Aus der Baum

Herr Bärsch erklärt, was am Dreikönigstag besonders spannend ist.

Millionen Menschen begehen den 6. Januar als besonderen Tag, aber kaum jemand weiß, warum das so ist. Einige Leute sehen in ihm den Tag, an dem der Weihnachtsbaum abgeputzt und verbrannt oder aus dem Fenster geworfen wird. Manche Mitbürger feiern ihn auch als das Datum, das die Zeit zwischen den Jahren beendet. Für viele Christen endet am 6. Januar die Weihnachtszeit – außer in Skandinavien, wo dieses Ereignis als St.-Knuts-Tag erst eine Woche später stattfindet. Unsere nördlichen Nachbarn machen das aus Rücksicht auf den Möbelkonzern Ikea, für den es zur guten Tradition geworden ist, mit einer Knut-Sonderaktion am Jahresanfang den Kunden jenes Geld zu entlocken, das sie im Weihnachtsgeschäft bei ihm auszugeben vergaßen. Die FDP veranstaltet jedes Jahr am 6. Januar in Stuttgart ihr Dreikönigstreffen. Das wird diesmal mit besonderer Spannung erwartet. Bis zuletzt blieb offen, ob Christian Lindner auf der Bühne einen Weihnachtsbaum verbrennt oder doch gleich den Koalitionsvertrag.