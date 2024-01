Erfurt. Ohne viel Aufwand tolle Gerichte zaubern - das geht! Und vor allem - ganz einfach! Man muss nur wissen, wie...

„Habt ihr euch wieder eine Mühe gemacht!“ Ein größeres Lob kann man als Gastgeber kaum bekommen. Naja, schön wäre noch, wenn es den Gästen auch geschmeckt hat.

Tolle Gerichte, leicht zubereitet: 150 Rezepte dafür verrät "Nothing Fancy". © Funke Foto Service | Funke Foto Service

Was viele Mitesser nicht wissen – oft machen pompös aussehende Gerichte kaum Arbeit, man muss nur wissen, welche. Alison Roman, Kolumnistin – also sozusagen Kollegin – aus der altehrwürdigen New York Times verrät in ihrem Kochbuch „Nothing Fancy“ (Nichts Besonderes) 150 ganz besondere Rezepte. Das Besondere besteht vor allem in der verblüffenden Kürze, denn wer für „Tomaten-Pasta mit zitronigen Meeresfrüchten“, „In Kokosmilch geschmortes Hähnchen mit Kichererbsen und Limette“ oder „Mit Hibiskusblüten geröstete Pfirsiche mit karamellisierten Bröseln“ seitenlange Anleitungen befürchtet hat, kann aufatmen. Die meisten Gerichte sind schnell gemacht. Ihre Wirkung bekommen sie durch knackige Gewürze, eine schonende Zubereitung und eine tolle Optik.

Hilfreiche Tipps

Denn der Autorin geht es nicht um Show, sondern um Geschmack. Zudem verrät sie Tricks, wie man den Stress beim Kochen fernhält, etwa, indem man die Gäste einbezieht. Sie sollen nicht gleich blutiges Fleisch zerlegen, aber Gemüse schnippeln kann jeder. Außerdem sollte man sich niemals für Pannen entschuldigen, etwa für angeblich falsche Gläser, bunt zusammengewürfeltes Geschirr oder lauwarmes Essen. Für Hobbyköche ist es fast unmöglich, alles gleichzeitig heiß zu servieren. Ich finde auch, dass es lauwarm viel besser und intensiver schmeckt als mit verbrannter Zunge. Und selbst wenn man es schaffen würde - ehe alle schwatzenden Gäste am Tisch sitzen, ist das Essen schon wieder abgekühlt. Von daher sollte man sich gar nicht so stressen. Hauptsache, den Gästen hat es geschmeckt.

„Nothing Fancy“ von Alison Roman. 320 Seiten aus dem DK-Verlag für 29,29 Euro.