Martin Debes denkt mal wieder über sein Leben nach.

Je älter ich werde, umso stärker und zuweilen auch schmerzlicher wird mir bewusst, wie sehr ich doch hänge an dieser verwunschenen Landschaft, die Thüringen heißt. Kindheit, Ausbildung, Arbeit, Hochzeiten, Geburten und Beerdigungen, einfach all das, was sich Leben nennt: Das war für mich fast immer hier. Zwischen wachsenden Städten und verödenden Dörfern, blühenden und sterbenden Bäumen, Museen und Mahnmalen bewege ich mich, ob ich das will oder nicht, auf den Spuren meiner Ahnen.

Vor einer Weile, als ich mal wieder etwas Längeres über Thüringen schrieb, zog ich im Keller jene Kiste hervor, die ich, so wie mein Vater, samt ihrem Inhalt immer mal hatte wegwerfen wollen, aber es ebenso wie er nie tat. Nicht aus Sentimentalität, das ganz sicher nicht, sondern weil sie zur Geschichte meines Großvaters gehört, und damit zur Geschichte meiner Familie und ja, der Geschichte dieses Lands.

In der Kiste befand sich zwischen Gedenktellern und Kriegsorden ein nur äußerlich vergilbter Bildband. Im Innern leuchten die Hakenkreuze wie frisch gedruckt. Die Fotos zeigen den Ehrengruppenführer Herzog Karl Eduard von Sachsen-Coburg-Gotha, einen Sturmbannführer Kühn und noch jede Menge angeblich verdienter Parteigenossen der NSDAP. Sie zeigen „Reichsstatthalter Fritz Sauckel im Reichsstatthalteramt zu Weimar“ und natürlich „Reichsminister Dr. Wilhelm Frick“, der schon ein paar Jahre zuvor in Thüringen das Säubern von Juden üben konnte. Und sie zeigen Adolf Hitler.

Hitler mit Hitlergruß anlässlich des Gauparteitags 1930 zwischen jubelnden Massen auf dem Marktplatz Gera. Hitler mit Hitlergruß im Schnee vor dem Weimarer Theater. Hitler mit Hitlergruß neben Hermann Göring vor dem Hotel Elephant. Hitler auf dem Domplatz in Erfurt, Hitler in der Klosterruine Paulinzella, Hitler in Meiningen.

Dies alles sind Orte, die ich auswendig kenne. Ich hörte Musik in Paulinzella, sah die Zauberflöte im Nationaltheater, trank zu viel Rotwein im Elephanten und vertilgte kümmelfreie Bratwurst auf dem Meininger Markt. Und ich beobachtete die selbsternannten „Freien Thüringer“ in Gera und ertrug auf dem Erfurter Domplatz Björn Höcke.

„Kampf und Sieg in Thüringen“ steht in dicker Fraktur auf dem Band, der zum Thüringer NSDAP-Gauparteitag 1934 erschien. „Ihr alten, lieben, treuen Weggenossen eines jahrelangen, unendlich schweren Kampfes!“ schreibt Sauckel im Vorwort. „Ihr seid die Vorbilder zäher Beharrlichkeit, eines grandiosen Glaubens und einer fanatischen, unüberwindbaren Siegeswillens.“ Wie ein „versunkener Spuk“ wirkten die Jahre des „roten Thüringens“, als die „Marxisten“ mit „Freimauern“, „Demokraten“ und anderen „Novemberverbrechern“ das Land heruntergewirtschaftet hätten.

Doch Sauckel erinnert auch an die Zeit des Parteiverbots und der Verhaftungen. Die „völkische, nationalsozialistische Wirksamkeit“ habe sich nur „im Geheimen“ entfalten können, in „Wander- oder Kulturvereinen“ – bis schließlich, am 10. Februar 2024, „die Roten geschlagen“ worden wären.

Tatsächlich bildete sich nach der Landtagswahl in Weimar die erste bürgerliche Regierung, die sich von Rechtsextremisten tolerieren ließ. Sauckel schreibt: „Den Ausschlag gaben die sieben Abgeordneten des sogenannten völkischen Blockes, von denen sich drei zu Adolf Hitler und die anderen zur deutsch-völkischen Freiheitspartei bekannten.“

Das ist genau 100 Jahre her. Ich kann meinen Großvater nicht fragen, was er dachte, als später seine NSDAP die Macht ergriff und die Konzentrationslager gebaut wurden, als die Synagogen brannten und die Juden abgeholt wurden, als er in den Krieg musste und die Bomben auf sein Haus fielen.

Er starb, als ich ein Kind war. Ich erinnere mich nur noch an einen alten, manchmal freundlichen, manchmal mürrischen Mann, der, mein Leben dreht sich wirklich in einem sehr kleinen Kreis, in einer Farbenfabrik in der Erfurter Nonnengasse arbeitete.

Ich kann ihn also auch nicht fragen, was er dazu sagt, was gerade in Thüringen passiert und mit ihm darüber reden, wo er womöglich die Parallelen zu damals sieht und wo die Unterschiede. Aber ich kann Bücher lesen oder Filme schauen, oder ich kann Naftali Fürst, der Auschwitz und Buchenwald überlebte, in Erfurt zuhören. Und ich kann die Bilder betrachten, in dem Band aus der Kiste, die ich nicht wegwerfe, weil das zu einfach wäre.