teilnahme ist für alle Interessierten möglich, die über einen Ebay-Zugang verfügen oder sich für einen solchen anmelden. Bei den jeweiligen Auktionen können sie ihr Höchstgebot hinterlegen. Wenn andere Nutzer ein niedriges Höchstgebot eingeben, bleibt derjenige mit dem höchsten hinterlegten Gebot automatisch immer knapp über dem nächstniedrigeren Gebot. Gebote können bis zur letzten Sekunde der Auktion eingegeben werden.

In die Auktion kommen die in der Goethe Galerie gezeigten Bilder, die auf Aludibond ausbelichtet sind. Foto: Tino Zippel

Nach dem Zuschlag erhalten die Auktionsgewinner alle Informationen zum weiteren Vorgehen über die persönlichen Nachrichten bei Ebay. Als Zahlungswege sind Sofortüberweisung, Paypal, verschiedene Kreditkarten oder Google-Pay möglich. Zur Wahl steht, die Motive entweder am Tag des Abbaus der Ausstellung (voraussichtlich Sonntag, 29 Oktober) in der Goethe Galerie abzuholen oder sich am gleichen Tag in Jena und Umgebung von ehrenamtlichen Mitgliedern der Hospizstiftung liefern zu lassen.

Einzelne Motive sind noch für einen Euro zu haben

Nach dem Start stehen einzelne Bilder wie beispielsweise das Silvesterfeuerwerk über Jena-Nord schon bei mehr als 200 Euro. Bei anderen Motiven ist noch kein Startgebot eingegangen. Unter anderem gilt das für das Motiv mit der Milchstraße über der Bockwindmühle Krippendorf, ein Panorama von Jena-Ost, das Carl-Zeiß-Denkmal am Eingang der Wagnergasse oder die Japanische Kirsche im Botanischen Garten.

Alle Motive der Ausstellung sind bis zum Sonnabend, 28. Oktober, in der Goethe Galerie zu sehen. Die kompletten Auktionseinnahmen kommen dem Hospiz in Jena-Lobeda zugute. Eine Übersicht aller Motive in der Aktion haben wir hier zusammengestellt.

Zum Auktionsüberblick der Jenaer Hospiz- und Palliativstiftung