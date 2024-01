Erfurt. Erfrischende und überraschende Rezepte sowie viele hilfreiche Tipps vermittelt das „Tassen-Kochbuch“, mit dem berühmten Tassen-Kuchen hat es aber nichts zu tun.

Wer A sagt, muss auch B sagen – und so war es nur eine Frage der Zeit, bis das „Tassen“-Team, bislang für seine originellen Tassen und Teller, Vasen und Kannen berühmt, ein Kochbuch herausbringen würde. Denn wer einerseits Kochgeschirr produziert, also den ganzen Tag über Kochen und Essen nachdenkt, und andererseits selbst gern kocht und isst, kommt an einer eigenen Rezeptsammlung nicht vorbei. Und so haben alle Beteiligten die unterschiedlichsten Rezepte beigesteuert, die von erfahrenen Köchen ausprobiert und verfeinert wurden.