Elena Rauch wartet auf echtes Notfall-Management

„Männer sind… Und Frauen auch…“: Es gibt Situationen, in denen diese Diagnose von Beziehungsanalysten L. ihre ganze Tragweite entfaltet. Wenn eine Woche so anfängt: Es ist kühl, sagte ich. Mein Mitbewohner checkte die Thermometer, du könntest recht haben, stellte er fest. Regel Nummer eins: Wenn eine Frau sagt, es ist kalt, dann ist es kalt. Ein Mann glaubt das erst, wenn er Zahlen und Fakten hat. Wir beobachten, entschied er, vielleicht braucht die Heizung bei dem Wetter länger. Regel Nummer zwei: Ein Mann handelt nie überstürzt, er verschafft sich erst einen Überblick. Am Abend herrschten im Wohnzimmer noch immer erfrischende 17,5 Grad. Es könnte sein, vermutete er, dass mit dem Heizungskessel etwas nicht stimmt. Er habe Kontakt mit dem Hausmeister aufgenommen. Und?!