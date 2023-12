Ach, die alten Damen!

Frank Quilitzsch über ein Wiedersehen mit Förster Wilhelm

Als ich im Winter 2020 im Oberhofer Forstamt anklopfte, ersoff die Urlauberstadt im Regen. Jetzt liegt sie unter nassem Schnee, auf den der Nebel tropft. „Typisches Oberhof-Wetter“, meint Bernd Wilhelm. Der Held meines Buches „Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus!“ hat sich kurz nach mir in den Ruhestand verabschiedet. Er steht nun nicht mehr täglich um fünf auf, um mit dem Fahrrad zum Forstamt zu radeln. Aber weniger zu tun hat er nicht.

Wilhelm durchforstet jetzt sein Grundstück, hackt Brennholz, füttert zwei Kater und pflegt ein Terrarium für die Enkel. Die Lurche und Kriechtiere zeigt er auch vor Schulklassen. „Die Kinder wissen heute gar nicht mehr, was so alles im Wald lebt.“ Und die letzten Tage waren mit Schneeschippen ausgefüllt. „Ich hätte in Zella-Mehlis sofort als Schneepflugfahrer anfangen können. Es fehlt wie überall an Personal.“

Wir folgen einem Pfad. Wilhelm, wie sieht …? Eigentlich schön. Die Fichten tragen weiße Mützen, aber auch einen schweren Mantel. Manche neigen sich bedenklich. Der Borkenkäfer warte nur darauf, dass die Krone bricht, sagt der Förster a.D., und einem Wintersturm würden nur die wenigsten dieser Bäume standhalten. Wilhelms Optimismus wäre womöglich aufgebraucht, gäbe es nicht seine „alten Damen“. Von den windschnittigen Hochlandfichten, die seit 300 Jahren auf dem Schlossberg ausharren, musste nur eine gefällt werden. Nächstes Jahr kommen sie als Heldinnen im Klimawandel sogar ins Kino. „Sie trotzen der Trockenheit und dem Käfer“, freut sich Wilhelm und fügt ein leises „Noch“ hinzu.

Frank Quilitzsch: Alter, du wirst abgehängt. Die besten Kolumnen, Klartext-Verlag, Essen, 176 S., 16,95 Euro