Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beschlussvorlage: Bund will Spielplätze, Zoos und Museen öffnen

Der Bund will erst bei der nächsten Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai entscheiden, ob ein weiterer größerer Öffnungsschritt bei den strikten Corona-Beschränkungen möglich ist. Es sei noch zu früh zu beurteilen, ob sich die seit dem 20. April umgesetzten Öffnungsmaßnahmen verstärkend auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt hätten, heißt es in der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder am Donnerstagnachmittag. Darin sind aber kleine Schritte der Lockerung enthalten. Sie betreffen unter anderem Spielplätze, Museen, Zoos und Gottesdienste. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

BUND WILL SPIELPLÄTZE, MUSEEN UND ZOOS WIEDER ÖFFNEN

Der Bund will die wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossenen Spielplätze wieder öffnen lassen. Dabei sollten Eltern darauf achten, dass überfüllte Anlagen gemieden und grundlegende Hygieneregeln eingehalten werden, heißt es in der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstagnachmittag. Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten können nach Ansicht des Bundes unter Auflagen ebenfalls wieder öffnen. Und der Bund will wegen der Corona-Krise verbotene Gottesdienste und Gebetsversammlungen wieder zulassen. Dies gelte unter der Voraussetzung, dass den besonderen Anforderungen des Infektionsschutzes Rechnung getragen werde, heißt es in dem Papier.

ARBEITSLOSIGKEIT UND KURZARBEIT STEIGEN STARK

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April wegen der Corona-Krise im Vergleich zum März um 308.000 auf 2,644 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg saisonuntypisch um 0,7 Punkte auf 5,8 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Zugleich meldeten Deutschlands Unternehmen bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an. Damit wurden alle Prognosen von Volkswirten bei weitem übertroffen. Diese hatten zwischen 3 und 7 Millionen Menschen gelegen. Der bisherige Rekordwert der Bundesagentur für dieses arbeitsmarktpolitische Instrument stammt aus dem Mai 2009. Damals waren 1,44 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Im gesamten Krisenjahr 2009 waren 3,3 Millionen Anzeigen für Kurzarbeit bei der Bundesagentur eingegangen.

FAST 160.000 INFEKTIONEN UND MEHR ALS 6100 TOTE IN DEUTSCHLAND

In Deutschland sind bis Donnerstagvormittag mehr als 159.000 Infektionen (Vortag: 157.500) mit dem Coronavirus registriert worden. Mindestens 6135 (Vortag: 6056) mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte starben bislang bundesweit. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 123.500 Menschen die Infektion überstanden. Experten auch hierzulande mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. Die höchsten Fälle registrierter Infektionen weist das Land Bayern auf - mit mehr als 42.200 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1780 Toten.

KEINE SCHNELLE RÜCKKEHR ZUM NORMALEN SCHULBETRIEB ERWARTET

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek rechnet für lange Zeit nicht mit einer Rückkehr zum gewohnten Schulbetrieb. „Die Ausnahmesituation wird bis weit in das nächste Schuljahr andauern“, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). „Erst wenn große Bevölkerungsgruppen geimpft sind, werden wir zum gewohnten Unterricht zurückkehren.“ So lange werde es eine Mischform von Präsenzunterricht und digitalem Unterricht geben, sagte Karliczek. In der Schule seien strenge Hygiene- und Abstandsregeln zu befolgen. Um versäumten Stoff nachzuholen, seien „Sommercamps in den Ferien“ auf freiwilliger Basis denkbar, schlug Karliczek vor.

STAATLICHE NOTHILFE FÜR CORONABEDINGT KLAMME STUDENTEN

Studenten können in der Corona-Krise einen Notkredit bei der staatlichen Förderbank KfW beantragen. „Am Ende dürfen wir es nicht zulassen, dass die Corona-Pandemie Studierende in den Abbruch oder die Aufgabe ihres Studiums treibt“, erklärte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Donnerstag in Berlin. Das solle gerade jenen helfen, die weder Bafög noch Stipendien erhielten und nun ihre Jobs verlören. Kritiker bemängelten, dass Studentinnen und Studenten dadurch Schulden anhäuften. Ab dem 8. Mai können sie bei der staatlichen Förderbank KfW ein zunächst zinsloses Darlehen von bis zu 650 Euro im Monat beantragen. Sowohl laufende KfW-Studienkredite als auch neue Anträge sollen für inländische Studierende bis Ende März kommenden Jahres zinslos bleiben.

REGIERUNG IN ROM BESCHLIEßT EINSATZ VON CORONA-APP

Die italienische Regierung hat grünes Licht für den Einsatz einer App gegeben, die bei der Eindämmung des Corona-Virus helfen soll. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Kabinett in Rom in der Nacht zu Donnerstag. Die Nutzung durch die Bürger soll freiwillig sein. Das heißt, jeder entscheidet selbst, ob er die Anwendung auf sein Smartphone herunterlädt. Die Daten sollen zudem anonymisiert verarbeitet werden. Eine Geo-Lokalisierung werde es nicht geben, hieß es. Die App soll dabei helfen, schnell zu erfahren, ob man sich in der Nähe eines Corona-Infizierten aufgehalten hat. In Deutschland wird an einer solchen App noch gearbeitet.

WENIGER ASYLBEWERBER IN EUROPA WEGEN CORONA-KRISE

In der Corona-Krise mit ihren Reisebeschränkungen ist die Anzahl der neuen Asylsuchenden in Europa im März deutlich zurückgegangen. Das berichtete die EU-Asylagentur Easo am Donnerstag in Valletta, der Hauptstadt Maltas. Danach wurden im März 34.737 Anträge auf Asyl in der Europäischen Union sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein und in der Schweiz registriert. Das sind 43 Prozent weniger als im Februar 2020. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres habe die Agentur noch ein „anhaltend hohes Antragsniveau“ zu verzeichnen gehabt, hieß es. Im Februar 2020 lag die Zahl der Asylanträge mit 61 134 um rund 14 Prozent über dem gleichen Vorjahreszeitraum.

BRUCE SPRINGSTEEN BEKOMMT QUARANTÄNE-FRISUR VON SEINER FRAU

Auch der „Boss“ kann in der Corona-Krise nicht zum Friseur: US-Rocklegende Bruce Springsteen (70) hat sich in der Quarantäne von seiner Frau Patti Scialfa die Haare schneiden lassen. Auf Instagram teilte die 66 Jahre alte Musikerin ein Foto von Springsteen und sich. Dazu schrieb sie: „Ich habe meinem Mann seinen ersten Corona-Haarschnitt verpasst.“ Sie bedankte sich bei Promi-Stylist Chris McMillan für die Anleitung. Und tatsächlich sind auf dem Bild keine größeren Missgeschicke zu erkennen, der Musiker zeigt sich mit schicker Kurzhaarfrisur. Scialfa selbst habe sich die Haare gefärbt, schrieb sie. Das Paar ist seit 1991 verheiratet und hat drei Kinder.

Das könnte Sie auch interessieren: