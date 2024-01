Herr Bärsch erklärt, warum Engel und Aliens so beliebt sind.

In Deutschland glaubt laut dem Religionsmonitor 2023 der Bertelsmann-Stiftung nur noch eine Minderheit von 38 Prozent stark an Gott. Dafür hat anderen Studien zufolge jeder Zweite schon mal Kontakt zu einem Engel gesucht, und mehr als die Hälfte der Menschen ist davon überzeugt, dass es intelligente außerirdische Lebewesen gibt. Das ist bemerkenswert. Zu verdanken haben wir es vor allem den Integrationsbemühungen von Kino und Fernsehen. Für viele Deutsche gehört es seit Jahrzehnten zur Normalität, dass in Serien und Filmen wie „Krieg der Sterne“, „Raumschiff Enterprise“ und „Alf“ regelmäßig außerirdische Darsteller verpflichtet werden. Dagegen irrt, wer glaubt, in der RTL-Produktion „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ seien in Wirklichkeit keine echten Menschen zu sehen, sondern verkleidete Aliens. Tatsächlich handelt es sich bei den Darstellern im Dschungelcamp ausnahmslos um echte ehemalige Prominente, an die die Mehrheit der Deutschen schon lange nicht mehr glaubt.