Gerlinde Sommer zum jüngsten Kälteeinbruch.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

jüngst las ich, dass wir – alle gemeinsam und im Durchschnitt betrachtet – unsere Heizungen wieder etwas mehr auf Wohlfühlwärme eingestellt haben. Mit kühlem Kopf und klammen Fingern sparen und lieber abends zu Hause einen Pullover mehr tragen: Das will sich mancher inzwischen nicht mehr antun – sich und seinen fröstelnden Liebsten. Aber was hilft denn sonst noch so gegen winterliche Kälte? Also Alkohol wärmt durchaus nicht nachhaltig auf – und ist daher im Fröstelfall keine wirkliche Hilfe. Auf ein kurzes Wärmegefühl hin folgt die vermehrte Wärmeabgabe über Haut – und das nächste Bibbern. Es ist daher keine vernünftige Idee, in der Folge noch mal was Alkoholisches zu trinken. Wer dagegen aus der Kälte kommt und sich einen Becher Tee oder einen Teller Suppe gönnt, wird ein längeres Wohlgefühl wahrnehmen. Und wichtig bei Kälte ist immer der Zwiebellook aus mehreren Lagen Bekleidung. Wenn’s warm wird, kann ein Teil abgelegt werden. Das hilft, drinnen wie draußen. g.sommer@tlz.de