Alles zählt

Her Bärsch erklärt, wie man Insekten möglichst genau erfasst.

Kein Volk der Welt zählt so gewissenhaft seine Insekten wie das deutsche – aus gutem Grund: Deutschland stellt zwar nur 1,04 Prozent der Erdbevölkerung, aber 3,4 Prozent der weltweit bekannten Insektenarten. Die wollen erst mal auseinandergehalten und ihre Mitglieder gezählt sein. Der Nabu ruft auch in diesem Sommer zu zwei Insektenzählungen auf. Die erste Zählung endet am Sonntag. Die zweite folgt im August, denn man kann nie wissen, ob bei der ersten richtig gezählt wurde. Oft werden Insekten mehrfach gezählt, weil sich zu viele Insektenzähler gleichzeitig in ihrem Lebensraum aufhalten. Wie aber zählt man Insekten möglichst exakt? Dazu fährt man am besten mit dem Auto eine Stunde übers Land und notiert jeden Sechsbeiner, den man sieht, denn alles, was sechs Beine hat, ist ein Insekt, außer man entdeckt es an einer Tankstelle und es sieht aus wie ein Hund. Von der unterwegs ermittelten Gesamtzahl zieht man dann einfach die Insekten an Windschutzscheibe, Frontschürze und Scheinwerfern ab.