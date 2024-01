Elena Rauch zieht eine erste Bilanz

Zu den am liebsten aufgeschobenen Hausarbeiten, ließ uns eine Umfrage in dieser Woche wissen, gehört das Reinigen des Flusensiebs in der Waschmaschine. Wenn es nur das wäre, kann ich aus der Perspektive einer berufstätigen Frau nur sagen. Fast die Hälfte der Befragten prokrastinieren so lange, wie es irgendwie vertretbar ist. Womit wir bei einem anderen unangenehmen Problem wären.