Auf die Bahn ist Verlass

Herr Bärsch erklärt, was der Fahrplanwechsel im Dezember bringt.

33 Jahre nach der Wiedervereinigung sitzen in den Köpfen vieler Westdeutscher noch immer fiese Vorurteile gegen und großes Unwissen über den Osten fest. 25 Prozent geben sogar zu, noch nie im Osten gewesen zu sein. 15 Millionen Menschen in den alten Ländern haben also nicht von der Reisefreiheit gekostet, die DDR-Bürger einst für sie erkämpften. Vermutlich kennen sie auch die äußerst liberalen Einreisebestimmungen nicht. Nach Ostdeutschland darf jeder Bewohner der alten Bundesländer einreisen, der bereit zur Integration und im Besitz eines gültigen Fahrausweises ist. Wer aus Nordrhein-Westfalen kommt, hat zudem die Chance, auf der Rückfahrt mit dem ICE an der legendären Zugteilung in Hamm teilnehmen zu dürfen. Leider wird dieses Naturereignis nach dem für Dezember angekündigten Fahrplanwechsel nur noch halb so oft stattfinden, obwohl die Fahrpreise steigen. Festhalten will die Bahn dagegen an den bei Reisenden in Ost und West gleichermaßen beliebten Zugausfällen und Verspätungen.