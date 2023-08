Autonome Ängste

Herr Bärsch erklärt, wovor man sich im Straßenverkehr wirklich fürchten muss.

Ein knappes Drittel der deutschen Bevölkerung lehnt das autonome Fahren grundsätzlich ab. Das haben die Meinungsforscher von Yougov für den Versicherer Huk-Coburg herausgefunden. Einige Menschen haben offenbar Angst davor, einem Auto zu begegnen, das nicht von Menschenhand gelenkt wird, sondern von einem Computer. Bislang kommt das recht selten vor. Viel häufiger passiert es, dass man Autos begegnet, von denen man sich wünscht, sie würden nicht von der Person am Lenkrad gesteuert. Dahinter steckt die Auffassung, künstliche Intelligenz sei weniger gefährlich als menschliche Dummheit. Es wäre allerdings falsch, alle Autofahrer über einen Kamm zu scheren und pauschal für unfähig zu halten. Genauso wenig, wie es heute den einen Autofahrer gibt, darf es künftig den einen Bordcomputer geben. In Zukunft muss nur sichergestellt sein, dass viele autonome Autos gleichzeitig unterwegs sind. Nur so kann gewährleistet werden, dass im Fall eines Unfalls immer der Andere schuld ist.