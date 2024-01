Henryk Goldberg erinnert sich an Auschwitz

Wer da oben steht, auf diesem Turm der hat einen Blick, den er nicht mehr loswird. Es ist der Blick der Mörder. Hierher kam nie ein Häftling, hier standen deutsche Männer und blickten über das weite Areal. Sahen, was noch nie ein Mensch gesehen hatte, weil es so etwas noch nie gab. Einen Betrieb, der Asche produzierte, Menschenasche. Zäune, so weit das Auge reicht, Zäune und Baracken. Sie brauchten viel Platz, sie hatten viel vor. Die Ausrottung eines Volkes. Und sie taten das gewissenhaft und gründlich, sie taten es mit Eigenschaften, die der Welt als deutsche Tugenden galten: Präzision, Organisation und der Fähigkeit deutscher Ingenieure.

Auch Erfurter Ingenieure. „Wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng.“ Das Massengrab in den Lüften, es wurde in Erfurt entwickelt. Der Rauch, der über dem Lager stand, der Geruch, der alles durchdrang, das kam aus den Öfen der Blumenstadt. Es ist das eine, diesen Erinnerungsort in Erfurt zu sehen. Es ist ein sehr anderes, den Ort zu sehen, an dem seine Erzeugnisse arbeiteten.

Es sind die Schienen. Sie laufen auf das Lager zu, verengen sich zu einem Gleis, das das Tor unterquert und an die Rampe führt. Die Schienen verbanden diese Rampe mit der ganzen Welt, die der deutschen Wehrmacht zugänglich war. Und die Lokomotiven wurden gefahren von Menschen, die früher Nahrungsmittel und Maschinen zu ihrem Bestimmungsort brachten, von Menschen, die vordem ihre Passagiere zur Arbeit gefahren hatten oder Familien in den Urlaub. Jetzt fuhren sie Juden in Viehwaggons zum Vergasen wie Ungeziefer, zum Verbrennen wie Kadaver. Diese Schienen, diese Rampe, sie gehören zum visuellen Gedächtnis der Menschheit. Es ist, damit jede Ideologie, die auch nur im Ansatz, in Aspekten auf diesen Wahn zurückgreifen, die ihn relativieren, die ihn einen „Fliegenschiss“ nennen, die den Blick „um 180 Grad“ davon abwenden will, daran gemessen wird. Und es ist auch, damit diesen Toten ein Kaddisch gesagt wird von denen, die das noch können. Von denen, die trotzdem Gedichte schreiben und Kinder zeugen und Witze machen. Das soll so sein, das muss so sein. Aber auch sein muss ein Erinnern, wenn jemand sagt: Auschwitz. Und, wenn man dort steht: ein Schweigen. Und hier: Reden, manchmal auch laut.

Am heutigen Samstag ist der 79. Jahrestag der Befreiung dieses Symbolortes durch die sowjetische Armee, der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

So ein Datum ist immer gefährdet als politisch-moralisches Ritual, doch Menschen benötigen Rituale, als Individuen wie als Gemeinschaften. Im Ritual vergewissern sich die Lebenden ihrer selbst, und das kann eine sehr notwendige Aufgabe sein. Sie war es selten mehr als jetzt.

Die Gaskammern sind nur noch Ruinen. Es ist, als habe eine höhere Macht die Nachgeborenen daran hindern wollen, sich dem historischen Grusel hinzugeben, dem trügerischen Gefühl, man wisse, was das war, weil man dort war, danach. Denn wirklich verstehen, was das war, kann wohl nur, wer den Rauch spürte in der Lunge und die Asche auf der Haut und die Angst, morgen selbst Rauch zu sein und Asche. Uns bleibt das Erinnern aufgetragen, den Hut in der Hand. Und allen zu wehren, die die Asche von Auschwitz für den Schnee von gestern halten.