Blende-Wettbewerb: Die schönsten Fotos der OTZ-Leser sind gesucht

Mit dem Foto „Luft über Kappadokien“, einer Region in der Zentraltürkei, bewirbt sich Fred Poßner aus Ziegenrück beim Blende-Fotowettbewerb in der Kategorie „Elemente“.

Sturmgepeitschte Birke, fröhliche Seifenblasen, die zerstörerische Kraft der Natur – für den Blende-Fotowettbewerb wurden bereits tolle Motive eingereicht. Ob für das Thema „Elemente“ oder die Kategorie „Lebensfreude“, ob im In- oder Ausland, ob spontaner Schnappschuss oder inszeniertes Motiv – die Hobbyfotografen unter den OTZ-Lesern setzen jede Stimmung, jede Idee perfekt in Szene, wie die ersten Einsendungen im Wettbewerb belegen.

Auf dem Weg zur Arbeit fing Carmen Wachsmuth aus Königsee diesen stürmischen Moment ein, ein Versuch, Wind auf einem Foto sichtbar zu machen. Foto: Carmen Wachsmuth

Noch bis zum 31. Oktober 2020 können Bilder über das Blende-Internetportal eingereicht werden. Und das Mitmachen lohnt sich: In der bundesweiten Endrunde gibt es Preise im Gesamtwert von mehr als 40.000 Euro zu gewinnen – Digitalkameras, Objektive sowie weiteres Zubehör und Software zur Bildbearbeitung.

Tolle Motive sind besonders in der Kategorie „Lebensfreude“ zu finden. Denn gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, die Lebensfreude nicht zu verlieren, sich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen. Das Thema „Farben und Kontraste“ ist für die jungen Fotografen unter 18 Jahren reserviert, die sich aber auch in den anderen Kategorien versuchen können.

