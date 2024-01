Herr Bärsch erklärt, warum Globuli & Co. erhalten bleiben müssen.

Es gibt in dieser Zeit kaum noch etwas, das unsere Gesellschaft nicht spaltet. Aber nichts spaltet sie so sehr wie die Homöopathie. Deren Anhänger und Gegner stehen sich so unversöhnlich gegenüber wie einst die Befürworter und Kritiker von Maskenpflicht und Impfkampagnen oder – um es kurz zu machen – wie die Freunde und die Feinde von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Es war deshalb nur eine Frage der Zeit, dass dieser auf den Plan tritt und ein Machtwort spricht: Die gesetzlichen Krankenkassen sollen bald kein Geld mehr für Globuli & Co. ausgeben. Damit muss nach Spediteuren, Elektroautohändlern, Gast- und Landwirten eine weitere Berufsgruppe um ihre Existenz bangen, und auf Lkw-Korsos, Bahnstreiks und Traktorenblockaden wird bald auch ein Aufstand der Heilpraktiker folgen. Lobbyverbände werden alle Parteien künftig mit homöopathischen Wahlprüfsteinen konfrontieren. Im Vorteil ist dabei, wer seine politischen Ziele am besten verwässern kann.