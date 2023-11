Der ganz normale Bahnsinn

Herr Bärsch erklärt, welche Folgen der Bahnstreik hat.

Obwohl er schon seit über 30 Jahren keine Lok mehr führt, ist Claus Weselsky der gefürchtetste Lokführer Deutschlands, weil er dafür sorgen kann, dass ganz viele Züge einfach stehenbleiben. Das hat zwar beim Warnstreik in dieser Woche nur 20 Stunden gedauert, aber die Auswirkungen sind auch zwei Tage danach noch zu spüren. Natürlich können nach so einem Streik nicht alle Fernzüge sofort losrollen, denn es muss zunächst ermittelt werden, welcher Bahnhof wieder anzusteuern ist und welcher ohnehin längst vom Fernverkehr abgekoppelt war. Lokführer werden noch lange von den glücklichen Streikstunden erzählen. Einige von ihnen durften erstmals in ihrem Berufsleben einen Zug stehen lassen, ohne dass eine kleine technische Störung vorliegt oder sie auf einen vorbeifahrenden ICE warten mussten. Auf den Bahnhöfen müssen speziell geschulte Seelsorger noch immer verwirrte Reisende betreuen und ihnen erklären, dass der Ausfall ihres Zuges keine Folge des Streiks ist, sondern zum Normalbetrieb gehört.