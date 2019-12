Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Mehr als 45.000 Tickets verkauft

Für den Biathlon-Weltcup in Oberhof vom 9. bis 12. Januar 2020 haben bisher 27 Nationen gemeldet. Bisher wurden mehr als 45.000 Karten verkauft. Bei der letzten Veranstaltung waren über 60.000 Besucher anwesend. Tickets für die Sprintwettkämpfe am Donnerstag und Freitag sind noch in allen Kategorien zu haben. Dagegen gibt es für den Samstag nur noch Streckenkarten und für den Sonntag ist das Angebot bereits sehr eingeschränkt. Für den Ticketkauf ist ein Besuch auf der Webseite www.weltcup-oberhof.de nötig. Der Eintritt für Kinder unter zehn Jahren ist frei. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass Fans die Tickets nur über den offiziellen Shop oder in den Vorverkaufsstellen erwerben sollen. Vom Kauf bei Drittanbietern raten sie dringlich ab.