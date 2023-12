Alle Jahre wieder?

Henryk Goldberg freut sich halbherzig aufs neue Jahr

„By the way“, wird James, der Butler, am 31. Dezember fragen „the same procedure as last year?“ „The same procedure as every year!“ wird ihm Miss Sophie in der ihr eigenen Bestimmtheit entschieden entgegen. Denn auch Sir Toby wird wiederum nicht erschienen sein und Admiral von Schneider nicht und nicht Mr. Winterbottom, und auch Mr. Pommeroy wird sich entschuldigen mit hinreichend guten Gründen, denn er wird tot sein, wie die anderen Herren auch.

So wird Miss Sophie zum „Dinner for One“ bitten, und James, der Butler, wird erscheinen. Und wir, natürlich.

The same procedure as every year, am 31. Dezember ist Silvester. Und einer der, zugegeben, kleineren Gründe, warum wir beide hier uns nur schweren Herzens zu größeren Silvesterveranstaltungen im öffentlichen Raum bequemen wollen, ist: Dann könnten wir nicht „Dinner for One“ sehen, einer der wenigen Situationen des Jahres, da wir lineares Fernsehen wirklich lieben, allen Streamern zum Trotze.

Es ist schon ein Merkwürdiges um diese kultigen 20 Minuten zum Jahresende. Kaum, dass James aufgetreten ist, lauern wir hochgespannt, in der allerheitersten Erwartung, wie er nun gleich über den Tiger-Kopf schlingern wird – und wenn es geschieht, lachen wir als wäre es das allerersten mal.

Es ist die Bananen-Dramaturgie des Stummfilms, die Kunst der ewiggleichen Wiederholung, die diese kleine Nummer am letzen Tag des Jahres zum Kult erhob – denn genau das steht uns ein jedes Mal in der Wirklichkeit bevor: The same procedure as every year. Das ganze neue Jahr lang.

Und dennoch freut sich der Mensch darauf. Vielleicht auch: eben drum.

Dieses irrationale Gefühl, als sei das Leben, als sei die Welt, als seien wir diese eine Sekunde nach Mitternacht anders beschaffen als in der davor. Lediglich die Jahreszahl ist eine andere, und ob die mit drängender Neugier oder fragender Sorge betrachtet wird, das hängt nicht nur, aber auch vom Alter des Betrachters ab.

The same procedure as every year. Das kann eine Drohung sein oder eine Hoffnung. Die Hoffnung, das Glück zu leben, was keine Selbstverständlichkeit ist auch vor der Zeit, die jedem gesetzt ist. Wir sehen es in der Ukraine, wir sehen es in Israel, wir sehen es in Gaza.

The same procedure as every year? Das können wir nicht wirklich hoffen, denn das hieße, es bleibt wie es ist – und wie es ist, das widerspricht allen Normen des Menschlichen, es lacht ihnen höhnisch ins Gesicht. Und auf einen wirklichen Frieden zu hoffen, der den Namen verdient, das ist wohl mehr ein schöner Glaube als eine begründete Annahme.

Und auch bei etwa 30 Prozent meiner Mitbürger sehe ich wenig Hoffnung, sie werden wohl bis zum Herbst keine anderen sein und das Comeback der erstarkten Dummheit, der widerlichsten Demagogie, feiern. Kann sein, dass der Begriff „Deutscher Herbst“ dann einen Bedeutungswandel erfährt. Und wenn es richtig dick kommt, wird der dann noch flankiert von einem amerikanischen Winter.

Lassen Sie uns das „same procedure“ genießen „as every year“ ehe das wirkliche neue Jahr kommt. Und Ihnen, uns allen viel Glück dazu, wir können es brauchen. Halten wir es optimistisch mit James, dem Butler, der von Miss Sophie vor eine schwer zu lösende Aufgabe gestellt wird und tapfer reagiert: „I do my best.“ Der Rest wird sich finden, so oder so.